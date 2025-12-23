800 करोड़ कमाई है 'धुरंधर', यहां लाइट लगवा दो, पेंट करवा दो... भिखमंगे पाकिस्तानियों की फनी डिमांड; देखें Video

Advertisement
Lyari Viral Video: पाकिस्तान के लयारी इलाके से वायरल हुए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर उनकी बस्ती पर फिल्म बनी है तो क्या उन्हें उसका आर्थिक फायदा नहीं मिलना चाहिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 23, 2025, 12:21 PM IST
Pakistani Lyari Viral Video: पाकिस्तान के कराची स्थित ल्यारी इलाके से सामने आए एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर ज़ोरदार बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में स्थानीय लोग फिल्ममेकर आदित्य धर की आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर चर्चा करते दिख रहे हैं. उनका सवाल सीधा है कि अगर फिल्म की कहानी और माहौल ल्यारी पर आधारित है, तो क्या वहां के लोगों को इससे कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलना चाहिए.

वीडियो में बताया गया कि ‘धुरंधर’ फिल्म 1999 से 2009 के दौर में ल्यारी को दिखाती है. यह इलाका कराची के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है. स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर उनकी बस्ती को कहानी का आधार बनाया गया है और फिल्म हिट हो रही है, तो उसका कुछ हिस्सा ल्यारी तक भी पहुंचना चाहिए.

80 फीसदी कमाई की मांग कहां से आई?

वीडियो में एक शख्स खुलेआम कहता है कि डायरेक्टर आदित्य धर को फिल्म की कमाई का कम से कम 80 फीसदी हिस्सा ल्यारी को देना चाहिए. उसका तर्क है कि इससे फिल्ममेकर को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वह आगे भी फिल्में बनाते रहेंगे. यह बयान सुनते ही सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई. हर शख्स की मांग अलग-अलग है. कोई 50 फीसदी मुनाफे की बात करता है, तो कोई 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपये तक का आंकड़ा रख देता है. एक व्यक्ति कहता है कि इस पैसे से इलाके में अस्पताल बन सकता है, जबकि कोई 12 करोड़ पर ही सहमति जता देता है.

 

 

अगर पैसा नहीं, तो क्या?

कुछ लोग मानते हैं कि सीधे मुनाफा मिलना मुश्किल है, लेकिन फिल्ममेकर चाहें तो इलाके में निवेश कर सकते हैं. एक सुझाव यह भी है कि ल्यारी के मशहूर चील चौक को संवारा जाए, लाइटें ठीक कराई जाएं या उसे रंगवाया जाए. इसे एक गुडविल जेस्चर बताया गया. वीडियो के बीच में बहस गंभीर हो जाती है जब एक शख्स फिल्म में ल्यारी की छवि पर सवाल उठाता है. उसका कहना है कि गैंग वायलेंस अब ल्यारी की पहचान नहीं रह गई है. ऐसी छवियां आने वाली पीढ़ियों पर गलत असर डाल सकती हैं और इलाके को हमेशा उसके पुराने अतीत से जोड़कर देखा जाएगा.

वीडियो के अंत में एक पाकिस्तानी शख्स कड़वी हकीकत बयान करता है. वह मुस्कराते हुए कहता है कि इतनी सारी मांगों के बावजूद ल्यारी के लोगों को एक रुपया भी नहीं मिलने वाला. उसके मुताबिक, चाहे फिल्म क्यों न बनी हो, फायदा कभी पाकिस्तान के आम लोगों तक नहीं पहुंचेगा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

