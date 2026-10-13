/भारत नहीं, पाकिस्तान है ये: कराची में नवरात्रि पर सजा माता रानी का दरबार, गरबा-डांडिया करते लोगों का वीडियो वायरल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने पाकिस्तान में हिंदू श्रद्धालुओं को नवरात्रि मनाते देखकर खुशी जताई. एक यूजर ने लिखा कि भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें. भारत की ओर से ढेर सारा प्यार और प्रार्थनाएं. एक अन्य यूजर ने कहा कि वह भी कभी उनके साथ नवरात्रि मनाना चाहता है और 'जय माता दी' के जयकारे लगाना चाहता है. कुछ लोगों को शुरुआत में वीडियो पर भरोसा ही नहीं हुआ. एक यूजर ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या यह सच है. एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि वीडियो देखकर उसका दिन बन गया. वहीं, एक और यूजर ने उम्मीद जताई कि एक दिन ऐसा भी आए, जब भारत और पाकिस्तान के लोग मिलकर त्योहार मना सकें. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि धार्मिक उत्सवों की ऐसी तस्वीरें लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती हैं. खासकर तब, जब दोनों देशों के रिश्तों में अक्सर तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं.