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पाकिस्तान पुलिस का अजब-गजब कारनामा! जिसके दोनों हाथ ही नहीं, उस पर लगाया पत्थरबाजी का आरोप; गिरफ्तार कर भेजा जेल

पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थन में हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस कार्रवाई से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर अदालत तक के कान खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने एक ऐसे शख्स के खिलाफ पत्थरबाजी और डंडे से हमला करने का केस दर्ज किया, जिसके दोनों हाथ ही नहीं हैं. मामला कोर्ट पहुंचा तो आरोपी के वकील ने इसी बात को लेकर सवाल उठाया. जांच के बाद अदालत ने शख्स को केस से डिस्चार्ज कर दिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 16, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:59 PM IST
पाकिस्तान पुलिस का अजब-गजब कारनामा! जिसके दोनों हाथ ही नहीं, उस पर लगाया पत्थरबाजी का आरोप; गिरफ्तार कर भेजा जेल
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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