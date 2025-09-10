पहेली: ऐसा क्या है जिसके पास सिर तो है लेकिन दिमाग नहीं है, बताओ क्या है?

Paheli Question: हम बचपन में जब भी अपने बड़े-बूढ़े लोगों के पास कहानियां सुनने के लिए जाते थे तो वो कुछ पहलियां भी सुलझाने के लिए देते थे. कई बार तो कुछ पहेलियों को सुलझाने के लिए 24 घंटे का वक्त देते थे और अगले दिन आकर अपने बड़े-बुजुर्गों को उस पहेली का जवाब देते थे. इसके बाद वे हमें बताते थे कि क्या वो पहले का जवाब सही है या नहीं. फिलहाल, पहले के समय में गूगल का जमाना नहीं होता था तो हम अपने दोस्तों से भी यह पहेली पूछते थे और कोशिश करते थे इसका जवाब मिल जाए.

पहेली का जवाब है काफी मजेदार

आज के जमाने में लोग गूगल पर जाकर पहेली का जवाब खोज लेते हैं. फिलहाल, हम आपको एक बार फिर पुराने जमाने में ले चलते हैं जहां आपको कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पहेली को बूझने को कहा गया है. हालांकि इसके साथ ही आपको कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि आखिर सही जवाब क्या होगा?

पहेली: ऐसी कौन सी चीज है जिसका गर्दन तो है लेकिन सिर नहीं, बताओ क्या है?

हिंट: सफर के दौरान ये आपके साथ ही चलता-फिरता है.

हल खोजिए, जवाब आपको अगली पहेली में मिलेगा

अब आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके तर्क लगाना होगा कि आखिर इस पहेली का सही जवाब क्या हो सकता है. पहेली में ही आपको जवाब का हल समझ आ जाएगा लेकिन उसके लिए आपको काफी सोचने की जरूरत है. पहेली बूझने से आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल का पता लग सकता है और जितने कम समय में आप इसका जवाब दे पाएंगे, उतना ही तेज आपका आईक्यू होगा. चलिए कोशिश करिए और खबर में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिए. देखते हैं कि आखिर कौन सही जवाब दे पाएगा. जिन्हें जवाब नहीं पता तो अगली पहेली का इंतजार करें, हम आपको इसका जवाब अगली पहेली में देंगे. तब तक आप बूझते रहिए.

क्या था सही जवाब?

इससे पहले वाले पहेली में हमने एक सवाल पूछा था, इस खबर के साथ आपको बताते हैं कि आखिर क्या था इसका सही जवाब.

जवाब- बोतल, सुराही