/पाकिस्तान पुलिस का अजब-गजब कारनामा! जिसके दोनों हाथ ही नहीं, उस पर लगाया पत्थरबाजी का आरोप; गिरफ्तार कर भेजा जेल

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के संस्थापक इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर लगातार राजनीतिक हलचल बनी हुई है. इसी सिलसिले में 5 अगस्त को इस्लामाबाद में उनके समर्थन में प्रदर्शन हुआ था. प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया.
इसी कार्रवाई के दौरान लतीफ उल्लाह सदोजई नाम के एक शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. बाद में उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज हुई. लेकिन इस केस में आरोप ऐसा था, जिसने अदालत में पहुंचते ही पूरे मामले को अलग मोड़ दे दिया.
इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार, थाना करपा में दर्ज FIR में लतीफ उल्लाह पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर फेंके और डंडे से हमला किया. पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उनका तीन दिन का फिजिकल रिमांड भी हासिल कर लिया. कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, लेकिन मामला तब चर्चा में आ गया, जब आरोपी को अदालत में पेश किया गया. यहां उसके वकील ने पुलिस की FIR में लगाए गए आरोपों पर ही सवाल खड़ा कर दिया.
ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिजवान-उद-दीन की अदालत में लतीफ उल्लाह को पेश किया गया. उनके वकील सरदार मारूफ एडवोकेट ने अदालत को बताया कि उनके क्लाइंट के दोनों बाजू नहीं हैं. वकील का सीधा सवाल था कि जब आरोपी के दोनों बाजू ही नहीं हैं, तो वह पुलिस पर पत्थर कैसे फेंक सकता है और डंडे से हमला कैसे कर सकता है? मामला सुनकर अदालत ने सिर्फ दलील पर भरोसा करने के बजाय आरोपी की शारीरिक स्थिति की जांच कराने का फैसला किया. सुनवाई के दौरान लतीफ उल्लाह के दोनों बाजुओं का शारीरिक परीक्षण किया गया.
कोर्ट में हुई जांच के बाद यह बात साफ हो गई कि लतीफ उल्लाह के दोनों बाजू नहीं हैं. इसके बाद FIR में लगाए गए आरोपों को लेकर सवाल और गंभीर हो गए. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद लतीफ उल्लाह को केस से डिस्चार्ज कर दिया. मतलब जिस आरोप के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसमें उन्हें आगे आरोपी बनाकर रखने का आधार नहीं रहा. यह घटना इसलिए भी चर्चा में आई, क्योंकि FIR में लगाए गए आरोप और आरोपी की शारीरिक स्थिति के बीच साफ तौर पर सवाल खड़ा हो रहा था.
इंडिपेंडेंट उर्दू से बातचीत में लतीफ उल्लाह ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 5 अगस्त के प्रदर्शन के बाद वह तलागंग की तरफ लौट रहे थे. उनके मुताबिक, रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका और तलाशी ली. गाड़ी में मौजूद दूसरे लोगों के साथ उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया. उनका कहना है कि उन्होंने पुलिस को अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि उनके दोनों बाजू नहीं हैं. लतीफ उल्लाह के मुताबिक, इसके बावजूद उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें केस में आरोपी बना दिया गया. बाद में मामला कोर्ट पहुंचा, जहां उनकी शारीरिक स्थिति की जांच हुई.
इस मामले का सबसे अहम हिस्सा यही है कि पुलिस की FIR में लतीफ उल्लाह पर पत्थरबाजी और डंडे से हमला करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे. लेकिन कोर्ट में उनकी शारीरिक स्थिति की पुष्टि होने के बाद उन आरोपों पर ही सवाल खड़े हो गए. अदालत ने जांच के बाद उन्हें मामले से डिस्चार्ज कर दिया. हालांकि, इस मामले में पुलिस की ओर से आरोप लगाए जाने की परिस्थितियों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं. उपलब्ध रिपोर्ट में पुलिस के आरोप और लतीफ उल्लाह का पक्ष दोनों शामिल हैं.
मामला सामने आने के बाद लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा शुरू हो गई. कई लोगों ने सवाल उठाया कि FIR दर्ज करते समय आरोपी की पहचान और परिस्थितियों की ठीक से जांच क्यों नहीं हुई. वहीं, यह घटना पाकिस्तान में प्रदर्शन के बाद हो रही पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े करती है. राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर पाकिस्तान में पहले भी बहस होती रही है. हालांकि, इस मामले को सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हैरान करने वाली खबर के तौर पर देखने के बजाय अदालत में हुई कार्रवाई को भी ध्यान में रखना जरूरी है. कोर्ट ने आरोपी की शारीरिक स्थिति की जांच के बाद उसे मामले से डिस्चार्ज कर दिया.
लतीफ उल्लाह सदोजई का मामला एक बार फिर यह दिखाता है कि FIR में दर्ज आरोप अंतिम सच नहीं होते. किसी व्यक्ति पर आरोप लगने के बाद अदालत में तथ्यों और सबूतों की जांच की जाती है. इस मामले में भी आरोपी की शारीरिक स्थिति अदालत में जांच का अहम हिस्सा बनी और उसके बाद उसे केस से बाहर कर दिया गया. पाकिस्तान में 5 अगस्त के प्रदर्शन के बाद शुरू हुई यह कहानी पुलिस की FIR से अदालत तक पहुंची, लेकिन कोर्ट में हुई शारीरिक जांच के बाद इसका रुख ही बदल गया. दोनों हाथ नहीं होने वाले शख्स पर पत्थरबाजी और डंडे से हमला करने का आरोप लगाए जाने की बात अब इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू बन गई है.