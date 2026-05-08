अंग्रेजी सुनकर खौफ में क्यों आ जाते हैं पाकिस्तानी? पुराना है इस गंवार पड़ोसी का इतिहास! खुद देख लें Video

Pakistan English Funny Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अजीब सा 'भाषा युद्ध' छिड़ा हुआ है. पाकिस्तान की सेना, जो अपनी हार को छिपाने के लिए अक्सर नए बहाने ढूंढती है, अब भारतीय सेना की अंग्रेजी पर सवाल उठा रही है. दरअसल, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता (DG ISPR) अहमद शरीफ चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो इस बात से परेशान हैं कि भारतीय अफसर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं. लेकिन कहते हैं न कि 'दूसरे के घर में पत्थर फेंकने से पहले अपने गिरेबां में झांकना चाहिए'. इस बयान के बाद पाकिस्तानियों की अपनी अंग्रेजी के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं.

भारतीय सेना की दहाड़ से पाकिस्तान बौखलाया

हाल ही में जयपुर में भारत की तीनों सेनाओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. यह मौका था 'ऑपरेशन सिंदूर' की पहली वर्षगांठ का. भारत ने दुनिया को बताया कि कैसे उसने दुश्मनों के दांत खट्टे किए. खास बात यह थी कि हमारे जांबाज अधिकारियों ने अपनी बात अंग्रेजी में रखी ताकि पूरी दुनिया भारत की ताकत और सच्चाई को समझ सके. लेकिन पाकिस्तान को यह रास नहीं आया. उनके प्रवक्ता अहमद शरीफ ने तंज कसने की कोशिश की, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया.

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"Why Indian officers doing press conference in English" - DJ ISPR has problem with English also Paijaans & English are like water & oil pic.twitter.com/RVNwrHKnrm — Frontalforce (@FrontalForce) May 7, 2026

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क्यों अंग्रेजी से खौफ खाता है पाकिस्तान?

पाकिस्तान में अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक 'हौआ' बन चुकी है. वहां के सिस्टम में शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि सेना के बड़े अधिकारियों से लेकर प्रधानमंत्री तक अंग्रेजी बोलने में कतराते हैं. जब भारतीय सेना ने ग्लोबल लेवल पर अपनी उपलब्धियां गिनाईं, तो पाकिस्तान को लगा कि शायद अंग्रेजी बोलकर भारत अपनी धाक जमा रहा है. असल में यह पाकिस्तान की हीन भावना है जो रह-रहकर बाहर आती है.

DG-ISPR uses Urdu to present misleading stories to Pakistan public. But when a foreign journalist asked questioned in English suddenly he started looking left and right for help. The real question is: if last year everything was victory why is there no clear explanation… pic.twitter.com/XwEwDAtuPw urhan uddin (@burhan_uddin_0) May 7, 2026

क्रिकेटरों ने तो हद ही कर दी

अगर आप सोशल मीडिया यूजर हैं तो आपने बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा के इंटरव्यू जरूर देखे होंगे. मैच जीतने से ज्यादा चिंता उन्हें इस बात की होती है कि पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में बोलना क्या है. 'लड़कों ने बहुत मेहनत की' (The boys played well) से आगे उनकी गाड़ी बढ़ ही नहीं पाती. इंजमामुल हक के दौर से लेकर आज तक, पाकिस्तानी क्रिकेटरों की टूटी-फूटी अंग्रेजी इंटरनेट पर मीम्स का सबसे बड़ा जरिया है.

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दुनिया भर में हो रही थू-थू

पाकिस्तानी सेना की इस नई बौखलाहट पर खुद उनके देश के लोग उन्हें आईना दिखा रहे हैं. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लोग लिख रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए भाषा का सहारा लेना बेवकूफी है. भारत ने तो सिर्फ अपनी कामयाबी का जश्न मनाया था, लेकिन पाकिस्तान को उसमें भी अपनी बेइज्जती नजर आ गई.

ऑपरेशन सिंदूर का वो दर्द

असल में पाकिस्तान की तकलीफ अंग्रेजी नहीं है, बल्कि 'ऑपरेशन सिंदूर' की वो मार है जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है. उस ऑपरेशन में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम किया था, उसकी टीस आज भी वहां के हेडक्वार्टर में महसूस की जाती है. जब जयपुर में उसकी पोल खुली, तो सेना के पास बचाव के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने भाषा को ढाल बना लिया.

अंत में यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को अपनी कमियों पर काम करने की जरूरत है. चाहे वो मैदान-ए-जंग हो या भाषा का ज्ञान, पड़ोसी मुल्क हमेशा भारत से मीलों पीछे रहा है. भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने न केवल भारत की शक्ति दिखाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हम वैश्विक मंच पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पाकिस्तानी सेना को अब ट्रोलिंग से बचने के लिए बयानबाजी बंद कर देनी चाहिए.