पहेली: मुझे उठाना तो आसान है लेकिन फेंकना मुश्किल, बताओ मैं क्या हूं?
पहेली: मुझे उठाना तो आसान है लेकिन फेंकना मुश्किल, बताओ मैं क्या हूं?

Paheli Ka Sawaal: आपको कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पहेली को बूझने को कहा गया है. हालांकि इसके साथ ही आपको कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि आखिर सही जवाब क्या होगा?

 

Sep 11, 2025, 01:14 PM IST
पहेली: मुझे उठाना तो आसान है लेकिन फेंकना मुश्किल, बताओ मैं क्या हूं?

Paheli Question: हम बचपन में जब भी अपने बड़े-बूढ़े लोगों के पास कहानियां सुनने के लिए जाते थे तो वो कुछ पहलियां भी सुलझाने के लिए देते थे. कई बार तो कुछ पहेलियों को सुलझाने के लिए 24 घंटे का वक्त देते थे और अगले दिन आकर अपने बड़े-बुजुर्गों को उस पहेली का जवाब देते थे. इसके बाद वे हमें बताते थे कि क्या वो पहले का जवाब सही है या नहीं. फिलहाल, पहले के समय में गूगल का जमाना नहीं होता था तो हम अपने दोस्तों से भी यह पहेली पूछते थे और कोशिश करते थे इसका जवाब मिल जाए. 

पहेली का जवाब है काफी मजेदार

आज के जमाने में लोग गूगल पर जाकर पहेली का जवाब खोज लेते हैं. फिलहाल, हम आपको एक बार फिर पुराने जमाने में ले चलते हैं जहां आपको कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पहेली को बूझने को कहा गया है. हालांकि इसके साथ ही आपको कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि आखिर सही जवाब क्या होगा?

यह भी पढ़ें: बीटेक स्टूडेंट की डायरी से खुला राज.. अगले 10 साल का ऐसा तगड़ा प्लान, जिसमें पढ़ाई, जिम और शादी तक सब फिक्स!

पहेली: मुझे उठाना तो आसान है लेकिन फेंकना मुश्किल, बताओ मैं क्या हूं?

हिंट: आपने अक्सर अपने घर के छतों पर आते हुए देखा है लेकिन ध्यान नहीं दिया.

हल खोजिए, जवाब आपको अगली पहेली में मिलेगा 

अब आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके तर्क लगाना होगा कि आखिर इस पहेली का सही जवाब क्या हो सकता है. पहेली में ही आपको जवाब का हल समझ आ जाएगा लेकिन उसके लिए आपको काफी सोचने की जरूरत है. पहेली बूझने से आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल का पता लग सकता है और जितने कम समय में आप इसका जवाब दे पाएंगे, उतना ही तेज आपका आईक्यू होगा. चलिए कोशिश करिए और खबर में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिए. देखते हैं कि आखिर कौन सही जवाब दे पाएगा. जिन्हें जवाब नहीं पता तो अगली पहेली का इंतजार करें, हम आपको इसका जवाब अगली पहेली में देंगे. तब तक आप बूझते रहिए.

यह भी पढ़ें: रशियन गर्ल ने 'फूलों के रस में...' गाने पर किया ऐसा रोमांटिक डांस, Video देखते ही लोग बोले- खूबसूरत हसीना...

क्या था सही जवाब?

इससे पहले वाले पहेली में हमने एक सवाल पूछा था, इस खबर के साथ आपको बताते हैं कि आखिर क्या था इसका सही जवाब.

पहेली: ऐसा क्या है जिसके पास सिर तो है लेकिन दिमाग नहीं है, बताओ क्या है?

हिंट: घर की सब्जियों में अक्सर पाई जाती है.

जवाब- पत्तागोभी

;