विदेशी की उड़ गई नींद, जब 5 स्टार होटल के लिए भारत से चार गुना ज्यादा पैसे UK में देने पड़े! बोला- इंडिया बेस्ट है...

यूके और भारत के 5-स्टार होटलों का अनुभव कितना अलग हो सकता है, इसका खुलासा ट्रैवल व्लॉगर दीपांशु मिश्रा ने किया है. ₹1 लाख बनाम ₹25 हजार की तुलना ने लग्जरी, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है.

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 14, 2026, 12:48 PM IST
Five Star Hotels India vs UK: ट्रैवल व्लॉगर दीपांशु मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर भारत और यूके के 5-स्टार होटलों की तुलना की है. उन्होंने बताया कि यूके में करीब £900 यानी एक लाख रुपये से ज्यादा खर्च करने पर उन्हें सिर्फ एक छोटा कमरा, बेड और शांति मिली. वहीं भारत में ₹25,000 में उन्हें भव्य स्वागत, ड्रिंक, तिलक और मुस्कुराते स्टाफ का अनुभव मिला.

होटल में एंट्री करते ही क्या माहौल बना?

दीपांशु के मुताबिक, यूके में होटल चेक-इन पूरी तरह प्रोफेशनल और औपचारिक होता है. रिसेप्शन पर सिर्फ नाम पूछा जाता है और प्रक्रिया खत्म. भारत में स्थिति बिल्कुल अलग है, जहां हाथ जोड़कर नमस्ते, मुस्कान और अपनापन महसूस कराया जाता है, जिससे मेहमान खुद को खास समझने लगता है. यूके के होटलों में एक ही व्यक्ति रिसेप्शन, चेक-इन और कभी-कभी लगेज तक संभालता है. वहीं भारत में होटल स्टाफ किसी इवेंट की तरह काम करता है. एक दरवाजा खोलता है, दूसरा सामान उठाता है और तीसरा कमरे तक छोड़ने आता है, जिससे पूरा अनुभव शाही बन जाता है.

लग्जरी की परिभाषा दोनों देशों में क्या है?

व्लॉगर के अनुसार, यूके में लग्जरी का मतलब मिनिमलिज़्म है. सादे रंग, शांति और कम दिखावा. भारत में लग्जरी ज्यादा नाटकीय होती है, जहां झूमर, मार्बल फ्लोर और हर तरफ मौजूद स्टाफ आपको अमीर होने का एहसास दिलाते हैं. उनके शब्दों में, भारत आपको रिच फील कराता है, यूके एफिशिएंट. दीपांशु ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यूके में ‘कोजी रूम’ का मतलब होता है कि सूटकेस खोलने की भी जगह मुश्किल से मिले. भारत में बजट होटल भी कहते हैं कि यह हमारा सबसे छोटा कमरा है, लेकिन जगह फिर भी ज्यादा होती है.

 

 

यूके में ब्रेकफास्ट का समय मिस हुआ तो खाना नहीं मिलता. किचन बंद मतलब बंद. भारत में स्टाफ यह कहता है कि आप देर से उठे कोई बात नहीं, खाना पैक कर देंगे, चाय भी मिल जाएगी. यही लचीलापन भारतीय हॉस्पिटैलिटी को अलग बनाता है. दीपांशु ने लिखा कि यूके के होटल आपको गेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि भारत के होटल आपको ऐसे रिश्तेदार की तरह रखते हैं जिसने पैसे दिए हों. इस लाइन ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है और लोग भारत व विदेश के अपने होटल अनुभव साझा कर रहे हैं.

