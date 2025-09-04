पहेली: खरीदने पर काला, जलने पर लाल, फेंकने पर सफेद! बताओ क्या है?
Advertisement
trendingNow12908167
Hindi Newsजरा हटके

पहेली: खरीदने पर काला, जलने पर लाल, फेंकने पर सफेद! बताओ क्या है?

Paheli Ka Sawaal: आपको कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पहेली को बूझने को कहा गया है. हालांकि इसके साथ ही आपको कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि आखिर सही जवाब क्या होगा?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहेली: खरीदने पर काला, जलने पर लाल, फेंकने पर सफेद! बताओ क्या है?

Paheli Question: हम बचपन में जब भी अपने बड़े-बूढ़े लोगों के पास कहानियां सुनने के लिए जाते थे तो वो कुछ पहलियां भी सुलझाने के लिए देते थे. कई बार तो कुछ पहेलियों को सुलझाने के लिए 24 घंटे का वक्त देते थे और अगले दिन आकर अपने बड़े-बुजुर्गों को उस पहेली का जवाब देते थे. इसके बाद वे हमें बताते थे कि क्या वो पहले का जवाब सही है या नहीं. फिलहाल, पहले के समय में गूगल का जमाना नहीं होता था तो हम अपने दोस्तों से भी यह पहेली पूछते थे और कोशिश करते थे इसका जवाब मिल जाए. 

यह भी पढ़ें: जब सपनों की सरकारी नौकरी भी बन गई बोझ... 29 साल की लड़की ने छोड़ी बैंक जॉब और चुनी मानसिक शांति

पहेली का जवाब है काफी मजेदार

Add Zee News as a Preferred Source

आज के जमाने में लोग गूगल पर जाकर पहेली का जवाब खोज लेते हैं. फिलहाल, हम आपको एक बार फिर पुराने जमाने में ले चलते हैं जहां आपको कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पहेली को बूझने को कहा गया है. हालांकि इसके साथ ही आपको कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि आखिर सही जवाब क्या होगा?

पहेली: खरीदने पर काला, जलने पर लाल, फेंकने पर सफेद! बताओ क्या है?

हिंट: 

तेल 
सूरज 
कोयला
हल्दी

हल खोजिए, जवाब आपको अगली पहेली में मिलेगा 

अब आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके तर्क लगाना होगा कि आखिर इस पहेली का सही जवाब क्या हो सकता है. पहेली में ही आपको जवाब का हल समझ आ जाएगा लेकिन उसके लिए आपको काफी सोचने की जरूरत है. पहेली बूझने से आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल का पता लग सकता है और जितने कम समय में आप इसका जवाब दे पाएंगे, उतना ही तेज आपका आईक्यू होगा. चलिए कोशिश करिए और खबर में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिए. देखते हैं कि आखिर कौन सही जवाब दे पाएगा. जिन्हें जवाब नहीं पता तो अगली पहेली का इंतजार करें, हम आपको इसका जवाब अगली पहेली में देंगे. तब तक आप बूझते रहिए.

यह भी पढ़ें: हमारा हर महीने का खर्च करीब 6 लाख... बेंगलुरु कपल ने गिनवाया तो लोगों ने पूछ लिए ऐसे अटपटे सवाल

क्या था सही जवाब?

इससे पहले वाले पहेली में हमने एक सवाल पूछा था, इस खबर के साथ आपको बताते हैं कि आखिर क्या था इसका सही जवाब.

पहेली: ऐसी कौन सी चीज है जो धोने के बाद गंदी हो जाती है? बताओ क्या है इसका जवाब

हिंट: इसका हम रोजाना यूज करते हैं और हर वक्त जरूरत पड़ती है.

जवाब- पानी

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Paheli

Trending news

पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
External Affairs Minister S. Jaishankar
पीएम मोदी का वादा पूरा! विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने याद दिलाया 15 अगस्त का भाषण
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
breaking news live today
Flood Live Updates: दिल्ली में 'मौसम का कहर'...Spice Jet की कई उड़ानें रद्द, जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रा से पहले स्टेटस चेक की अपील
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
PM Modi On Next-Gen GST
Next-Gen GST रिफॉर्म का ऐलान, पीएम मोदी ने कहा- इकोनॉमी को मिली नई...
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
DNA Analysis
USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
Punjab Floods
पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों का जायजा लेंगे अरविंद केजरीवाल,देश से...
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
Jammu and Kashmir
अगले कुछ घंटे काफी अहम...दक्षिण कश्मीर में एहतियाती निकासी मुहिम शुरू
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
GST
त्योहारों से पहले आम जनता की बल्ले-बल्ले, अब GST में होगा सिर्फ 5 और 18% का स्लैब
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें बड़ा मौसम अलर्ट
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
;