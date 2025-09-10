पहेली: ऐसा क्या है जिसके पास सिर तो है लेकिन दिमाग नहीं है, बताओ क्या है?
Advertisement
trendingNow12916259
Hindi Newsजरा हटके

पहेली: ऐसा क्या है जिसके पास सिर तो है लेकिन दिमाग नहीं है, बताओ क्या है?

Paheli Ka Sawaal: आपको कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पहेली को बूझने को कहा गया है. हालांकि इसके साथ ही आपको कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि आखिर सही जवाब क्या होगा?

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहेली: ऐसा क्या है जिसके पास सिर तो है लेकिन दिमाग नहीं है, बताओ क्या है?

Paheli Question: हम बचपन में जब भी अपने बड़े-बूढ़े लोगों के पास कहानियां सुनने के लिए जाते थे तो वो कुछ पहलियां भी सुलझाने के लिए देते थे. कई बार तो कुछ पहेलियों को सुलझाने के लिए 24 घंटे का वक्त देते थे और अगले दिन आकर अपने बड़े-बुजुर्गों को उस पहेली का जवाब देते थे. इसके बाद वे हमें बताते थे कि क्या वो पहले का जवाब सही है या नहीं. फिलहाल, पहले के समय में गूगल का जमाना नहीं होता था तो हम अपने दोस्तों से भी यह पहेली पूछते थे और कोशिश करते थे इसका जवाब मिल जाए. 

यह भी पढ़ें: 2 बीवियां, एक गर्लफ्रेंड और एक ही बेड... दुनिया हैरान पर इन्हें परवाह नहीं! इस अनोखी फैमली की है अटपटी LOVE STORY

पहेली का जवाब है काफी मजेदार

Add Zee News as a Preferred Source

आज के जमाने में लोग गूगल पर जाकर पहेली का जवाब खोज लेते हैं. फिलहाल, हम आपको एक बार फिर पुराने जमाने में ले चलते हैं जहां आपको कुछ ऐसी ही पहेलियां बूझने को मिलेगी. सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पहेली को बूझने को कहा गया है. हालांकि इसके साथ ही आपको कुछ हिंट भी दिए जाते हैं कि आखिर सही जवाब क्या होगा?

पहेली: ऐसी कौन सी चीज है जिसका गर्दन तो है लेकिन सिर नहीं, बताओ क्या है?

हिंट: सफर के दौरान ये आपके साथ ही चलता-फिरता है.

हल खोजिए, जवाब आपको अगली पहेली में मिलेगा 

अब आपको अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके तर्क लगाना होगा कि आखिर इस पहेली का सही जवाब क्या हो सकता है. पहेली में ही आपको जवाब का हल समझ आ जाएगा लेकिन उसके लिए आपको काफी सोचने की जरूरत है. पहेली बूझने से आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल का पता लग सकता है और जितने कम समय में आप इसका जवाब दे पाएंगे, उतना ही तेज आपका आईक्यू होगा. चलिए कोशिश करिए और खबर में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करिए. देखते हैं कि आखिर कौन सही जवाब दे पाएगा. जिन्हें जवाब नहीं पता तो अगली पहेली का इंतजार करें, हम आपको इसका जवाब अगली पहेली में देंगे. तब तक आप बूझते रहिए.

यह भी पढ़ें: इस देश में जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने ली शपथ, स्टेज पर ही चक्कर खाकर गिर पड़ी! Video देख लोग बोले- जनता तो गई...

क्या था सही जवाब?

इससे पहले वाले पहेली में हमने एक सवाल पूछा था, इस खबर के साथ आपको बताते हैं कि आखिर क्या था इसका सही जवाब.

पहेली: ऐसी कौन सी चीज है जिसका गर्दन तो है लेकिन सिर नहीं, बताओ क्या है?

हिंट: सफर के दौरान ये आपके साथ ही चलता-फिरता है.

जवाब- बोतल, सुराही

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Paheli

Trending news

पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Vice President
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
Weather
तूफानी बादल मचाएंगे आफत, बारिश करेगी तांडव, यहां रहने वाले हो जाएं अलर्ट
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
Nepal Protest
नेपाल की हिंसा ह्रदय विदारक... तख्तापलट के बाद क्या बोले पीएम मोदी? आया पहला बयान
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
;