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दुनिया बना रही है Flying ICU, कराची मेयर ने लॉन्च की साइकिल एंबुलेंस; सोशल मीडिया पर जमकर उड़ रहा मजाक

सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान की एक 'साइकिल एंबुलेंस' का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर कई लोगों ने इसका मजाक उड़ाया और इसे पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसने का मौका बना लिया. लोग कह रहे हैं कि आज जब दुनिया एयर एंबुलेंस जैसी मॉडर्न सुविधाओं का इस्तेमाल कर रही है, तब कराची में साइकिल एंबुलेंस लॉन्च की जा रही है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 21, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:43 AM IST
दुनिया बना रही है Flying ICU, कराची मेयर ने लॉन्च की साइकिल एंबुलेंस; सोशल मीडिया पर जमकर उड़ रहा मजाक
Image Credit: Image credit: X/@OsintTV

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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