इस लड़की ने कूलर पर बना दी ऐसी तस्वीर, वायरल Video देखकर हाथ जोड़ने लगे लोग
Hanuman Ji Ki Painting: सोशल मीडिया पर एक लड़की कूलर पर एक पेंटिंग बनाती है और वो पेंटिंग इतनी शानदार होती है कि लोग हाथ जोड़ लेते हैं और खूब तारीफ करते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:57 PM IST
Viral Video: अपनी कला को सबके सामने लाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ​है. बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाई है. ऐसे में आर्ट हो या डांस. जुगाड़ हो या कोई प्रोजेक्ट. सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कला से जुड़ा एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक लड़की कूलर के जाल पर ऐसी पेंटिंग बनाती है जिसे देखने के बाद आप भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे.
यह भी पढ़ें: चावल के दाने में दिखे भगवान राम और जानकी, वायरल Video देखकर हो जाएंगे धन्य

कैसे बनाई तस्वीर?
इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की कूलर के सामने बैठी है और कूलर की ठंडी हवा खा रही है. तभी वो कूलर को अपनी ओर खिसकाती है. उसके बाद वो कूलर के सामने वाले जाल पर कुछ कलर करती दिखाई देती है. वीडियो के अंत में जब वह लड़की कूलर के जाल को धीरे-धीरे बंद करती है तो जो दिखाई देता है वो वाकई दिल का सुकून देने वाला होता है. कूलर के जाल पर बजरंगबली की तस्वीर नजर आती है. भगवान की तस्वीर देखकर लगता है कि इस लड़की ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इस आर्ट को बनाया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: श्रद्धा और प्रेम की मिसाल! ये लड़की क्यों लेकर गई मंदिर में चूहा, वजह जानकर आप भी बजाएंगे ताली

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dhrisha_suroiwal नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा यूजर लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने वीडियो के नीचे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "पवन पुत्र हनुमान, पवन मतलब हवा, ये काफी शानदार है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये कलाकरी कूलर पर ही क्यों दिखाई, लेकिन जय श्री राम." तीसरे यूजर ने लिखा, "बहुत सुदर वीडियो है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

paintinghanuman jiviral reel

;