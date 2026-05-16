भारत की पैसेंजर से भी बदतर है पाकिस्तान की 'मोस्ट प्रीमियम ट्रेन', लाहौर स्टेशन पर आते ही हो गई भयंकर बेइज्जती

Pakistan Railway Station: पड़ोसी देश पाकिस्तान में जब भी कुछ नया होता है या वहां की किसी चीज को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, तो भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स की नजरें वहां पहुंच ही जाती हैं. अक्सर पाकिस्तान की तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर भारत में लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते. ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ है. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की सबसे खास और 'मोस्ट प्रीमियम ट्रेन' का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक पाकिस्तानी शख्स बड़े गर्व से अपनी देश की नंबर-वन ट्रेन का स्वागत कर रहा है, लेकिन ट्रेन की हालत देखकर भारतीय लोग उसका भयंकर मज़ाक उड़ा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक्स (पहले ट्विटर) पर @Kapil_Jyani_ नाम के एक अकाउंट से पाकिस्तान का एक वीडियो शेयर किया गया. वीडियो में दिख रहा है कि लाहौर के रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आ रही है. वीडियो बना रहा पाकिस्तानी शख्स बड़े ही शायराना वाले अंदाज में कहता है, "जनाब ये है आज की ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, जोकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर लगभग ऑन टाइम है." शख्स का यह वीडियो जैसे ही भारत के सोशल मीडिया स्पेस में पहुंचा, लोगों ने इस पर मजाक बनाना शुरू कर दिया.

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15 मिनट लेट होने का गजब बहाना

वीडियो में पाकिस्तानी शख्स खुद ही बताता है कि ट्रेन का आने का समय दोपहर 3 बजकर 35 मिनट था, लेकिन यह 15 मिनट लेट है. लेट होने की वजह भी बड़ी अजीब बताई गई. शख्स के मुताबिक ट्रेन को स्टेशन के बाहर इसलिए खड़ा किया गया था क्योंकि अंदर आने के लिए लाइनें (सिग्नल) खाली नहीं मिल रही थीं. जब प्लेटफॉर्म तय हुआ, तब ट्रेन अंदर आई. इसके बाद भी वह शख्स बड़े गर्व से कहता है, "इसे कहते हैं मेरी जान द ग्रीन लाइन, द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन ऑफ पाकिस्तान."

पाकिस्तानी शख्स वीडियो में ट्रेन की खूबियां गिनाते हुए कहता है कि इस ट्रेन में तकरीबन 19 बोगियां लगी हुई हैं. इन 19 बोगियों में से लगभग 10 बोगियां लाहौर स्टेशन पर ही रुककर खाली हो जाएंगी, जबकि बाकी बची 9 बोगियां आगे रावलपिंडी में खाली हो जाएगी.

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भारतीय यूजर्स ने उड़ाया भयंकर मजाक

इस वीडियो के सामने आते ही भारतीय यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान की जमकर खिंचाई कर दी. वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, "पाकिस्तान का सबसे एक्सक्लूसिव रेलवे स्टेशन और पाकिस्तान की सबसे एक्सक्लूसिव ट्रेन. बोलो है कोई मुक़ाबला." इस पर एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "कोई तोड़ है मेरी जान द ग्रीन लाइन प्रीमियम ट्रेन ऑफ पाकिस्तान." लोगों को ट्रेन का लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे कबाड़ जैसी हालत में बताया.

हमारे 'गरीब रथ' की कॉपी है ये

ट्रेन के लुक और रंग को देखकर एक भारतीय यूजर ने कमेंट किया, "ये तो हमारे गरीब रथ की कॉपी लग रही है." वहीं एक अन्य यूजर ने पाकिस्तान के पूरे रेलवे सिस्टम पर तंज कसते हुए लिखा, "पाकिस्तान में रेलवे का ढांचा अभी भी अंग्रेजों के जमाने का ही है, इन्होंने खुद से कुछ नहीं बदला." कुल मिलाकर पाकिस्तान की जिस ट्रेन को वहां का सबसे वीआईपी दर्जा मिला हुआ है, वह भारत के सोशल मीडिया यूजर्स के लिए मनोरंजन का एक बड़ा साधन बन चुकी है.