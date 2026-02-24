क्या कागजों पर ही चल रहा है पाकिस्तान? लाइव कैमरे के सामने एंकर की कॉल ने मरियम नवाज की खोल दी पोल

सरकारी योजनाओं की घोषणा अक्सर बड़े दावों के साथ होती है, लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी जांच पूरी कहानी बदल देती है. ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब हेल्पलाइन के दावे पर लाइव टीवी में ही सवाल उठया गया. बात शुरू हुई एक बयान से, जिसमें कहा गया कि जनता की मदद के लिए नई सुविधा शुरू हो चुकी है. लेकिन जैसे ही एंकर ने ऑन-एयर नंबर मिलाया, इसके बाद जो जवाब मिला उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये हेल्पलाइन सच में काम कर रही है या सिर्फ कागजों में ही मौजूद है?.

पाकिस्तान में सत्तारूढ़ पार्टी PML-N की सदस्य Saima Butt ने हाल ही में बयान दिया कि Maryam Nawaz की पहल पर एक नई हेल्पलाइन शुरू की गई है. उनके मुताबिक, लोग ‘1000’ नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और तुरंत मदद पा सकते हैं. यह दावा आम लोगों की सुविधा से जुड़ा था, इसलिए खबर तेजी से फैल गई.

آج کا لطیفہ !! ن لیگی رکن سلمیٰ بٹ نے کہا کہ مریم نواز نے نئی ہیلپ لائن بنائی ہے۔ 1000 پر کال کرکے اندراج کرا سکتے ہیں جب اینکر نے اسی وقت ہیلپ لائن پر کال کی تو جواب آیا، معاف کیجئے۔ آپ کا ملايا ہوا نمبر موجود ہی نہیں pic.twitter.com/jqDQ8lV3Hf — Muhammad Azhar ud Din (@AikdinAzhar) February 24, 2026

लाइव कॉल में क्या हुआ?

मामला उस वक्त दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया जब एक टीवी एंकर ने कार्यक्रम के दौरान उसी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर दिया. दर्शकों के सामने की गई इस कॉल से जो जवाब मिला, उसने सबको चौंका दिया. रिकॉर्डेड मैसेज में सुनाई दिया “सॉरी, आपने जो नंबर डायल किया है, वह मौजूद ही नहीं है.” लाइव प्रसारण में आई इस प्रतिक्रिया ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. कई यूजर्स ने वीडियो क्लिप शेयर करते हुए सवाल उठाया कि अगर हेल्पलाइन शुरू हो चुका है, तो नंबर काम क्यों नहीं कर रहा.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया, तो कई यूजर्स ने इसे महज दिखावा. राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई कि क्या घोषणा जल्दबाजी में कर दी गई थी. फिलहाल आधिकारिक तौर पर इस कॉल को लेकर कोई विस्तृत सफाई सामने नहीं आई है. हालांकि समर्थकों का कहना है कि सिस्टम अपडेट या नेटवर्क समस्या भी वजह हो सकती है. सच जो भी हो, इस घटना ने एक बार फिर याद दिला दिया कि आज के दौर में लाइव कैमरा कई बार बड़े-बड़े दावों की असली परीक्षा ले लेता है.