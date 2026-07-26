पाकिस्तान की 'लेडी सिंघम' को चढ़ा हरियाणवी गानों का खुमार! रील बनाकर सोशल मीडिया पर छाईं

पाकिस्तान के हुक्मरान भले ही भारत के खिलाफ कितना भी जहर उगल लें, लेकिन वहां के अफसरों पर भारतीय संस्कृति का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. पाकिस्तान की पूर्व एसएसपी डॉ. अनूश मसूद चौधरी इन दिनों हरियाणवी और पंजाबी गानों पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. एक तरफ जहां पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था और आतंकी साजिशें जगजाहिर हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने ही टॉप अधिकारी भारतीय गानों के दीवाने बने घूम रहे हैं. देखिए ये दिलचस्प रिपोर्ट.
आतंक के आका पाकिस्तान की सरकार भले ही भारत विरोधी एजेंडे के तहत बॉलीवुड फिल्मों और गानों पर लाख पाबंदियां लगा ले, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तानी अवाम पर भारतीय संस्कृति का खुमार कभी कम नहीं होता. अब तो हद ये हो गई है कि पाकिस्तान की एक सीनियर महिला पुलिस अधिकारी पर हरियाणवी गानों का ऐसा भूत सवार हुआ है कि वो हर दिन रील्स बना रही हैं.
ये हैं पाकिस्तान के पंजाब एलीट पुलिस में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात डॉ. अनूश मसूद चौधरी. पेशावर की रहने वाली अनूश सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फेसबुक पर उनके ढाई लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनके इन फॉलोअर्स के बीच चर्चा का मुख्य केंद्र उनकी पुलिसिंग से ज्यादा उनकी बनाई जाने वाली रील्स हैं.
“Dr Anoosh Masood Ch, a PSP officer (Gold Medalist in MBBS) who joined the Police Service of Pakistan in 2011, is the first ASP posted ever in KPK Police and currently serving first ever female SSP Investigation in Lahore. She believes in leading from the front, takes pride in… pic.twitter.com/YpSJ1mOkBR
— Punjab Police Official (@OfficialDPRPP) November 7, 2023
पाकिस्तानी हुक्मरान चाहे जितना भारत के खिलाफ जहर उगल लें, लेकिन मैडम अनूश को हरियाणवी गानों से बेहद प्यार है. उन्होंने हरियाणवी सिंगर के गानों पर कई रील्स बनाई हैं. यहीं नहीं, पंजाबी सिंगर के गानों पर भी उनके वीडियो खूब वायरल होते हैं. दिलचस्प बात ये है कि डॉ. अनूश ने MBBS के बाद पुलिस सेवा चुनी. उन्होंने मेडिसिन में गोल्ड मेडल हासिल किया. सिविल सेवा परीक्षा पास कर पुलिस में आईं. 2014 में पहली महिला ASP बनीं. 2018 में पहली महिला SSP बनने का मौका मिला. 2020 में इंटरनेशनल वूमेन ऑफ करेज अवॉर्ड मिला.
एक वीडियो में डॉ. अनूश चौधरी अपनी तारीफ बता रही है. वीडियो में कहती हैं कि मैं डॉ. अनूश मसूद चौधरी हूँ. मैंने MBBS में गोल्ड मेडल हासिल किया है. मैंने 2011 में CSS परीक्षा पास की और अपनी पहली पसंद के तौर पर पाकिस्तान पुलिस सर्विस जॉइन की. मैं KPK में तैनात होने वाली पहली महिला ASP थी. अब मुझे पिछले 11 सालों से लाहौर में पहली महिला SSP (इन्वेस्टिगेशन) होने का सम्मान मिला है.
एक तरफ पाकिस्तान की सरकार और कट्टरपंथी भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते तो दूसरी तरफ उन्हीं के देश की टॉप पुलिस अधिकारी भारत के हरियाणवी और पंजाबी गानों पर थिरकती नजर आती हैं. ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अवाम और खुद वहां के अफसर भी अंदर से भारतीय संस्कृति के दीवाने हैं. पाकिस्तान भले ही लाख पाबंदियां लगा ले लेकिन भारतीय कल्चर का जादू वहां के सिस्टम के सिर चढ़कर बोल रहा है.
वैसे भी पाकिस्तान को भारतीय फिल्मों और गानों से गहरी एलर्जी है क्योंकि कई बार फिल्में उसकी अंतरराष्ट्रीय साजिशों का कच्चा चिट्ठा खोल चुकी हैं. हाल ही में जब ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में पाकिस्तान की असलियत और उसकी नापाक आतंकी साजिशों का पर्दाफाश हुआ तो अपनी पोल खुलने के डर से घबराए पाकिस्तान ने तुरंत फिल्म पर बैन लगा दिया था.
पाकिस्तान के हुक्मरान चाहे जितना भी भारत विरोधी रोना रो लें, लेकिन उनके अपने ही अधिकारी और जनता भारत के गानों के बिना एक पल नहीं रह सकती. एक तरफ देश की इकॉनमी और कानून व्यवस्था का बंटाधार हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की लेडी सिंघम हरियाणवी गानों पर टोरा दिखा रही हैं.