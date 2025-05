पाकिस्तान के जश्न में मातम की चीख! पत्रकारों ने दिखाया ड्रोन हमलों का भयानक मंजर, सुनकर कांप उठेंगे आप

Viral News: पाकिस्तान में 11 मई को सरकार की ओर से 'शुक्रिया दिवस' मनाया गया, जिसमें पाकिस्तान की जीत का दावा किया गया. लेकिन इस जश्न के बीच कुछ पत्रकारों ने पाकिस्तान के नागरिकों पर हुए ड्रोन हमलों का सच उजागर किया, जिससे पाकिस्तान में मातम का माहौल बन गया. पत्रकार अहमद नूरानी और रक्षा विश्लेषक कमर चीमा ने सरकार के दावों को खारिज करते हुए बताया कि भारतीय ड्रोन सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तान के शहरों पर हमले कर रहे थे, जिसमें दर्जनों नागरिकों की मौत हो गई. इन हमलों ने पाकिस्तान में खौफ का माहौल पैदा कर दिया.

पत्रकार अहमद नूरानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर सरकार की रणनीति और दावों की जमकर आलोचना की. उन्होंने पूछा कि आखिर पाकिस्तान ने भारत को क्या नुकसान पहुंचाया? उन्होंने कहा, “आप कह रहे हैं हमने उनका फाइटर प्लेन गिरा दिया, लेकिन उन्होंने आपके चार शहरों में टारगेट हिट किए और दर्जनों लोगों की जान चली गई. क्या इसका कोई जवाब है आपके पास?”

पाकिस्तान की जीत या झूठ?

नूरानी का दावा है कि 7 मई के बाद पंजाब और सिंध के कई शहरों में भारतीय ड्रोन सैकड़ों की संख्या में आए और उन्होंने अपने निशाने साधे. उन्होंने कहा कि रावलपिंडी के स्टेडियम से लेकर अटक तक कई जगहों पर हमले हुए और आम नागरिक मारे गए उनके अनुसार, “पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल था. लेकिन भारत में केवल अमृतसर के आसपास थोड़ी घबराहट देखी गई. इसका मतलब है कि नुकसान किसे हुआ, ये साफ है.” टीवी डिबेट्स में शामिल होने वाले पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक कमर चीमा ने भी पाकिस्तान सरकार की स्थिति पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, “अगर आपके घर में हमला होता है और फिर भी आप जश्न मना रहे हैं, तो यह समझ से परे है. मोदी को आप जितना भी क्रिटिसाइज करें, लेकिन इस ऑपरेशन में वह 100 फीसदी सफल रहे.”

"Modi is 200% successful, This time they did not kill crows and birds, but they killed our men and went away": Pakistan's political analysts Qamar Cheema pic.twitter.com/3tYFQo1GVr

— OSINT Updates (@OsintUpdates) May 13, 2025