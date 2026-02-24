Advertisement
trendingNow13121461
Hindi Newsजरा हटकेक्या कागजों पर ही चल रहा है पाकिस्तान? लाइव कैमरे के सामने एंकर की कॉल ने मरियम नवाज की खोल दी पोल

क्या कागजों पर ही चल रहा है पाकिस्तान? लाइव कैमरे के सामने एंकर की कॉल ने मरियम नवाज की खोल दी पोल

नई हेल्पलाइन के दावे पर तब सवाल उठे जब लाइव शो में एंकर की कॉल पर नंबर मौजूद नहीं मिला. बयान के बाद वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी, जबकि समर्थकों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बता रहे हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 24, 2026, 08:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोशल मीडिया
सोशल मीडिया

सरकारी योजनाओं की घोषणा अक्सर बड़े दावों के साथ होती है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी जांच पूरी कहानी बदल देती है. ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब हेल्पलाइन के दावे पर लाइव टीवी में ही सवाल उठया गया. बात शुरू हुई एक बयान से, जिसमें कहा गया कि जनता की मदद के लिए नई सुविधा शुरू हो चुकी है. लेकिन जैसे ही एंकर ने ऑन-एयर नंबर मिलाया, इसके बाद जो जवाब मिला उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये हेल्पलाइन सच में काम कर रही है या सिर्फ कागजों में ही मौजूद है?.

पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी PML-N की सदस्य Saima Butt ने हाल ही में बयान दिया कि Maryam Nawaz की पहल पर एक नई हेल्पलाइन शुरू की गई है. उनके मुताबिक, लोग ‘1000’ नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और तुरंत मदद पा सकते हैं. यह दावा आम लोगों की सुविधा से जुड़ा था, इसलिए खबर तेजी से फैल गई.

 

Add Zee News as a Preferred Source

लाइव कॉल में क्या हुआ?

मामला उस वक्त दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया जब एक टीवी एंकर ने कार्यक्रम के दौरान उसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दिया. दर्शकों के सामने की गई इस कॉल से जो जवाब मिला, उसने सबको चौंका दिया. रिकॉर्डेड मैसेज में सुनाई दिया “सॉरी, आपने जो नंबर डायल किया है, वह मौजूद ही नहीं है.” लाइव प्रसारण में आई इस प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. कई यूजर्स ने वीडियो क्लिप शेयर करते हुए सवाल उठाया कि अगर हेल्पलाइन शुरू हो चुका है, तो नंबर काम क्यों नहीं कर रहा. 

ये भी पढें:  दुनिया का सबसे अमीर नवाब, लेकिन आदतें फकीरों जैसी; पढ़िए उस्मान की कंजूसी के किस्से

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया, तो कई यूजर्स ने इसे महज दिखावा. राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई कि क्या घोषणा जल्दबाजी में कर दी गई थी. फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस कॉल को लेकर कोई विस्तृत सफाई सामने नहीं आई है. हालांकि समर्थकों का कहना है कि सिस्टम अपडेट या नेटवर्क समस्या भी वजह हो सकती है. सच जो भी हो, इस घटना ने एक बार फिर याद दिला दिया कि आज के दौर में लाइव कैमरा कई बार बड़े-बड़े दावों की असली परीक्षा ले लेता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Newsoffbeat newsviral section newsviral updatesOff Beat Newstrending newsWeird News

Trending news

PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
Tamil Nadu Elections 2026
तमिलनाडु चुनाव: 50, 45...किस फॉर्मूले पर मानेगी DMK, सीट शेयरिंग पर कांग्रेस भी अड़ी
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
Odisha
'पहले कहा था जय किसान और अब...', किसानों के लिए प्रोटेस्ट पर उतरे नवीन पटनायक
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
Kerala News
'केरलमाइट’ या ‘केरलमियन’? नाम बदलाव पर थरूर ने उड़ाया मजाक, BJP ने पढ़ाया राष्ट्रवाद
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
pawan hans helicopter crash
24 घंटे में दूसरा विमान हादसा, झारखंड विमान हादसे के बाद अंडमान में हेलीकॉप्टर क्रैश
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'
Kashmir
जंगल से सीधा जहन्नुम पहुंचेंगे आतंकी, घाटी में तैनात हुए 'स्नो लेपर्ड'