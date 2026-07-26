पाकिस्तान की 'लेडी सिंघम' को चढ़ा हरियाणवी गानों का खुमार! रील बनाकर सोशल मीडिया पर छाईं

पाकिस्तानी हुक्मरान चाहे जितना भारत के खिलाफ जहर उगल लें, लेकिन मैडम अनूश को हरियाणवी गानों से बेहद प्यार है. उन्होंने हरियाणवी सिंगर के गानों पर कई रील्स बनाई हैं. यहीं नहीं, पंजाबी सिंगर के गानों पर भी उनके वीडियो खूब वायरल होते हैं. दिलचस्प बात ये है कि डॉ. अनूश ने MBBS के बाद पुलिस सेवा चुनी. उन्होंने मेडिसिन में गोल्ड मेडल हासिल किया. सिविल सेवा परीक्षा पास कर पुलिस में आईं. 2014 में पहली महिला ASP बनीं. 2018 में पहली महिला SSP बनने का मौका मिला. 2020 में इंटरनेशनल वूमेन ऑफ करेज अवॉर्ड मिला.