पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ही बना दिया 'पोपट', शान से किया पिज्जा हट का उद्घाटन! बाद में पता चला वो तो फर्जी था

Khawaja Asif Fake Pizza Hut: बीते मंगलवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट कैंटोनमेंट में एक नए पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन किया. कैमरे चले, रिबन कटा और सब कुछ एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के आधिकारिक स्टोर जैसा दिख रहा था. लेकिन कुछ ही घंटों बाद पिज्जा हट पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि यह आउटलेट पूरी तरह अनधिकृत है और कंपनी से इसका कोई लेना-देना नहीं है. इस खुलासे ने पूरे उद्घाटन को एक बड़े मजाक में बदल दिया.

पिज्जा हट पाकिस्तान ने क्या बयान जारी किया?

कंपनी ने औपचारिक बयान में कहा कि सियालकोट में खुला यह आउटलेट झूठे तरीके से पिज्जा हट का नाम और ब्रांडिंग इस्तेमाल कर रहा है. बयान में साफ लिखा गया कि इस स्टोर का न तो पिज्जा हट पाकिस्तान से और न ही उसकी पैरेंट कंपनी यम ब्रांड्स से कोई कानूनी या संचालन संबंध है. कंपनी ने यह भी जोड़ा कि वहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेसिपी, क्वालिटी कंट्रोल और फूड सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा.

क्या कंपनी ने कानूनी कार्रवाई भी की?

पिज्जा हट पाकिस्तान ने कहा कि उसने अपने ट्रेडमार्क के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों के पास औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. कंपनी चाहती है कि इस फर्जी आउटलेट पर तुरंत कार्रवाई हो ताकि ग्राहकों को गुमराह होने से बचाया जा सके. इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि मामला सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि ब्रांड की साख से जुड़ा गंभीर मुद्दा है.

सोशल मीडिया पर यह मामला कैसे वायरल हुआ?

जैसे ही कंपनी का बयान सामने आया, ख्वाजा आसिफ की रिबन काटते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गईं. लोग हैरानी और मजाक के साथ पूछने लगे कि एक वरिष्ठ मंत्री बिना जांच किए किसी कमर्शियल स्टोर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं. मीम्स और तंज भरे पोस्ट्स की बाढ़ आ गई, जिससे यह मामला पाकिस्तान में दिन की सबसे चर्चित खबर बन गया.

Khawaja Asif, the so-called Defence Minister, ends up inaugurating a fake Pizza Hut franchise in Sialkot. Pizza Hut issued a statement calling the franchise a fraud. These are the dumb boomers imposed on us. pic.twitter.com/Q77qLX3ekE — MD Umair Khan (@MDUmairKh) January 20, 2026

क्या यह आउटलेट दिखने में असली पिज्जा हट जैसा था?

सियालकोट वाला स्टोर बाहर से पूरी तरह पिज्जा हट जैसा लग रहा था. उस पर लाल छत वाला मशहूर लोगो और ब्रांडिंग लगी हुई थी, जिससे आम ग्राहक आसानी से धोखा खा सकता था. लेकिन ऑनलाइन यूजर्स ने जल्दी ही नोटिस किया कि यह लोकेशन पिज्जा हट पाकिस्तान की आधिकारिक स्टोर लिस्ट में मौजूद ही नहीं है. कंपनी के अनुसार, पाकिस्तान में इस वक्त कुल 16 अधिकृत पिज्जा हट स्टोर हैं, जिनमें से 14 लाहौर में और 2 इस्लामाबाद में हैं. सियालकोट का नाम इस लिस्ट में कहीं नहीं है. पिज्जा हट पाकिस्तान ने ग्राहकों से अपील की है कि वे सिर्फ आधिकारिक चैनलों से ही स्टोर की जानकारी की पुष्टि करें, ताकि ऐसे फर्जी आउटलेट्स के जाल में न फंसें.