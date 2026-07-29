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पहले महिला को बता देते हैं 'कारी', फिर रात के अंधेरे में मार देते हैं गोली! जानिए पाकिस्तान की खौफनाक परंपरा का काला सच

पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ होने वाली 'किलिंग' आज भी एक गंभीर सामाजिक संकट बनी हुई है. देश के कई इलाकों में किसी महिला पर सिर्फ शक या आरोप के आधार पर उसे 'कारी' घोषित कर मौत की सजा दे दी जाती है. इंसाफ की जगह कबिलाई फैसले चलते हैं और हर साल सैकड़ों महिलाएं इस अमानवीय प्रथा की शिकार बन जाती हैं. हाल के एक मामले ने एक बार फिर इसकी कड़वी हकीकत को दुनिया के सामने ला दिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 29, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:30 AM IST
पहले महिला को बता देते हैं 'कारी', फिर रात के अंधेरे में मार देते हैं गोली! जानिए पाकिस्तान की खौफनाक परंपरा का काला सच
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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