पाकिस्तान में आज भी बंधुआ मजदूरी कर रहे कई परिवार! ब्रिटिश शख्स ने कर्ज चुकाकर किया 4 पीढ़ियों का नरक खत्म; महिला को रोता देख फट पड़ेगा कलेजा

Pakistan Bonded Labour Viral Video: आज का मॉर्डन समाज जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और चांद-मंगल पर बस्तियां बसाने की बातें कर रहा है, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान (Pakistan) से मॉर्डन गुलामी का एक ऐसा सच सामने आया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान और शर्मसार है. यहां एक गरीब परिवार पिछले 130 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी एक ईंट भट्ठे पर बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर था. लेकिन इस दलदल में फंसी एक बेबस महिला के लिए एक ब्रिटिश नागरिक 'मसीहा' बनकर आया और उसने अपनी जेब से कर्ज चुकाकर इस परिवार को सदियों पुरानी बेड़ियों से आजाद करा दिया. इस आजादी के बाद महिला के फूट-फूटकर रोने और उस विदेशी शख्स से लिपट जाने का वीडियो इंटरनेट पर लाखों लोगों की आंखें नम कर रहा है.

वीडियो में दिखा भावुक कर देने वाला नजारा

वायरल क्लिप में एक महिला बेहद भावुक हालत में दिखाई दे रही है. जैसे ही वह विदेशी शख्स के सामने आती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उसे गले लगाकर रो पड़ती है. यह दृश्य देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी भावुक हो गए. दावा किया जा रहा है कि महिला का परिवार लंबे समय से पाकिस्तान के एक ईंट भट्ठे पर बंधुआ मजदूरी कर रहा था. परिवार पर लिया गया कर्ज पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता गया और इसी बोझ के नीचे उनका पूरा जीवन दब गया.

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कौन है वो विदेशी शख्स?

यह वीडियो सोशल मीडिया पर @aaronhutchings77 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. बताया जा रहा है कि यह शख्स आरोन हचिंग्स हैं, जो 'एंड स्लेवरी' मतलब गुलामी खत्म करने वाले अभियान से जुड़े हैं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि जब वे पहली बार उस परिवार से मिलने पहुंचे, तो माहौल बेहद भावुक हो गया. उन्हें ऐसा लगा जैसे परिवार को पहले से एहसास था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है. आरोन ने दावा किया कि उन्होंने कई मजदूर परिवारों का कर्ज चुकाकर उन्हें बंधुआ मजदूरी से आजाद कराया है.

पाकिस्तान में क्यों फंस जाते हैं लोग?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में ईंट भट्ठों पर काम करने वाले हजारों परिवार कर्ज के कारण इस जाल में फंस जाते हैं. अक्सर किसी जरूरत या परेशानी में परिवार भट्ठा मालिक से पैसे उधार ले लेता है. लेकिन बाद में उस कर्ज पर इतना ब्याज जुड़ता जाता है कि उसे चुका पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है. सबसे दुखद बात यह है कि कर्ज सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता. अगर पिता कर्ज नहीं चुका पाता, तो बेटे और फिर पोते तक उसी कर्ज के नाम पर काम करते रहते हैं.

बच्चों पर भी पड़ता है असर

मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट बताती हैं कि इस व्यवस्था का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है. कई बच्चे स्कूल जाने की उम्र में ईंट भट्ठों पर काम करने लगते हैं. हालांकि, पाकिस्तान में कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना कानूनन गलत है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर बच्चे काम करते नजर आते हैं. गरीबी और कर्ज की वजह से पूरा परिवार मजदूरी करने को मजबूर हो जाता है.

आंकड़े भी चौंकाने वाले

कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में हजारों ईंट भट्ठों पर लाखों लोग मजदूरी कर रहे हैं. इसमें से लगभग 40 लाख लोग बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं. इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की बताई जाती है, जो कर्ज और मजबूरी के कारण वहां काम कर रहे हैं. कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि कम वेतन, ज्यादा ब्याज और हिसाब-किताब में गड़बड़ी के कारण मजदूरों का कर्ज खत्म होने के बजाय और बढ़ता जाता है. वहां आज हालात यह हैं कि परदादा का कर्ज पोते चुका रहे हैं. ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार, 2016 में लगभग 25 मिलियन लोग जबरन श्रम में फंसे हुए थे. इसकी 2018 की रिपोर्ट में पाकिस्तान आठवें स्थान पर था.

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो सामने आने के बाद लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे इंसानियत की मिसाल बताया, तो कुछ ने सवाल उठाया कि आखिर आज के दौर में भी लोग ऐसी जिंदगी जीने को क्यों मजबूर हैं. एक यूजर ने लिखा कि आजादी की कीमत वही समझ सकता है, जिसने गुलामी देखी हो. वहीं दूसरे ने कहा कि अगर यह सच है, तो यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल है. यह वीडियो सिर्फ एक भावुक पल नहीं दिखाता, बल्कि उस सच्चाई की ओर भी इशारा करता है, जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.