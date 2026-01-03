500 रुपये का हाजमोला और 200 का बाम... महंगाई ने तोड़ी पाकिस्तान की कमर, यहां देखें प्राइस लिस्ट

Viral Video: दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. हाजमोला भी 500 रुपये का है. चलिए जानते हैं पाकिस्तान में बाकी चीजों जैसे तेल, शैंपू के क्या प्राइस हैं.
Viral Video: 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्क एक साथ अंग्रेजों से आजाद हुए थे, लेकिन जहां एक तरफ आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें ही आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उसमें पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था साफ नजर आती है. दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. हाजमोला भी 500 रुपये का है. चलिए जानते हैं पाकिस्तान में बाकी चीजों जैसे तेल, शैंपू के क्या प्राइस हैं.
कितने का मिल रहा हेयर ऑयल?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि पाकिस्तान में हाजमोला 500 रुपये में मिल रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स माइक कैमरा लेकर एक दुकानदार के पास जाता है और मेड इन इंडिया प्रॉडक्ट के रेट पूछना शुरू करता है. इसके बाद दुकानदार एक एक कर सभी सामानों के रेट बताता है. सबसे पहले वो बताता है कि इंडियन हाजमोला 500 रुपये का है. इसके बाद वो बताता है कि बाम 200 रुपये का है. जो हेयर ऑयल भारत में 50 से 100 रुपये के बीच मिल जाता है वो पाकिस्तान में 350 रुपये में बिक रहा है. इसके अलावा ऐसे कई आइटम हैं जिनके दाम आसमान छू रहे हैं.
किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @2k25news नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 22 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.