पहेली: ऐसी चीज का नाम बताओ जिसकी परछाई नहीं होती?
पहेली: ऐसी चीज का नाम बताओ जिसकी परछाई नहीं होती?

Paheli Ka Sawaal: आपको कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पहेली को बूझने को कहा गया है. हालांकि इसके साथ ही आपको कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि आखिर सही जवाब क्या होगा?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:02 AM IST
पहेली: ऐसी चीज का नाम बताओ जिसकी परछाई नहीं होती?

Paheli Question: हम बचपन में जब भी अपने बड़े-बूढ़े लोगों के पास कहानियां सुनने के लिए जाते थे तो वो कुछ पहलियां भी सुलझाने के लिए देते थे. कई बार तो कुछ पहेलियों को सुलझाने के लिए 24 घंटे का वक्त देते थे और अगले दिन आकर अपने बड़े-बुजुर्गों को उस पहेली का जवाब देते थे. इसके बाद वे हमें बताते थे कि क्या वो पहले का जवाब सही है या नहीं. फिलहाल, पहले के समय में गूगल का जमाना नहीं होता था तो हम अपने दोस्तों से भी यह पहेली पूछते थे और कोशिश करते थे इसका जवाब मिल जाए. 

यह भी पढ़ें: जब सपनों की सरकारी नौकरी भी बन गई बोझ... 29 साल की लड़की ने छोड़ी बैंक जॉब और चुनी मानसिक शांति

पहेली का जवाब है काफी मजेदार

आज के जमाने में लोग गूगल पर जाकर पहेली का जवाब खोज लेते हैं. फिलहाल, हम आपको एक बार फिर पुराने जमाने में ले चलते हैं जहां आपको कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पहेली को बूझने को कहा गया है. हालांकि इसके साथ ही आपको कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि आखिर सही जवाब क्या होगा?

पहेली: ऐसी चीज का नाम बताओ जिसकी परछाई नहीं होती?

हिंट: जब भी घूमने के लिए निकलते हैं तो उसका आप जरूर यूज करते हैं.

हल खोजिए, जवाब आपको अगली पहेली में मिलेगा 

अब आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके तर्क लगाना होगा कि आखिर इस पहेली का सही जवाब क्या हो सकता है. पहेली में ही आपको जवाब का हल समझ आ जाएगा लेकिन उसके लिए आपको काफी सोचने की जरूरत है. पहेली बूझने से आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल का पता लग सकता है और जितने कम समय में आप इसका जवाब दे पाएंगे, उतना ही तेज आपका आईक्यू होगा. चलिए कोशिश करिए और खबर में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिए. देखते हैं कि आखिर कौन सही जवाब दे पाएगा. जिन्हें जवाब नहीं पता तो अगली पहेली का इंतजार करें, हम आपको इसका जवाब अगली पहेली में देंगे. तब तक आप बूझते रहिए.

यह भी पढ़ें: हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल

क्या था सही जवाब?

इससे पहले वाले पहेली में हमने एक सवाल पूछा था, इस खबर के साथ आपको बताते हैं कि आखिर क्या था इसका सही जवाब.

पहेली: खरीदने पर काला, जलने पर लाल, फेंकने पर सफेद! बताओ क्या है?

हिंट: 

तेल 
सूरज 
कोयला
हल्दी

जवाब- कोयला

