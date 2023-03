PAK शख्स ने केक ऑर्डर किया..साथ में 2 हजार का चेंज भी मांगा, फिर बेकरी वाले ने खेल कर दिया!

'दो हजार का चेंज भी'

दरअसल, इस तस्वीर को जावेद शमी नाम के यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि केक मंगवाने के बाद मैंने अनुरोध किया कि दो हजार का चेंज भी ले आएं. इसके बाद यह दिया गया है. इस केक में लिखा है कि ब्रिंग द चेंज ऑफ 2000, इसका हिंदी मतलब हुआ कि 2000 का खुल्ला ले आना. असल में बेकरी वाले ने इस ग्राहक के साथ खेल कर दिया है.

उसके साथ बड़ा प्रैंक!

हुआ यह कि शख्स ने जो रिक्वेस्ट बेकरी वाले से की थी, बेकरी वाले ने वही सेम शब्द उसकी केक पर छाप दिया है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने लाहौर स्थित एक आउटलेट से यह केक मंगाया था, लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ बड़ा प्रैंक होने वाला है.

फिलहाल यह तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और लोग उस शख्स के मजे ले रहे हैं. हालांकि कुछ लोग बेकरी वाले को भी कोस रहे हैं कि अगर एक ग्राहक ने ऐसा कुछ रिक्वेस्ट कर ही दिया, तो उसे पूरी कर देनी चाहिए थी. फिलहाल इस तस्वीर में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं.

Having ordered a cake from Layer's I requested they send change for 2000/- (conversation was in Urdu). This is what was delivered! pic.twitter.com/q6ANcP56lH

— Javaid Shami (@jrshami) March 7, 2023