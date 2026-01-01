कंगाल पाकिस्तान की खुली पोल! छत से टपकता पानी, जंग लगा फर्श; पटरियों पर दौड़ रहीं खटारा ट्रेनें

Pakistan Ki Train Ka Video Viral: जहां एक तरफ भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है वहीं पाकिस्तान अभी भी 75 साल पीछे ही जी रहा है. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे दिवालिया होने की कगार पर है इसका जीता जागता सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ट्रेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है. जहां एक तरफ भारत में वंदे भारत और रैपिड रेल रफ्तार भर रही हैं और बुलेट ट्रेन का स्वागत होने वाला है. वहीं पाकिस्तान का रेलवे की हालत अभी भी अंग्रेजों के जमाने में है. अब इस वीडियो ने पाकिस्तान को खुलेआम बेनकाब कर दिया है और उसकी अर्थव्यवस्था कौन सी खाई में गिरी है उसका पूरा चिट्ठा सबके सामने आ गया है. चलिए जानते हैं वीडियो में क्या नजारा दिखता है.

ये था ट्रेन के अंदर का नजारा?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि ट्रेन चल रही है. ट्रेन के अंदर टूटा हुआ फर्श है जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है. यात्रियों के बैठने को सही सीट ही नहीं है सब खड़े हुए हैं. इसके अलावा वीडियो में दिखता है कि बोगी के गेट के पास छत पर जंग लगा हुआ है और ट्रेन की छत से पानी टपक रहा है. ये सीन पाकिस्तान की खस्ता हालत को उजागर कर रहा है. इसके अलावा लोग टॉयलेट के पास आराम से बैठे हैं और टॉयलेट भी अंग्रेजों के जमाने वाला ही लगा हुआ है जो पूरी तरह खराब है. अब इस वीडियो के चलते पाकिस्तान पूरी दुनिया में हंसी का कारण बन गया है. आप भी देखें ये वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ashokraj3967112 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 5 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.