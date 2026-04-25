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अब बारिश में ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे मिलेगी सैलरी! जानें क्या है पूरा मामला?

Paid Rain Leave: अब बारिश में भीगते हुए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपने कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए 'रेन लीव' की स्कीम निकाल दी है. चलिए जानते हैं किस कंपनी ने ऐसा किया है और ये पेड 'रेन लीव' कैसे मिलेगी.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:46 AM IST
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आज की बिजी लाइफ में एक एक मिनट काफी कीमती है. कई बार खराब मौसम या ट्रैफिक जाम हमारे पूरे दिन का शेड्यूल खराब कर देता है. बारिश के चलते ज्यादातर लोग अपने ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच पाते. इसके अलावा, बॉस की चार बात सुननी पड़ती है वो अलग. ये सिर्फ ऑफिस का मसला नहीं है, ये लोगों की हेल्थ से भी जुड़ा है. ऐसे में कोई आपसे कहे कि आपको बारिश में ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, आपको घर बैठे सैलरी मिल जाएगी. तो किसी भी कर्मचारी के लिए ये सपने से कम नहीं होगा, लेकिन अब ये सपना चीन की एक कंपनी Mala Wangzi ने सच कर दिया. कंपनी ने अपने कर्मचारियों को पेड 'रेन लीव' की स्कीम की है जो अब इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई. आइए जानते हैं ये लीव कब और कैसे मिलेगी, इसके अलावा कंपनी ने ये कदम क्यों उठाया.

कहां से आया ये अनोखा आइडिया

दरअसल, साउथ चाइना के चांग्शा शहर में हर साल मार्च से जून के बीच भारी बारिश होती है. जिससे कर्मचारियों को ऑफिस आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. SCMP के अनुसार, कंपनी के फाउंडर Zhang Yudong ने बताया कि बताया कि कर्मचारियों की दिक्कतों को देखते हुए ये पहल शुरू की गई है और ये अनोखा आइडिया उनके बेटे ने उनको दिया. Zhang Yudong के बेटे झांग जिलोंग कंपनी में ऑनलाइन मार्केटिंग संभालते हैं और ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. उनका मानना है कि बारिश में लोगों कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ऐसे में उनको आराम देने की जरूरत है.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, कंपनी मालिक के बेटे झांग जिलोंग ने सोशल मीडिया पर एक लकी ड्रॉ का वीडियो शेयर किया. वीडियो में उन्होंने बताया कि साउथ चाइना के कुछ शहरों में 90 दिनों में से 82 दिन बारिश होती है, जिससे कर्मचारियों को ऑफिस आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसी वजह से उन्होंने कर्मचारियों को खुश करने के लिए 'रेन लीव' लॉटरी का आइडिया निकाला है.

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लॉटरी में छुट्टी के अलावा ये समान भी मौजूद

SCMP के अनुसार, वीडियो में देखा गया कि कर्मचारी एक-एक करके बॉक्स से टिकट निकाल रहे हैं. किसी को ऑटोमैटिक ड्रायर मिला, तो कोई और इनाम पाकर खुश नजर आया. इस लॉटरी में छाते, रेन बूट्स, हेयर ड्रायर, डीह्यूमिडिफायर और ड्रायर जैसे कई उपयोगी सामान भी दिए गए. इसके अलावा कुछ अलग तरह के इनाम भी रखे गए थे, जैसे बारिश के दिन दो बार देर से आने की छूट, आने-जाने का भत्ता और सबसे बड़ा इनाम—सात दिन की पूरी सैलरी के साथ 'रेन लीव'. इस छुट्टी को कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार एक साथ या अलग-अलग दिनों में ले सकता है. बताया जा रहा है कि कंपनी के 100 से ज्यादा सभी कर्मचारियों को कोई न कोई इनाम जरूर मिला है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने कंपनी की तारीफ करते हुए कहा कि बॉस अपने कर्मचारियों की परेशानी को अच्छी तरह समझता है. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि ऐसी सुविधाएं हर कंपनी में होनी चाहिए.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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