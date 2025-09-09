इस लड़की ने कूलर पर बना दी ऐसी तस्वीर, वायरल Video देखकर हाथ जोड़ने लगे लोग

Viral Video: अपनी कला को सबके सामने लाने के लिए सोशल मीडिया एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म ​है. बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पहचान बनाई है. ऐसे में आर्ट हो या डांस. जुगाड़ हो या कोई प्रोजेक्ट. सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. कला से जुड़ा एक और वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. एक लड़की कूलर के जाल पर ऐसी पेंटिंग बनाती है जिसे देखने के बाद आप भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे.

कैसे बनाई तस्वीर?

इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की कूलर के सामने बैठी है और कूलर की ठंडी हवा खा रही है. तभी वो कूलर को अपनी ओर खिसकाती है. उसके बाद वो कूलर के सामने वाले जाल पर कुछ कलर करती दिखाई देती है. वीडियो के अंत में जब वह लड़की कूलर के जाल को धीरे-धीरे बंद करती है तो जो दिखाई देता है वो वाकई दिल का सुकून देने वाला होता है. कूलर के जाल पर बजरंगबली की तस्वीर नजर आती है. भगवान की तस्वीर देखकर लगता है कि इस लड़की ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इस आर्ट को बनाया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वायरल हो रहे इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dhrisha_suroiwal नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 1.4 लाख से ज्यादा यूजर लाइक कर चुके हैं. इसके अलावा इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने वीडियो के नीचे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "पवन पुत्र हनुमान, पवन मतलब हवा, ये काफी शानदार है." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये कलाकरी कूलर पर ही क्यों दिखाई, लेकिन जय श्री राम." तीसरे यूजर ने लिखा, "बहुत सुदर वीडियो है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.