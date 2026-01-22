क्या पाकिस्तानी मंत्री मरियम औरंगजेब ने करवाई प्लास्टिक सर्जरी? ट्रांसफॉर्मेशन से आया ग्लैमरस लुक, लोग पूछ रहे कैसे किया

Marriyum Aurangzeb Transformation: पाकिस्तान पंजाब की सीनियर मंत्री मरियम औरंगजेब की कुछ तस्वीरें पाक पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बेटे की शादी से सामने आईं. इन तस्वीरों में वह पहले से ज्यादा फिट और ग्लो करती नजर आईं. देखते ही देखते यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गईं और लोग उनके बदले हुए लुक पर चर्चा करने लगे. हालांकि, न तो मरियम औरंगजेब ने और न ही इसे लेकर किसी भी अटकलों की आधिकारिक पुष्टि हुई है. जी न्यूज इस खबर की प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

ट्रोलिंग क्यों शुरू हुई?

जैसे ही तस्वीरें वायरल हुईं, कुछ ट्रोल्स ने उन पर प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के आरोप लगाने शुरू कर दिए. लोगों ने बिना किसी जानकारी के उनके लुक पर टिप्पणी की. किसी ने कहा उन्होंने चेहरा बदलवाया है, तो किसी ने उनकी पुरानी तस्वीरों से तुलना शुरू कर दी. कई यूजर्स ने इस ट्रोलिंग को समाज की उस सोच से जोड़ा जिसमें इंसान चाहे मोटा हो या पतला, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे. एक्स पर अब्दुल्लाह कमर्र ने लिखा कि यही लोग पहले उनके चेहरे का मजाक उड़ाते थे और अब बदलाव पर सवाल उठा रहे हैं, जो हमारी क्रूर मानसिकता को दिखाता है.

डॉक्टरों ने क्या कहा?

पाकिस्तानी डॉ. अहमद रेहान खान ने लिखा कि मरियम औरंगजेब का ट्रांसफॉर्मेशन काबिले तारीफ है. उन्होंने कहा कि चाहे यह एक्सरसाइज से आया हो या मेडिकल मदद से, इसके पीछे अनुशासन और मेहनत होती है. उन्होंने अपने खुद के वजन घटाने के अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि मोटापा कोई चरित्र दोष नहीं बल्कि एक जटिल बीमारी है.

एक्स यूजर बिलाल अहमद ने लिखा कि उन्हें समझ नहीं आता कि खुद को बेहतर बनाने पर इतनी नफरत क्यों होती है. उन्होंने कहा कि 14 किलो वजन कम करना और अच्छा दिखना कोई गुनाह नहीं है. इस तरह कई लोगों ने मरियम के समर्थन में आवाज उठाई. इस पूरे मामले में ट्रोल्स के साथ-साथ इंटरनेट का संवेदनशील पक्ष भी सामने आया. कई लोगों ने मरियम औरंगजेब का साथ दिया और बॉडी शेमिंग करने वालों को आईना दिखाया.

चलिए जानते हैं कि क्या होती है प्लास्टिक सर्जरी?

प्लास्टिक सर्जरी एक प्रकार की शल्य चिकित्सा है जिसमें शरीर के किसी हिस्से को पुनर्स्थापित या सुधारने के लिए किया जाता है. इसका उद्देश्य शरीर की रूपरेखा में सुधार करना है. प्लास्टिक सर्जरी में कई प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं.

पुनर्निर्माण सर्जरी (Reconstructive Surgery): इसमें शरीर के किसी हिस्से को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि जलने या चोट लगने के बाद.

कॉस्मेटिक सर्जरी (Cosmetic Surgery): इसमें शरीर की रूपरेखा में सुधार करने के लिए किया जाता है, जैसे कि नाक की सर्जरी या फेसलिफ्ट.

माइक्रोसर्जरी (Microsurgery): इसमें शरीर के छोटे हिस्सों पर सर्जरी करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है.

हालांकि, प्लास्टिक सर्जरी के कुछ जोखिम भी हो सकते हैं. जैसे कि संक्रमण, रक्तस्राव, तंत्रिका क्षति, स्कारिंग. इसलिए, प्लास्टिक सर्जरी करने से पहले अपने डॉक्टर से अच्छी तरह से चर्चा करना और सभी जोखिमों और लाभों को समझना महत्वपूर्ण है.

कौन हैं मरियम औरंगजेब?

मरियम औरंगजेब पाकिस्तान की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) पार्टी से जुड़ी हुई हैं. वे वर्तमान में (जनवरी 2026 तक) पंजाब प्रांत की सीनियर मिनिस्टर हैं और पर्यावरण संरक्षण, योजना एवं विकास, वन, मत्स्य पालन जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं .