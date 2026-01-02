200 के 12 गोलगप्पे और 50 रुपए का समोसा... पाकिस्तान में बढ़ा महंगाई का पारा

Pakistan Inflation Shocking Price: जहां एक तरफ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी अंतिम सांस लेती नजर आ रही है. दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. वहां 200 रुपये के 12 गोलगप्पे और समोसे की कीमत 50 रुपये है. इस वीडियो ने पाकिस्तान की फटीचर हालत की पोल खोल दी.

कैसा दिखता है लाहौर का बस अड्डा?

इंटरनेट पर पाकिस्तान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने पाकिस्तान की महंगाई दिखाई जा रही है. वीडियो लाहौर के बस स्टैंड का है. वीडियो में खराटा बसें दिखाई देती हैं जिसमें बैठकर यात्रा करना अपनी जान जोखिम में डालना है. इसके अलावा वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि हम आपको लाहौर का स्ट्रीट फूड दिखाते हैं. बस अड्डे पर एक दुकान के बाहर एक ठेला दिखाई देता है जिसपर पकोड़े तले जा रहे हैं. इसी दुकान के बराबर में एक शख्स पानी पुरी बेच रहा होता है. जब उससे पानीपूरी के रेट पूछे जाते हैं तो वो कहता है कि 200 रुपये के 1 दर्जन हैं. यानी पाकिस्तानी 200 रुपये में 12 गोलगप्पे मिल रहे है. इसके बाद जब समोसे का रेट पूछा जाता है तो वो शख्स 40 रुपये और 50 रुपये बताता है. ये वीडियो पाकिस्तान की महंगाई को दिखा रही है. जहां एक समोसा 50 रुपये का है और 12 गोलगप्पे 200 रुपये के हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

यह भी पढ़ें: "गैस चली गई अब खाना कैसे बनाएं", वायरल वीडियो ने दिखाए पाकिस्तान के हालात

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maahirram नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 52 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सच में 100 साल पीछे है." दूसरे यूजर ने लिखा, "पत्थर लगाकर बस रोक रखी है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.