मुंह से आग उगलना पड़ा महंगा! पाकिस्तानी शख्स बना 'ड्रैगन' तो जान बचाने के बजाय अपनी 'कुर्सी' लेकर भागा पड़ोसी

सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट्स के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन कई बार यही स्टंट्स जानलेवा साबित हो जाते हैं. ऐसा ही एक डरावना वीडियो पाकिस्तान से सामने आया है, जिसमें एक शख्स छत पर खड़े होकर मुंह से आग निकालने का स्टंट करता नजर आता है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात बेकाबू हो जाते हैं और शख्स के मुंह में ही आग लग जाती है. देखते ही देखते यह स्टंट अफरातफरी में बदल जाता है.

मुंह में भरा पेट्रोल बना आफत

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स मुंह में मिट्टी का तेल भरकर हवा में फूंकता है, जिससे आग की लपटें निकलती हैं. लेकिन इसी दौरान मुंह में मौजूद पेट्रोल उसके होंठों और चेहरे को चपेट में ले लेता है. अचानक आग भड़क उठती है और शख्स घबराकर चिल्लाने लगता है. आसपास खड़े लोग भी घबरा जाते हैं और बिना सोचे-समझे जो हाथ लगता है, उसी से आग बुझाने की कोशिश शुरू कर देते हैं.

पानी, कपड़ा और भगदड़ का माहौल

आग लगते ही कोई बोतल से पानी फेंकता नजर आता है, तो कोई पास की पानी की टंकी से पानी निकालने की कोशिश करता है. इस अफरातफरी में जलता हुआ कपड़ा पास की दूसरी छत पर भी फेंक दिया जाता है. वहां बैठे एक बुजुर्ग अपनी कुर्सी उठाकर तुरंत हट जाते हैं. करीब 34 सेकंड की इस फुटेज में साफ दिखता है कि कैसे एक गैर-जिम्मेदार स्टंट कई लोगों की जान जोखिम में डाल देता है. आखिरकार कपड़ा और पानी डालकर आग पर काबू पाया जाता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

यह वीडियो पाकिस्तानी इंस्टाग्राम यूजर शोएब विर्क (@shoaibvirk2.0) ने पोस्ट किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि बसंत महोत्सव के नाम पर किए जा रहे ऐसे गैर-जिम्मेदार कारनामे बेहद खतरनाक हैं. वीडियो को सेंसिटिव कंटेंट की श्रेणी में रखा गया है, फिर भी दो दिनों में इसे करीब 75 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग इसे डरावना मानने के साथ-साथ मजेदार भी बता रहे हैं. किसी ने लिखा, “एक दिन ऐसा होना ही था”, तो किसी ने तंज कसा, “अब मिला सुकून?”