Advertisement
trendingNow13081232
Hindi Newsजरा हटकेपाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ही बना दिया पोपट, शान से किया पिज्जा हट का उद्घाटन! बाद में पता चला वो तो फर्जी था

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ही बना दिया 'पोपट', शान से किया पिज्जा हट का उद्घाटन! बाद में पता चला वो तो फर्जी था

Pakistan Defence Minister Inaugurates Fake Pizza Hut: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में जिस पिज्जा हट का उद्घाटन किया, वह नकली निकला, जिसके बाद कंपनी ने उसे अवैध बताते हुए कानूनी कार्रवाई की और सोशल मीडिया पर बवाल मच गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 21, 2026, 07:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ही बना दिया 'पोपट', शान से किया पिज्जा हट का उद्घाटन! बाद में पता चला वो तो फर्जी था

Khawaja Asif Fake Pizza Hut: बीते मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट कैंटोनमेंट में एक नए पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन किया. कैमरे चले, रिबन कटा और सब कुछ एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के आधिकारिक स्टोर जैसा दिख रहा था. लेकिन कुछ ही घंटों बाद पिज्जा हट पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि यह आउटलेट पूरी तरह अनधिकृत है और कंपनी से इसका कोई लेना-देना नहीं है. इस खुलासे ने पूरे उद्घाटन को एक बड़े मजाक में बदल दिया.

पिज्जा हट पाकिस्तान ने क्या बयान जारी किया?

कंपनी ने औपचारिक बयान में कहा कि सियालकोट में खुला यह आउटलेट झूठे तरीके से पिज्जा हट का नाम और ब्रांडिंग इस्तेमाल कर रहा है. बयान में साफ लिखा गया कि इस स्टोर का न तो पिज्जा हट पाकिस्तान से और न ही उसकी पैरेंट कंपनी यम ब्रांड्स से कोई कानूनी या संचालन संबंध है. कंपनी ने यह भी जोड़ा कि वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेसिपी, क्वालिटी कंट्रोल और फूड सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: साहब, मैं अंदर नहीं आ सकता... दिव्यांग की बात सुन पिघला SBI बैंक कर्मचारी का दिल; देखें वो चेहरा जो पहले नहीं देखा

fallback

 

 

क्या कंपनी ने कानूनी कार्रवाई भी की?

पिज्जा हट पाकिस्तान ने कहा कि उसने अपने ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. कंपनी चाहती है कि इस फर्जी आउटलेट पर तुरंत कार्रवाई हो ताकि ग्राहकों को गुमराह होने से बचाया जा सके. इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि ब्रांड की साख से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

 

सोशल मीडिया पर यह मामला कैसे वायरल हुआ?

जैसे ही कंपनी का बयान सामने आया, ख्वाजा आसिफ की रिबन काटते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं. लोग हैरानी और मजाक के साथ पूछने लगे कि एक वरिष्ठ मंत्री बिना जांच किए किसी कमर्शियल स्टोर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं. मीम्स और तंज भरे पोस्ट्स की बाढ़ आ गई, जिससे यह मामला पाकिस्तान में दिन की सबसे चर्चित खबर बन गया.

यह भी पढ़ें: मिस्र के पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना! तुर्की की इस पहाड़ी के नीचे दबा है दुनिया का पहला 'भगवान का घर'?

 

क्या यह आउटलेट दिखने में असली पिज्जा हट जैसा था?

सियालकोट वाला स्टोर बाहर से पूरी तरह पिज्जा हट जैसा लग रहा था. उस पर लाल छत वाला मशहूर लोगो और ब्रांडिंग लगी हुई थी, जिससे आम ग्राहक आसानी से धोखा खा सकता था. लेकिन ऑनलाइन यूजर्स ने जल्दी ही नोटिस किया कि यह लोकेशन पिज्जा हट पाकिस्तान की आधिकारिक स्टोर लिस्ट में मौजूद ही नहीं है. कंपनी के अनुसार, पाकिस्तान में इस वक्त कुल 16 अधिकृत पिज्जा हट स्टोर हैं, जिनमें से 14 लाहौर में और 2 इस्लामाबाद में हैं. सियालकोट का नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं है. पिज्जा हट पाकिस्तान ने ग्राहकों से अपील की है कि वे सिर्फ आधिकारिक चैनलों से ही स्टोर की जानकारी की पुष्टि करें, ताकि ऐसे फर्जी आउटलेट्स के जाल में न फंसें.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Pizza HutSialkotKhawaja AsifPakistan Defence Minister

Trending news

क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले खलबली, ममता के गढ़ में बीजेपी ने भेजे बाहरी नेता
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'
weather update
ठंड गई नहीं… लौटने वाली है और खतरनाक रूप में! 21 जनवरी से शुरू होगा मौसम का 'खेल'