Advertisement
trendingNow13208860
Hindi Newsजरा हटकेअंग्रेजी सुनकर खौफ में क्यों आ जाते हैं पाकिस्तानी? पुराना है इस गंवार पड़ोसी का इतिहास! खुद देख लें Video

अंग्रेजी सुनकर खौफ में क्यों आ जाते हैं पाकिस्तानी? पुराना है इस गंवार पड़ोसी का इतिहास! खुद देख लें Video

Pakistan English Phobia: भारतीय सेना की अंग्रेजी सुनकर पाकिस्तानी डीजी ISPR क्यों बौखला गए? जानिए क्यों पाकिस्तानी क्रिकेटर और सेना के अधिकारी अंग्रेजी बोलने में डरते हैं और कैसे 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता ने पड़ोसी मुल्क की नींद उड़ा दी है. पूरी कहानी और वायरल वीडियो यहाँ देखें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 08, 2026, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंग्रेजी सुनकर खौफ में क्यों आ जाते हैं पाकिस्तानी? पुराना है इस गंवार पड़ोसी का इतिहास! खुद देख लें Video

Pakistan English Funny Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब सा 'भाषा युद्ध' छिड़ा हुआ है. पाकिस्तान की सेना, जो अपनी हार को छिपाने के लिए अक्सर नए बहाने ढूंढती है, अब भारतीय सेना की अंग्रेजी पर सवाल उठा रही है. दरअसल, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता (DG ISPR) अहमद शरीफ चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस बात से परेशान हैं कि भारतीय अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं. लेकिन कहते हैं न कि 'दूसरे के घर में पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए'. इस बयान के बाद पाकिस्तानियों की अपनी अंग्रेजी के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं.

भारतीय सेना की दहाड़ से पाकिस्तान बौखलाया

हाल ही में जयपुर में भारत की तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यह मौका था 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ का. भारत ने दुनिया को बताया कि कैसे उसने दुश्मनों के दांत खट्टे किए. खास बात यह थी कि हमारे जांबाज अधिकारियों ने अपनी बात अंग्रेजी में रखी ताकि पूरी दुनिया भारत की ताकत और सच्चाई को समझ सके. लेकिन पाकिस्तान को यह रास नहीं आया. उनके प्रवक्ता अहमद शरीफ ने तंज कसने की कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

2 साल तक कैसे दौड़ता-फिरता रहा बिना सिर वाला मुर्गा? डॉक्टर ने ऐसे सुलझाई गुत्थी

क्यों अंग्रेजी से खौफ खाता है पाकिस्तान?

पाकिस्तान में अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक 'हौआ' बन चुकी है. वहां के सिस्टम में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि सेना के बड़े अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक अंग्रेजी बोलने में कतराते हैं. जब भारतीय सेना ने ग्लोबल लेवल पर अपनी उपलब्धियां गिनाईं, तो पाकिस्तान को लगा कि शायद अंग्रेजी बोलकर भारत अपनी धाक जमा रहा है. असल में यह पाकिस्तान की हीन भावना है जो रह-रहकर बाहर आती है.

 

 

 

क्रिकेटरों ने तो हद ही कर दी

अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो आपने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के इंटरव्यू जरूर देखे होंगे. मैच जीतने से ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की होती है कि पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में बोलना क्या है. 'लड़कों ने बहुत मेहनत की' (The boys played well) से आगे उनकी गाड़ी बढ़ ही नहीं पाती. इंजमामुल हक के दौर से लेकर आज तक, पाकिस्तानी क्रिकेटरों की टूटी-फूटी अंग्रेजी इंटरनेट पर मीम्स का सबसे बड़ा जरिया है.

देखें वीडियो-

जवान लड़कियों की बॉडी से निकालते थे खून, मर्दों का काटते थे हाथ! ये है कब्रों का शहर

दुनिया भर में हो रही थू-थू

पाकिस्तानी सेना की इस नई बौखलाहट पर खुद उनके देश के लोग उन्हें आईना दिखा रहे हैं. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग लिख रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भाषा का सहारा लेना बेवकूफी है. भारत ने तो सिर्फ अपनी कामयाबी का जश्न मनाया था, लेकिन पाकिस्तान को उसमें भी अपनी बेइज्जती नजर आ गई.

ऑपरेशन सिंदूर का वो दर्द

असल में पाकिस्तान की तकलीफ अंग्रेजी नहीं है, बल्कि 'ऑपरेशन सिंदूर' की वो मार है जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है. उस ऑपरेशन में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम किया था, उसकी टीस आज भी वहां के हेडक्वार्टर में महसूस की जाती है. जब जयपुर में उसकी पोल खुली, तो सेना के पास बचाव के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने भाषा को ढाल बना लिया.

अंत में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को अपनी कमियों पर काम करने की जरूरत है. चाहे वो मैदान-ए-जंग हो या भाषा का ज्ञान, पड़ोसी मुल्क हमेशा भारत से मीलों पीछे रहा है. भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न केवल भारत की शक्ति दिखाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हम वैश्विक मंच पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पाकिस्तानी सेना को अब ट्रोलिंग से बचने के लिए बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Armypakistan english phobiaviral video

Trending news

जब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और 'ऑपरेशन' चल रहा था
Operation Sindoor Anniversary
जब राफेल आसमान में गरज रहा था, भारतीय सेना का एक और 'ऑपरेशन' चल रहा था
सुवेंदु के PA का मर्डर करने के लिए बुलाए गए थे प्रोफेशनल किलर, SIT जांच में खुलासा
suvendu adhikari
सुवेंदु के PA का मर्डर करने के लिए बुलाए गए थे प्रोफेशनल किलर, SIT जांच में खुलासा
टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज
Tamil Nadu Election 2026
टीवीके की फाइट, बाप-बेटे में झगड़ा, MGR का खौफ; तमिलनाडु ने सबको किया कंफ्यूज
जिसे देखकर चौंधिया जाती हैं आंखें, आखिर वो कोहिनूर हीरा बना कैसे था? पता चल गया राज
Kohinoor
जिसे देखकर चौंधिया जाती हैं आंखें, आखिर वो कोहिनूर हीरा बना कैसे था? पता चल गया राज
BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
Vivek Agnihotri
BJP के जीतते ही विवेक अग्निहोत्री ने किया बड़ा ऐलान, अब रिलीज होगी The Bengal files
LIVE: ममता बनर्जी अब 'पूर्व सीएम', शपथ से 24 घंटे पहले शाह बंगाल में, आज शाम बड़ी बैठक
Assembly Election 2026
LIVE: ममता बनर्जी अब 'पूर्व सीएम', शपथ से 24 घंटे पहले शाह बंगाल में, आज शाम बड़ी बैठक
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
West Bengal Election 2026
जहां पर शपथ लेगा BJP का पहला CM, कोलकाता के उस परेड ग्राउंड का क्या है इतिहास?
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
Tamil Nadu News In Hindi
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
jammu kashmir news
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
DNA
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा