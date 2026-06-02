पाकिस्तान में आज भी प्रेग्नेंसी के दौरान इन महिलाओं को छोड़ना पड़ता है घर, गांव से बाहर गुजरते हैं दिन-रात; बच्चे के जन्म पर पति की एंट्री भी बैन!

Pakistan Kalash Tribe Tradition: दुनिया के अलग-अलग देशों में रहने वाली जनजातियों की अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं होती हैं. कुछ परंपराएं लोगों को आकर्षित करती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है. पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके में रहने वाली एक जनजाति की परंपरा भी कुछ ऐसी ही है, जो वर्षों से चर्चा का विषय बनी हुई है. हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के चित्राल जिले की हिंदूकुश पर्वतमाला में रहने वाली कलाश जनजाति की. इस जनजाति की आबादी बहुत कम है, लेकिन इसकी परंपराएं पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी रहती हैं. यहां गर्भवती महिलाओं और पीरियड्स से गुजर रही महिलाओं के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं, जो आज की आधुनिक सोच से बिल्कुल अलग हैं. इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि बच्चे के जन्म से पहले महिलाओं को घर छोड़कर एक अलग स्थान पर रहना पड़ता है और प्रसव के बाद भी वे तुरंत अपने परिवार के पास नहीं लौट सकतीं.

गर्भावस्था में घर छोड़ने की परंपरा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कलाश जनजाति में माना जाता है कि गर्भावस्था के अंतिम दिनों में महिला को मुख्य गांव और परिवार से दूर रहना चाहिए. इसी वजह से इस जनजाति की गर्भवती महिलाएं बच्चे के जन्म से कुछ समय पहले गांव से बाहर बने विशेष घरों में चली जाती हैं. इन घरों को स्थानीय भाषा में बस्लेनी कहा जाता है. जनजाति के लोग मानते हैं कि इस दौरान महिला को अलग रखना उनकी धार्मिक परंपरा का हिस्सा है. यही कारण है कि गर्भवती महिलाएं अपना जरूरी सामान लेकर खुद ही बस्लेनी में रहने चली जाती हैं और प्रसव होने तक वहीं रहती हैं.

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पीरियड्स के दौरान भी लागू होता है यही नियम

सिर्फ गर्भवती महिलाओं पर ही नहीं, बल्कि पीरियड्स के दौरान भी महिलाओं को यही नियम मानना पड़ता है. जनजाति के लोगों का मानना है कि पीरियड्स और प्रसव के दौरान महिलाएं आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध होती हैं. इसी विश्वास के कारण उन्हें गांव और घर से अलग रखा जाता है. हालांकि, आज के आधुनिक समाज में इस सोच को लेकर काफी बहस होती रही है, लेकिन कलाश समुदाय के कई लोग आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं.

गांव से दूर बने होते हैं विशेष घर

बस्लेनी आमतौर पर गांव की सीमा से दूर बनाए जाते हैं. ये घर पत्थरों और लकड़ियों से तैयार किए जाते हैं और इन्हें महिलाओं के लिए विशेष स्थान माना जाता है. यहां पुरुषों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक होती है. चाहे महिला का पति हो, पिता हो या भाई, किसी भी पुरुष को इस स्थान में जाने की अनुमति नहीं होती. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, अगर कोई पुरुष इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे सामाजिक दंड का सामना करना पड़ सकता है.

महिलाओं की मदद भी महिलाएं ही करती हैं

इस परंपरा का सबसे अलग पहलू यह है कि प्रसव के दौरान महिला की मदद भी दूसरी महिलाएं ही करती हैं. बस्लेनी में मौजूद महिलाएं एक-दूसरे का सहारा बनती हैं और जरूरत पड़ने पर प्रसव में सहायता करती हैं. पारंपरिक तौर पर यह जिम्मेदारी उन्हीं महिलाओं पर होती है जो उस समय वहां मौजूद रहती हैं. इसी वजह से यह व्यवस्था लंबे समय से जनजाति की सामाजिक संरचना का हिस्सा बनी हुई है.

भोजन देने का तरीका भी अलग

बस्लेनी में रहने वाली महिलाओं को भोजन और पानी परिवार की तरफ से पहुंचाया जाता है, लेकिन इसके लिए भी एक विशेष तरीका अपनाया जाता है. परिवार के सदस्य खाना एक निश्चित स्थान पर रखकर वापस चले जाते हैं. इसके बाद महिला बाहर आकर भोजन लेती है. इस प्रक्रिया को भी उनकी धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखा जाता है. यही वजह है कि यह परंपरा बाहरी लोगों को काफी अलग और हैरान करने वाली लगती है.

बच्चे के जन्म के बाद होता है विशेष अनुष्ठान

कलाश जनजाति में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद महिला को घर वापस आने की अनुमति नहीं मिलती. प्रसव के बाद उसे कुछ और दिन बस्लेनी में ही रहना पड़ता है. इसके बाद एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया जाता है. समुदाय के लोग मानते हैं कि इस प्रक्रिया के बाद महिला और नवजात शिशु को फिर से मुख्य गांव में प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है. यह समारोह जनजाति की पारंपरिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

आज के समय में भी कायम हैं परंपराएं

आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं दूर-दराज के इलाकों तक पहुंच रही हैं. इसके बावजूद कलाश जनजाति की कई पुरानी परंपराएं आज भी जीवित हैं. कुछ लोग इन्हें सांस्कृतिक विरासत मानते हैं, जबकि कई लोग महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों के नजरिए से इन पर सवाल भी उठाते हैं. फिर भी यह परंपरा आज भी पाकिस्तान की सबसे चर्चित और अनोखी जनजातीय प्रथाओं में गिनी जाती है.

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