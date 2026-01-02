FA9LA गाने पर पाक क्रिकेटर इफ्तिखार का डांस, कर डाली अक्षय खन्ना की कॉपी! Viral Video देख लोग बोले- चाचा डकैत हैं क्या?

Dhurandhar Dance On FA9LA Song: फिल्म धुरंधर के गाने FA9LA पर अक्षय खन्ना के डांस स्टेप्स धीरे-धीरे पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं. इंस्टाग्राम रील्स से लेकर यूट्यूब शॉर्ट्स तक यह डांस हर जगह छाया हुआ है. यह गाना असल में बहरीन का हिप-हॉप ट्रैक है, जिसे फ्लिपराची और डैफी ने लिखा और गाया था. फिल्म में इसका इस्तेमाल होने के बाद यह भारत और पाकिस्तान दोनों में ट्रेंड करने लगा.

इफ्तिखार अहमद को ‘चाचा डकैत’ क्यों कहा जाने लगा?

पाकिस्तान के क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद जिनका निकनेम ‘चाचा’ है, ने KRL टीम की प्रेसिडेंट्स कप ग्रेड-1 जीत के बाद FA9LA गाने पर डांस किया. जैसे ही यह वीडियो सामने आया, लोगों ने उनकी तुलना फिल्म धुरंधर के किरदार रहमान डकैत से कर दी. इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें मजाकिया अंदाज में ‘चाचा डकैत’ कहा जाने लगा. धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का किरदार निभाया है. यह किरदार पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल रहमान उर्फ रहमान डकैत से प्रेरित है. फिल्म में दिखाया गया FA9LA डांस उसी किरदार का हिस्सा है, जिसने आज एक अलग ही पॉप कल्चर पहचान बना ली है.

असली रहमान डकैत का खौफनाक अतीत क्या था?

रहमान डकैत का जन्म 1976 में कराची के लियारी इलाके में हुआ था, जो अपराध और गैंगवार के लिए कुख्यात रहा है. BBC रिपोर्ट के मुताबिक उसका परिवार पहले से ही अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था. महज 13 साल की उम्र में उसने पहली बार चाकूबाजी की और 15 साल की उम्र में दो ड्रग तस्करों की हत्या कर दी. 1995 में रहमान डकैत ने अपनी ही मां खादिजा की गोली मारकर हत्या कर दी. उसने पुलिस को बताया कि उसकी मां पुलिस की मुखबिर बन गई थी. हालांकि यह भी माना जाता है कि उसे शक था कि उसकी मां का रिश्ता किसी दुश्मन गैंग के सदस्य से था. फिल्म धुरंधर इस सच्चाई को दिखाने से पीछे नहीं हटती.

जेल से फरार होकर वह कैसे बना गैंग का सरगना?

1995 में हथियार और ड्रग्स के साथ गिरफ्तार होने के बाद रहमान करीब ढाई साल जेल में रहा. कोर्ट ले जाते समय वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और बलूचिस्तान भाग गया. वहां उसने दोबारा अपना क्रिमिनल नेटवर्क खड़ा किया और 2000 के दशक तक लियारी का सबसे ताकतवर गैंगस्टर बन गया. 2009 में ल्यारी टास्क फोर्स ने फोन डेटा के जरिए उसे ट्रैक किया. क्वेटा के पास उसे पकड़ा गया और पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक उस पर हत्या और किडनैपिंग समेत 80 से ज्यादा केस दर्ज थे. हालांकि यह एनकाउंटर आज भी विवादों में घिरा हुआ है.