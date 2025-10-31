कौन है पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स की बेटी? जीती है ऐसी लाइफस्टाइल, मच जाए लोगों को चिढ़

Shahid Khan Daughter: शीर्ष एशियाई अरबपतियों की सूची में कोई भी पाकिस्तानी नहीं है. लेकिन पाकिस्तान में कई बिजनेस टायकून हैं और सबसे अमीर पाकिस्तानियों की उस सूची में सबसे ऊपर शाहिद खान हैं. पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी शाहिद खान हैं, जो एक पाकिस्तानी-अमेरिकी अरबपति हैं और ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनी फ्लेक्स-एन-गेट के मालिक हैं. वह एनएफएल के जैक्सनविल जगुआर और फुलहम फुटबॉल क्लब के भी मालिक हैं. फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 13.7 बिलियन डॉलर है.

पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बेटी कौन?

उनके बेटे टोनी खान भी उनके साथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री संभालते हैं जिसमें ऑल एलीट रेसलिंग (AEW) भी शामिल है. शाहिद खान और उनके बेटे टोनी खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव और लोकप्रिय हैं. दूसरी ओर, शाहिद की बेटी शन्ना खान सुर्खियों से दूर रहती हैं. वह एक सोशल वर्कर हैं. हालांकि शन्ना खान की जड़ें पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनका जन्म अमेरिका के इलिनोइस में हुआ था. अपने भाई टोनी खान की तरह शन्ना ने भी अपनी एजुकेशन इलिनोइस से पूरी की. अपनी ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई के बाद शन्ना ने कथित तौर पर एक पाक कांग्रेसी के लिए जिला सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया.

कितनी है शन्ना खान की कुल संपत्ति?

सहयोगी वेबसाइट डीएनए के मुताबिक, वह जगुआर फाउंडेशन की धर्मार्थ पहलों का मैनेजमेंट करती हैं. कमजोर युवाओं और उनके परिवारों की मदद करना पसंद करती हैं. शन्ना खान एक कांग्रेस प्रतिनिधि, परोपकारी और एक उद्यमी भी हैं. वह यूनाइटेड मार्केटिंग कंपनी की सह-मालिक भी हैं, जो एक विशेष पैकेजिंग डिजाइन संगठन है. यदि रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए, तो शन्ना खान की कुल संपत्ति $20 मिलियन से अधिक है.