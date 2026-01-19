Advertisement
नवाज शरीफ की बहू ने पहना इंडियन डिजाइन का लहंगा! पाकिस्तानियों को आया गुस्सा, लुक देख भड़के लोगों ने कहा ऐसा

Nawaz Sharif Family Wedding: नवाज शरीफ के परिवार की बहू शंजे अली रोहैल ने शादी में सब्यसाची का लहंगा पहनकर पाकिस्तान में नई बहस छेड़ दी, सोशल मीडिया पर फैशन, राष्ट्रवाद और निजी पसंद को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 19, 2026, 08:49 AM IST
Pakistan Wedding Controversy: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पोते और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर ने हाल ही में शंजे अली रोहैल से निकाह किया. लाहौर में हुई इस भव्य शादी में देश के कई बड़े राजनीतिक चेहरे शामिल हुए. लेकिन रस्मों से ज्यादा चर्चा दुल्हन के पहनावे को लेकर होने लगी, जिसने पूरे सोशल मीडिया का ध्यान खींच लिया.

दुल्हन के लहंगे ने क्यों मचाया हंगामा?

शादी के एक प्रमुख समारोह में शंजे अली रोहैल ने मशहूर भारतीय फैशन डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी का डिजाइन किया हुआ एमराल्ड ग्रीन लहंगा पहना. इस आउटफिट में पारंपरिक कढ़ाई, गहरे रंगों के पैनल और भारी गोल्ड बॉर्डर देखने को मिला. लहंगे के साथ उन्होंने फॉरेस्ट ग्रीन और रोज कलर के दुपट्टे कैरी किए, जो सब्यसाची की सिग्नेचर हेरिटेज स्टाइल को दर्शाते हैं.

निकाह और अन्य रस्मों में क्या खास रहा?

इसी वेन्यू पर शनिवार को निकाह की रस्म भी अदा की गई. इस मौके पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उप प्रधानमंत्री इशाक डार जैसे वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य शादी समारोह में दुल्हन ने एक और भारतीय डिजाइनर तरुण तहिलियानी की डिजाइन की हुई रेड साड़ी पहनी. शादी के बाद जैसे ही तस्वीरें सामने आईं, बहस और तेज हो गई.

सोशल मीडिया पर नाराजगी की वजह क्या रही?

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने शंजे की पसंद पर सवाल उठाए. उनका कहना था कि इतने प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से जुड़ी दुल्हन को पाकिस्तानी डिजाइनर्स को बढ़ावा देना चाहिए था. कुछ लोगों ने इसे मौजूदा माहौल में स्थानीय टैलेंट और राष्ट्रीय गर्व के खिलाफ बताया. इस आलोचना ने फैशन को राजनीतिक नजरिए से देखने की बहस को हवा दे दी. वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग शंजे के सपोर्ट में भी सामने आए.

उनका कहना था कि फैशन को सीमाओं में नहीं बांधा जाना चाहिए. कई यूजर्स ने यह भी याद दिलाया कि भारतीय दुल्हनें और सेलेब्रिटीज अक्सर पाकिस्तानी डिजाइनर्स जैसे फराज मनान और मोहसिन नवीनद रांझा के आउटफिट्स पहनती हैं. उनके मुताबिक, यह आदान-प्रदान कला और संस्कृति को जोड़ता है. एक यूजर ने लिखा कि किसी भी दुल्हन को उसकी शादी के दिन की पसंद के लिए जज करना बचकाना है. 

