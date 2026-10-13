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भारत नहीं, पाकिस्तान है ये: कराची में नवरात्रि पर सजा माता रानी का दरबार, गरबा-डांडिया करते लोगों का वीडियो वायरल

नवरात्रि के मौके पर पाकिस्तान के कराची से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान हैं. वीडियो में हिंदू श्रद्धालु गरबा करते, प्रसाद बांटते और माता रानी की पूजा करते नजर आ रहे हैं. दावा है कि ये तस्वीरें कराची के श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर की हैं, जहां नवरात्रि के दौरान भक्त जुटे.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 13, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Oct 13, 2026, 07:30 AM IST
भारत नहीं, पाकिस्तान है ये: कराची में नवरात्रि पर सजा माता रानी का दरबार, गरबा-डांडिया करते लोगों का वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@munji_galhiyun

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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