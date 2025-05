Operation Sindoor से खिसकी आसिम मुनीर की बुद्धि! PAK PM को भारत के नाम पर दे डाली 5 साल पुरानी चीनी फोटो

Pak PM Shehbaz Sharif Trolled: पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक पुरानी चीनी सैन्य ड्रिल की फोटो तोहफे में दी, जिसे उन्होंने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनयान-अल-मार्सूस का दृश्य बताया. यह फोटो पिछले पांच सालों में कई बार इस्तेमाल हो चुकी है. इस घटना ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की खूब किरकिरी कराई.

हाई-प्रोफाइल डिनर में हुआ उपहार

पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने एक शानदार डिनर का आयोजन किया था. इस आयोजन में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, विदेश मंत्री इशाक डार और अन्य बड़े नेता शामिल थे. इस डिनर का उद्देश्य मार्का-ए-हक ऑपरेशन बनयान-अल-मार्सूस के दौरान पाकिस्तानी सेना की फर्जी निष्ठा और लोगों के अनदेखे जज्बे को सम्मानित करना था. लेकिन असीम मुनीर ने शहबाज शरीफ को जो तस्वीर गिफ्ट में दी वह 2019 की चीनी सैन्य ड्रिल का था, जिसे भारत के खिलाफ जीत का प्रतीक बताया गया.

The comedian Asim Munir of Pakistan gifting painting of Operation Bunyan Al Marsus to another comedian PM Shahbaz Sharif during a dinner. It’s actually a 2019 photo from a Chinese military exercise.

