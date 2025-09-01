'गधों के देश' पाकिस्तान में कमाई भी गधे बेचकर! जानें चीन कितनी कीमत में और क्यों खरीदता है Donkey?

Pakistan Donkey Trade: अक्सर हम पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था की खबरें सुनते हैं, लेकिन इन दिनों वहां गधों की वजह से खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, पाकिस्तान अपने गधों के व्यापार से चीन से अच्छी-खासी कमाई कर रहा है. जैसे-जैसे चीन में पाकिस्तानी गधों की कीमत बढ़ रही है, वैसे-वैसे पाकिस्तान के अंदर भी गधों की कीमत आसमान छूने लगी है.

आखिर चीन को गधों की जरूरत क्यों है?

चीन में गधों की मांग का बड़ा कारण है एक पारंपरिक चीनी दवा ‘एजियाओ’. यह दवा गधे की खाल से बनाई जाती है और माना जाता है कि यह रक्त संचार को बेहतर बनाती है, त्वचा को सुंदर करती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है. हालांकि वैज्ञानिक आधार इस पर मज़बूत नहीं हैं, लेकिन चीन में लोग इस दवा पर भरोसा करते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में गधे खरीदे जा रहे हैं.

पाकिस्तान में गधों की कीमत कितनी बढ़ गई है?

कुछ साल पहले तक पाकिस्तान में एक गधा 30,000 से 50,000 पाकिस्तानी रुपये में मिल जाता था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. अच्छी नस्ल के गधों की कीमत 2 लाख से 3 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है. यह बढ़ोतरी पाकिस्तान के लिए आर्थिक अवसर तो बनी है, लेकिन उन गरीब लोगों के लिए परेशानी का कारण भी, जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गधों पर निर्भर रहते हैं.

गधों से पाकिस्तान को कितना फायदा हो रहा है?

अनुमान के मुताबिक, पाकिस्तान हर साल गधों के निर्यात से करीब 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपये की कमाई कर रहा है. हालांकि इस पर कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान के लिए यह व्यापार किसी “छोटे खजाने” से कम नहीं है. वहीं, कीमत बढ़ने से आम किसान और मज़दूर गधों का इस्तेमाल करना मुश्किल समझने लगे हैं.

क्या सिर्फ खाल ही बिकती है या मांस भी?

चीन में गधों की खाल ही नहीं, बल्कि उनका मांस भी लोकप्रिय है. खासकर हेबेई प्रांत में गधे के मांस से बने बर्गर लोगों की पहली पसंद माने जाते हैं. इसी मांग को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने ग्वादर में एक बड़ा बूचड़खाना भी शुरू किया है. यहाँ गधों की खाल, मांस और हड्डियों को अलग-अलग करके चीन भेजा जाता है.

पाकिस्तान में गधों की आबादी कितनी है?

आज पाकिस्तान में गधों की संख्या 61 लाख से भी अधिक हो चुकी है. इस तरह पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गधा आबादी वाला देश है. यही वजह है कि उसने इसे अपनी अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बना लिया है. गधों का यह अनोखा कारोबार पाकिस्तान और चीन के रिश्तों में भी नई कहानी जोड़ रहा है.