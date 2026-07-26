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पाकिस्तान की 'लेडी सिंघम' को चढ़ा हरियाणवी गानों का खुमार! रील बनाकर सोशल मीडिया पर छाईं

इन दिनों पाकिस्तान की एक महिला अधिकारी हिंदुस्तानी गानों पर रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हरियाणवी और पंजाबी गानों पर उनकी रील वायरल हो रही है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 26, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:47 PM IST
पाकिस्तान की 'लेडी सिंघम' को चढ़ा हरियाणवी गानों का खुमार! रील बनाकर सोशल मीडिया पर छाईं

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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