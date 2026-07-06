/यह भारत में आई कैसे? नागपुर में पाकिस्तानी क्रीम से किडनी फेल होने की खबर सुन भड़के लोग

Pakistan Made Fairness Cream: गोरा रंग पाने की चाहत आज के समय में कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका एक डरावना उदाहरण महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आया है. यहां पिछले दो सालों में करीब 18 महिलाओं को अचानक किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने लगीं. जब डॉक्टरों ने इस बीमारी के पीछे का पैटर्न समझा, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया. ये सभी महिलाएं एक खास पाकिस्तानी फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल कर रही थीं. इस खबर के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हर तरफ हड़कंप मच गया है और लोग इस प्रोडक्ट की भारत में मौजूदगी पर बड़े सवाल उठा रहे हैं.
खूबसूरत और गोरा दिखने की होड़ में लोग अक्सर बिना सोचे-समझे किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसा मामला आया है जो आपको अंदर तक डरा देगा. यहां एक ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने की वजह से पिछले दो सालों में 18 महिलाओं की किडनी खराब हो गई है. यह कोई आम क्रीम नहीं बल्कि पाकिस्तान में बनी 'गोरी ब्यूटी क्रीम' है जो भारत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीशो और कई इंस्टाग्राम पेजों के जरिए धड़ल्ले से बेची जा रही थी.
लैब टेस्ट में हुआ खौफनाक खुलासा
इस पूरे मामले को सोशल मीडिया पर चिराग बरजात्या नाम के एक हेल्थ क्रिएटर ने शेयर किया है. उन्होंने बताया कि जब नागपुर के डॉक्टरों ने देखा कि किडनी की बीमारी से पीड़ित इन सभी महिलाओं में एक ही बात कॉमन है कि वे सभी इस पाकिस्तानी क्रीम को लगा रही थीं, तो महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को इसकी जानकारी दी गई. एफडीए ने जब इस क्रीम के सैंपल को लैब में टेस्ट के लिए भेजा, तो जो रिपोर्ट आई वह होश उड़ाने वाली थी. इस क्रीम के अंदर तय कानूनी सीमा से 752 गुना ज्यादा मरकरी पाया गया.
18 women in Nagpur, Maharashtra complained about kidney problems to their doctors in the span of two years. Doctors saw a pattern and checked that all of them were using this pakistani cream sold by many Instagram pages and meesho.
FDA Maharashtra took the cream samples. Sent to… pic.twitter.com/LqPZayJQKV
— Chirag Barjatya (@chiragbarjatya) July 5, 2026
मरकरी कैसे पहुंचाता है शरीर को नुकसान?
चिराग ने अपनी पोस्ट में समझाया कि मरकरी एक बेहद खतरनाक और जहरीला हैवी मेटल होता है. फेयरनेस क्रीम बनाने वाली कंपनियां इसका इस्तेमाल इसलिए करती हैं क्योंकि यह त्वचा में मेलेनिन बनने की प्रक्रिया को रोक देता है. मेलेनिन ही हमारे स्किन के रंग के लिए जिम्मेदार होता है. जब मेलेनिन ब्लॉक हो जाता है, तो चेहरा कुछ ही दिनों में गोरा और साफ दिखने लगता है. लेकिन असल में यह कोई प्राकृतिक गोरापन नहीं बल्कि केमिकल से त्वचा को पहुंचाया गया नुकसान होता है. हमारी त्वचा इस मरकरी को सोख लेती है और यह धीरे-धीरे हमारी किडनी में जमा होने लगता है, जिससे किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है.
ग्रामीण इलाकों में भारी डिमांड और अलर्ट
हेल्थ क्रिएटर ने लोगों से अपील की है कि वे अपने परिवार के सदस्यों और खासकर छोटे शहरों या गांवों में रहने वाले रिश्तेदारों को इस बारे में सचेत करें. उन्होंने लिखा कि भले ही आप इस क्रीम या मीशो का इस्तेमाल न करते हों, लेकिन अपने घर में काम करने वाले स्टाफ, मेड या अपने होमटाउन में रहने वाले लोगों से जरूर पूछें. अगर कोई भी इस 'गोरी ब्यूटी क्रीम' का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे तुरंत कूड़ेदान में फेंकने के लिए कहें क्योंकि यह सीधे आपकी जान से खिलवाड़ है.
जैसे ही यह मामला इंटरनेट पर वायरल हुआ और लोगों ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो को घेरना शुरू किया, कंपनी की तरफ से भी बयान सामने आया. मीशो ने कहा कि हालिया मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए हम इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं. हम इस प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने की प्रक्रिया में हैं. हमारे ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित मार्केटप्लेस देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम सुरक्षा से जुड़ी सभी चिंताओं को बहुत गंभीरता से लेते हैं.
इंटरनेट पर फूटा लोगों का गुस्सा
इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स पूरी तरह भड़क गए हैं. लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान में बना कोई प्रोडक्ट भारत में ऑनलाइन कैसे बिक रहा है. एक यूजर ने पूछा, 'आखिर पाकिस्तान में बनी क्रीम यहां क्यों और कैसे बिक रही है?' वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'यह ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम है.' एक अन्य व्यक्ति ने गुस्से में लिखा, 'लोग चेहरे की क्रीम खरीदने के लिए मीशो का इस्तेमाल कर रहे हैं, हे भगवान. कौन बिना दिमाग का इंसान पाकिस्तानी प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है? सरकार को इस क्रीम और इस पाकिस्तानी कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स पर तुरंत पूरी तरह बैन लगा देना चाहिए.'