'वो अलग ही लेवल की आर्टिस्ट', चलते हुए सीलिंग फैन पर दिखाई कलाकारी, वायरल हुआ वीडियो

Art Video Viral: यूं तो सोशल मीडिया पर आर्ट से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी को चलते हुए पंखे पर आर्ट बनाते देखा है. जी हां, वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़की चलते हुए सीलिंग फैन (Ceiling Fan) पर पेंटिंग कर रही है.
Trending Photos
सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो मजाक मस्ती में बनाए जाते हैं, लेकिन लोगों को इतने पसंद आते हैं कि देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की चलते हुए पंखे पर पेंटिंग कर रही है.
वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बिटिया बेड पर खड़े होकर चलते हुए पंखे पर कलाकारी दिखा रही है. उसने हाथ में कलर का एक डिब्बा है जिसमें नीले या बैंगनी रंग का कलर है. कलर ब्रश की मदद से चलते हुए पंखे के गोल हिस्से को रंग रही है. पंखा चालू है और अपनी गति से घूम रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है बेटी ब्रश को एक जगह रखती है और पंखा तेज गति से घूम रहा है जिस कारण पंखे पर गोल डिजाइन बनता चला जाता है. इसी तरह वह पंखे पर नीले रंग की कई पट्टी बनाती है. इस दौरान मम्मी वीडियो बना रही हैं और कह रही हैं, "एक आर्टिस्ट होते हैं और एक प्रो आर्टिस्ट होते हैं. इनको देखों आर्ट करने का भूत कहां सवार हुआ है."
यह भी पढ़ें: 'कलयुग का कृष्ण', छोटी पड़ी गाय की हाइट तो डाली झुकाकर खड़ा रहा मासूम, वीडियो ने जीता दिल
वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @prachi.relatable नाम के यूजर ने शेयर किया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 9 लाख से ज्यादा व्यूज और 12 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं बड़ी संख्या में लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो देख लोगों ने मजेदार रिएक्शन दिया. एक यूजर ने लिखा, "मतलब वो अलग ही लेवल की बंदी थी." दूसरे यूजर ने लड़की को खतरों का खिलाड़ी बता दिया. एक अन्य यूजर ने लिखा, "ये वाला अब ट्रेंड में चलेगा."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.