पहले महिला को बता देते हैं 'कारी', फिर रात के अंधेरे में मार देते हैं गोली! जानिए पाकिस्तान की खौफनाक परंपरा का काला सच

रात का वक्त था. कराची के बाहरी इलाके में स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में मोहम्मद रमजान अपनी ड्यूटी कर रहे थे. तभी उनके मोबाइल पर गांव से फोन आया. दूसरी तरफ से जो खबर मिली, उसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी. उनकी 20 साल की बेटी खालिदा चंदियो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
जब रमजान और उनकी पत्नी गांव पहुंचे, तो उन्हें सिर्फ बेटी की लाश नहीं मिली, बल्कि ऐसी कहानी मिली, जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया. उनकी बेटी को घर से बाहर ले जाकर कुछ ही दूरी पर मौत के घाट उतार दिया गया था. सबसे दर्दनाक बात यह रही कि हत्या का वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया. आज भी खालिदा की मां कहती हैं कि बेटी की चीखें उनके कानों में गूंजती रहती हैं. उन्हें सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि वे अपनी बेटी को बचा भी नहीं सके.
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध इलाके में 'कारी' शब्द का इस्तेमाल उन महिलाओं के लिए किया जाता है, जिन पर किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध रखने का आरोप लगाया जाता है. कई मामलों में यह आरोप साबित भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ शक या अफवाह के आधार पर महिला को 'कारी' घोषित कर दिया जाता है. इसके बाद परिवार या कबीले के कुछ लोग इसे अपनी इज्जत का सवाल बताते हैं और महिला की हत्या कर देते हैं. यही वजह है कि कुछ लोग इसे 'किलिंग' भी कहते हैं. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार किसी तरह की जांच या सबूत की जरूरत भी नहीं समझी जाती. सिर्फ एक आरोप ही किसी महिला की जिंदगी खत्म करने के लिए काफी होता है.
पुलिस जांच के मुताबिक, खालिदा की शादी करीब पांच साल पहले अपने रिश्तेदार से हुई थी. बाद में उसका पति काम के सिलसिले में घर से बाहर गया और लंबे समय तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद खालिदा अपने मायके लौट आई. कुछ महीनों बाद गांव में एक बैठक बुलाई गई. इसी दौरान उस पर किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध रखने का आरोप लगाया गया. मामला स्थानीय कबिलाई सभा 'जिरगा' के सामने पहुंचा. बताया जाता है कि जिरगा ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के उसे 'कारी' घोषित कर दिया. इसके बाद उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसे घर से बाहर घसीटा और गोली मार दी. पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है.
द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पाकिस्तान की अदालतें कई बार साफ कर चुकी हैं कि जिरगा जैसी कबिलाई सभाओं को आपराधिक मामलों में फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है. इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में इन सभाओं का असर आज भी बहुत ज्यादा है. मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कई गांवों में लोग पुलिस और अदालत की बजाय जिरगा के फैसले को अंतिम मानते हैं. यही वजह है कि महिलाओं से जुड़े मामलों में अक्सर कानून की जगह सामाजिक दबाव और कबिलाई परंपराएं हावी हो जाती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक ग्रामीण इलाकों में कानूनी व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल रहेगा.
पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग और महिला अधिकार संगठनों के आंकड़े बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं. सिर्फ एक साल में पूरे पाकिस्तान में कम से कम 470 महिलाओं की हत्या तथाकथित सम्मान के नाम पर दर्ज की गई. इनमें बड़ी संख्या सिंध प्रांत की रही. हालांकि, सामाजिक संगठनों का दावा है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई मामलों को आत्महत्या, दुर्घटना या गुमशुदगी बताकर दबा दिया जाता है. कई दूरदराज के गांवों में महिलाओं की मौत की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती. ऐसे मामलों में परिवार भी अक्सर डर या सामाजिक दबाव की वजह से आवाज नहीं उठाता.
महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई मामलों में 'कारी' घोषित करने के पीछे सिर्फ कथित सम्मान का सवाल नहीं होता. इसके पीछे जमीन, विरासत और संपत्ति के विवाद भी छिपे होते हैं. अगर किसी महिला को रास्ते से हटाना हो या उसकी संपत्ति पर कब्जा करना हो, तो उस पर चरित्र से जुड़े आरोप लगा दिए जाते हैं. इसके बाद उसे 'कारी' घोषित कर हत्या कर दी जाती है. इसका मतलब कई बार यह पूरी प्रक्रिया सामाजिक सम्मान से ज्यादा आर्थिक फायदे का जरिया बन जाती है.
इस प्रथा की सबसे दर्दनाक बात यह है कि कई इलाकों में 'कारी' घोषित महिलाओं को मौत के बाद भी सम्मान नहीं मिलता. उन्हें परिवार के सामान्य कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं दी जाती. ऐसी महिलाओं के लिए अलग कब्रिस्तान बनाए जाते हैं या फिर रात के अंधेरे में बिना किसी धार्मिक रस्म के उन्हें दफना दिया जाता है. कई कब्रों पर कोई नाम या पहचान तक नहीं लिखी जाती. स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि आज भी ऐसे कई कब्रिस्तान मौजूद हैं, जो इस अमानवीय परंपरा की खामोश गवाही देते हैं.
पाकिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कानून बनाए गए हैं और सरकार समय-समय पर सख्ती की बात भी करती है. लेकिन मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है. जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी, ग्रामीण इलाकों में कानून का असर मजबूत नहीं होगा और महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक 'कारी' जैसी खतरनाक प्रथाएं पूरी तरह खत्म होना मुश्किल रहेगा. खालिदा जैसी सैकड़ों महिलाओं की कहानियां सिर्फ अपराध की खबर नहीं हैं, बल्कि यह याद दिलाती हैं कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को सिर्फ आरोपों के आधार पर अपनी जान गंवानी पड़ रही है. यही वजह है कि मानवाधिकार संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में तेज जांच, सख्त सजा और सामाजिक जागरूकता को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया जाए.