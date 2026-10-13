/भारत नहीं, पाकिस्तान है ये: कराची में नवरात्रि पर सजा माता रानी का दरबार, गरबा-डांडिया करते लोगों का वीडियो वायरल

नवरात्रि के दौरान भारत के अलग-अलग हिस्सों में गरबा और डांडिया की धूम रहती है. मंदिरों में पूजा होती है, पंडाल सजते हैं और भक्त माता रानी के जयकारे लगाते हैं. लेकिन जब यही नजारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक मंदिर में देखने को मिले, तो लोगों का ध्यान जाना स्वाभाविक है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक महिला की आवाज से होती है. वह जगह के बारे में बताते हुए कहती है, 'यह भारत नहीं, पाकिस्तान में नवरात्रि है.' इसके बाद कैमरा मंदिर परिसर की तरफ मुड़ जाता है, जहां श्रद्धालु उत्सव में शामिल नजर आते हैं. वीडियो को इंस्टाग्राम यूजर @munji_galhiyun ने शेयर किया है. इस पर लिखे संदेश में कराची के शिव मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन के आयोजन का जिक्र किया गया है. लेकिन पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की स्थिति को समझने के लिए इस एक आयोजन से आगे की तस्वीर देखना भी जरूरी है.
वीडियो में श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर में नवरात्रि उत्सव की झलक दिखाई देती है. श्रद्धालु गरबा की धुन पर कदम मिलाते नजर आते हैं. कुछ लोग पूजा में शामिल हैं, जबकि दूसरे भक्तों के साथ प्रसाद लेते और त्योहार का आनंद उठाते दिखाई देते हैं. वीडियो में माता रानी की प्रतिमा भी नजर आती है. कई श्रद्धालुओं ने सिर पर 'जय माता दी' लिखी पट्टियां पहन रखी हैं. मंदिर परिसर में लोगों की मौजूदगी और गरबा का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि वहां जुटे भक्त इस त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं. यही सीन भारतीय यूजर्स के लिए खास बन गया. आमतौर पर भारत में नवरात्रि के दौरान दिखने वाले इन नजारों को पाकिस्तान के कराची से जोड़कर देखना लोगों के लिए हैरानी और उत्सुकता की वजह बना.
इंस्टाग्राम यूजर की तरफ से शेयर की गई जानकारी के अनुसार, मंदिर में नवरात्रि का उत्सव नौ दिनों तक मनाया जाता है. इस दौरान पूजा-पाठ के साथ पारंपरिक डांस और सामूहिक कार्यक्रम भी होते हैं. एक दूसरी रील में महिला ने इस सवाल का जवाब भी दिया कि क्या मुस्लिम लोग इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं. उसके अनुसार, मुस्लिम लड़के अपने परिवार के साथ ही वहां आ सकते हैं. उसने इसकी वजह लड़कियों की सुरक्षा को बताया. महिला ने आयोजन का समय रात आठ बजे से आधी रात तक होने की जानकारी भी दी. हालांकि, ये बातें वीडियो शेयर करने वाली महिला की तरफ से एक दूसरे वीडियो में दी गई जानकारी पर आधारित हैं.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने पाकिस्तान में हिंदू श्रद्धालुओं को नवरात्रि मनाते देखकर खुशी जताई. एक यूजर ने लिखा कि भगवान आप सभी को आशीर्वाद दें. भारत की ओर से ढेर सारा प्यार और प्रार्थनाएं. एक अन्य यूजर ने कहा कि वह भी कभी उनके साथ नवरात्रि मनाना चाहता है और 'जय माता दी' के जयकारे लगाना चाहता है. कुछ लोगों को शुरुआत में वीडियो पर भरोसा ही नहीं हुआ. एक यूजर ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या यह सच है. एक अन्य व्यक्ति ने लिखा कि वीडियो देखकर उसका दिन बन गया. वहीं, एक और यूजर ने उम्मीद जताई कि एक दिन ऐसा भी आए, जब भारत और पाकिस्तान के लोग मिलकर त्योहार मना सकें. इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि धार्मिक उत्सवों की ऐसी तस्वीरें लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती हैं. खासकर तब, जब दोनों देशों के रिश्तों में अक्सर तनाव की खबरें सामने आती रहती हैं.
कराची के मंदिर में नवरात्रि मनाते श्रद्धालुओं का वीडियो निश्चित रूप से पाकिस्तान में एक धार्मिक आयोजन की झलक है. लेकिन इस एक वीडियो के आधार पर पूरे पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को अच्छा या खराब बताना सही नहीं होगा. पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की स्थिति को लेकर लंबे समय से चिंताएं जताई जाती रही हैं. जबरन धर्म परिवर्तन, कम उम्र में लड़कियों की शादी, धार्मिक भेदभाव और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दे समय-समय पर चर्चा में आते हैं. ईसाई समुदाय समेत दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाएं भी खबरों में रही हैं. इसलिए किसी मंदिर में त्योहार मनाने की तस्वीर को पूरे देश में धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा की स्थिति का प्रमाण नहीं माना जा सकता. इसके लिए अलग-अलग इलाकों के हालात, अल्पसंख्यकों के अनुभव और भरोसेमंद रिपोर्टों को देखना जरूरी है.
कराची के श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ा यह वीडियो लोगों को इसलिए खास लग रहा है, क्योंकि इसमें हिंदू श्रद्धालु अपने धार्मिक त्योहार को मनाते दिखाई देते हैं. किसी भी समुदाय के लिए अपने त्योहार, पूजा और परंपराओं को निभाने का मौका अहम होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक अच्छी तस्वीर पूरी हकीकत नहीं बताती. न ही किसी एक घटना के आधार पर पूरे समुदाय के हालात का फैसला किया जा सकता है. फिलहाल, इस वीडियो ने भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच त्योहारों, धार्मिक परंपराओं और आपसी रिश्तों को लेकर चर्चा जरूर शुरू कर दी है. कई यूजर्स की इच्छा है कि दोनों देशों के लोग कभी बिना तनाव और डर के एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल हो सकें.
(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.)