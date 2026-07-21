/दुनिया बना रही है Flying ICU, कराची मेयर ने लॉन्च की साइकिल एंबुलेंस; सोशल मीडिया पर जमकर उड़ रहा मजाक

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साइकिल पर मेडिकल किट के साथ एंबुलेंस जैसी एक व्यवस्था दिखाई देती है. वीडियो शेयर करते हुए कई यूजर्स ने दावा किया कि पाकिस्तान के कराची में मेयर ने अब साइकिल एंबुलेंस शुरू कर दी है. इसके बाद सोशल मीडिया पर मजाक और मीम्स की बाढ़ आ गई.
कुछ लोगों ने लिखा कि दुनिया जहां एयर एंबुलेंस और ड्रोन मेडिकल सर्विस की तरफ बढ़ रही है, वहीं पाकिस्तान साइकिल एंबुलेंस चला रहा है. कई पोस्ट में इस व्यवस्था पर व्यंग्य भी किया गया. हालांकि, वायरल दावे की पूरी सच्चाई कुछ और ही है. जिस साइकिल एंबुलेंस को लोग नई योजना समझ रहे हैं, दरअसल वह काफी पहले शुरू किया गया एक खास प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद ट्रैफिक और संकरी गलियों में फंसे मरीजों तक जल्दी पहुंचना है.
वीडियो के साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह सही नहीं है. यह कोई नई योजना नहीं है. दरअसल, यह साइकिल एंबुलेंस सेवा मई 2025 में शुरू की गई थी. इसे पाकिस्तान के रेस्क्यू 1122 ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था. इस योजना का उद्देश्य उन इलाकों में मेडिकल मदद पहुंचाना था, जहां भारी ट्रैफिक, संकरी गलियां और भीड़भाड़ की वजह से बड़ी एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती. इसका मतलब यह सामान्य एंबुलेंस का विकल्प नहीं, बल्कि शुरुआती राहत पहुंचाने की एक अतिरिक्त कोशिश है.
Welcome to the future, Pakistani style.
The world is building flying ICUs. Karachi's mayor is launching a cycle ambulance.
Only in Pakistan. pic.twitter.com/zcRZ3ygXwT
— OsintTV (@OsintTV) July 20, 2026
कराची जैसे बड़े शहरों में कई ऐसे इलाके हैं, जहां छोटी-छोटी गलियां हैं और वहां लगातार जाम लगा रहता है. कई बार मरीज तक एंबुलेंस पहुंचने में काफी देर हो जाती है. ऐसे हालात में शुरुआती कुछ मिनट बेहद अहम होते हैं. इसी समस्या को देखते हुए रेस्क्यू 1122 ने साइकिल एंबुलेंस का आइडिया अपनाया. साइकिल होने की वजह से रेस्क्यू वॉलंटियर भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी तेजी से मरीज तक पहुंच सकते हैं और जरूरी प्राथमिक इलाज शुरू कर सकते हैं.
यह साइकिल सिर्फ आम साइकिल नहीं है. इसमें जरूरी मेडिकल उपकरण लगाए गए हैं, जिससे मरीज को शुरुआती इलाज तुरंत मिल सके. इन साइकिलों में ऑक्सीजन मास्क, नेबुलाइजर, ब्लड शुगर जांचने की मशीन, फर्स्ट एड किट और दूसरी जरूरी मेडिकल चीजें रखी जाती हैं. अगर मरीज की हालत गंभीर हो, तो रेस्क्यू टीम उसे प्राथमिक उपचार देती है और उसी दौरान सामान्य एंबुलेंस को भी मौके पर बुला लिया जाता है. इस तरह मरीज को मदद मिलने में देरी नहीं होती.
इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसमें प्रशिक्षित महिला वॉलंटियर्स को भी शामिल किया गया. रेस्क्यू 1122 का कहना था कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और समाज में कम्युनिटी बेस्ड इमरजेंसी सर्विस को मजबूती मिलेगी. महिला रेस्क्यू वॉलंटियर्स को प्राथमिक चिकित्सा, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और मरीज की शुरुआती देखभाल की ट्रेनिंग दी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत सहायता पहुंचा सकें.
योजना की शुरुआत के समय रेस्क्यू 1122 के सीईओ ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) तारिक कादिर ने इसे कराची जैसे शहर की जरूरत बताया था. उनका कहना था कि कई इलाकों में बड़ी एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती. ऐसे में साइकिल एंबुलेंस शुरुआती मेडिकल सहायता देने में काफी मददगार साबित हो सकती है. उन्होंने साफ किया था कि इसका मकसद सामान्य एंबुलेंस की जगह लेना नहीं, बल्कि उसके पहुंचने तक मरीज की जान बचाने की कोशिश करना है.
वीडियो वायरल होने के बाद ज्यादातर लोगों ने सिर्फ साइकिल देखकर प्रतिक्रिया दे दी. कई यूजर्स को यह जानकारी ही नहीं थी कि यह एक साल से ज्यादा पुरानी योजना है और इसे खास परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था. कुछ लोगों ने बाद में पूरी जानकारी सामने आने पर माना कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में इस तरह की व्यवस्था व्यावहारिक हो सकती है. वहीं, कुछ यूजर्स का कहना था कि अगर इससे मरीज तक जल्दी मदद पहुंचती है, तो इसे केवल मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए.
दुनिया के कई देशों में संकरी गलियों, पुराने शहरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में साइकिल या मोटरसाइकिल आधारित इमरजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है. इनका काम मरीज तक सबसे पहले पहुंचना और शुरुआती मेडिकल सहायता देना होता है. इसका मतलब कराची की यह पहल भले सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा का विषय बन गई हो, लेकिन इसका असली उद्देश्य ट्रैफिक से जूझते शहर में लोगों की जान बचाने की कोशिश है.
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