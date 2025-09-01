'गधों के देश' पाकिस्तान में कमाई भी गधे बेचकर! जानें चीन कितनी कीमत में और क्यों खरीदता है Donkey?
Advertisement
trendingNow12904297
Hindi Newsजरा हटके

'गधों के देश' पाकिस्तान में कमाई भी गधे बेचकर! जानें चीन कितनी कीमत में और क्यों खरीदता है Donkey?

Pakistan Country Of Donkeys: अक्सर हम पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था की खबरें सुनते हैं, लेकिन इन दिनों वहां गधों की वजह से खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, पाकिस्तान अपने गधों के व्यापार से चीन से अच्छी-खासी कमाई कर रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'गधों के देश' पाकिस्तान में कमाई भी गधे बेचकर! जानें चीन कितनी कीमत में और क्यों खरीदता है Donkey?

Pakistan Donkey Trade: अक्सर हम पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था की खबरें सुनते हैं, लेकिन इन दिनों वहां गधों की वजह से खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, पाकिस्तान अपने गधों के व्यापार से चीन से अच्छी-खासी कमाई कर रहा है. जैसे-जैसे चीन में पाकिस्तानी गधों की कीमत बढ़ रही है, वैसे-वैसे पाकिस्तान के अंदर भी गधों की कीमत आसमान छूने लगी है.

यह भी पढ़ें: भारत की धरती पर कौन है सबसे ज्यादा जमीनों का मालिक? नाम जानकर उड़ जाएंगे आपके होश

आखिर चीन को गधों की जरूरत क्यों है?

Add Zee News as a Preferred Source

चीन में गधों की मांग का बड़ा कारण है एक पारंपरिक चीनी दवा ‘एजियाओ’. यह दवा गधे की खाल से बनाई जाती है और माना जाता है कि यह रक्त संचार को बेहतर बनाती है, त्वचा को सुंदर करती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है. हालांकि वैज्ञानिक आधार इस पर मज़बूत नहीं हैं, लेकिन चीन में लोग इस दवा पर भरोसा करते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में गधे खरीदे जा रहे हैं.

पाकिस्तान में गधों की कीमत कितनी बढ़ गई है?

कुछ साल पहले तक पाकिस्तान में एक गधा 30,000 से 50,000 पाकिस्तानी रुपये में मिल जाता था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. अच्छी नस्ल के गधों की कीमत 2 लाख से 3 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है. यह बढ़ोतरी पाकिस्तान के लिए आर्थिक अवसर तो बनी है, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए परेशानी का कारण भी, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गधों पर निर्भर रहते हैं.

गधों से पाकिस्तान को कितना फायदा हो रहा है?

अनुमान के मुताबिक, पाकिस्तान हर साल गधों के निर्यात से करीब 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कमाई कर रहा है. हालांकि इस पर कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के लिए यह व्यापार किसी “छोटे खजाने” से कम नहीं है. वहीं, कीमत बढ़ने से आम किसान और मज़दूर गधों का इस्तेमाल करना मुश्किल समझने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया का पहली कैट सिटी, जहां बिल्लियों के लिए बनी मेट्रो! मॉल-फास्ट फूड की भी दुकान, AI नहीं सबकुछ है असली

क्या सिर्फ खाल ही बिकती है या मांस भी?

चीन में गधों की खाल ही नहीं, बल्कि उनका मांस भी लोकप्रिय है. खासकर हेबेई प्रांत में गधे के मांस से बने बर्गर लोगों की पहली पसंद माने जाते हैं. इसी मांग को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने ग्वादर में एक बड़ा बूचड़खाना भी शुरू किया है. यहाँ गधों की खाल, मांस और हड्डियों को अलग-अलग करके चीन भेजा जाता है.

पाकिस्तान में गधों की आबादी कितनी है?

आज पाकिस्तान में गधों की संख्या 61 लाख से भी अधिक हो चुकी है. इस तरह पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गधा आबादी वाला देश है. यही वजह है कि उसने इसे अपनी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बना लिया है. गधों का यह अनोखा कारोबार पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में भी नई कहानी जोड़ रहा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Pakistanchinadonkeys

Trending news

Maratha: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का चौथे दिन अल्टीमेटम, मांगें नहीं मांगी तो...
Maharashtra
Maratha: अनशन के चौथे दिन मनोज जरांगे का चौथे दिन अल्टीमेटम, मांगें नहीं मांगी तो...
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
;