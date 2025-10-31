Advertisement
trendingNow12982318
Hindi Newsजरा हटके

कौन है पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स की बेटी? जीती है ऐसी लाइफस्टाइल, मच जाए लोगों को चिढ़

Pakistan Richest Daughter: शाहिद की बेटी शन्ना खान सुर्खियों से दूर रहती हैं. वह एक सोशल वर्कर हैं. हालांकि शन्ना खान की जड़ें पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनका जन्म अमेरिका के इलिनोइस में हुआ था. चलिए जानते हैं उनके बारे में...

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कौन है पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स की बेटी? जीती है ऐसी लाइफस्टाइल, मच जाए लोगों को चिढ़

Shahid Khan Daughter: शीर्ष एशियाई अरबपतियों की सूची में कोई भी पाकिस्तानी नहीं है. लेकिन पाकिस्तान में कई बिजनेस टायकून हैं और सबसे अमीर पाकिस्तानियों की उस सूची में सबसे ऊपर शाहिद खान हैं. पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी शाहिद खान हैं, जो एक पाकिस्तानी-अमेरिकी अरबपति हैं और ऑटो पार्ट्स निर्माता कंपनी फ्लेक्स-एन-गेट के मालिक हैं. वह एनएफएल के जैक्सनविल जगुआर और फुलहम फुटबॉल क्लब के भी मालिक हैं. फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 13.7 बिलियन डॉलर है.

यह भी पढ़ें: मिलिए 17 साल की प्रिसेंस से, जिसके पास है खुद का महल, प्राइवेट जेट्स, लग्जरी कारें, हीरे-मोती के खदान!

पाकिस्तानी बिजनेसमैन की बेटी कौन?

Add Zee News as a Preferred Source

उनके बेटे टोनी खान भी उनके साथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री संभालते हैं जिसमें ऑल एलीट रेसलिंग (AEW) भी शामिल है. शाहिद खान और उनके बेटे टोनी खान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव और लोकप्रिय हैं. दूसरी ओर, शाहिद की बेटी शन्ना खान सुर्खियों से दूर रहती हैं. वह एक सोशल वर्कर हैं. हालांकि शन्ना खान की जड़ें पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनका जन्म अमेरिका के इलिनोइस में हुआ था. अपने भाई टोनी खान की तरह शन्ना ने भी अपनी एजुकेशन इलिनोइस से पूरी की. अपनी ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई के बाद शन्ना ने कथित तौर पर एक पाक कांग्रेसी के लिए जिला सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया.

यह भी पढ़ें: रद्दी के भाव में बिक रहे 1000-500 के नोट, कभी था सबसे अमीर देशों में एक! कैसे भिखारी बनी ये कंट्री?

कितनी है शन्ना खान की कुल संपत्ति?

सहयोगी वेबसाइट डीएनए के मुताबिक, वह जगुआर फाउंडेशन की धर्मार्थ पहलों का मैनेजमेंट करती हैं. कमजोर युवाओं और उनके परिवारों की मदद करना पसंद करती हैं. शन्ना खान एक कांग्रेस प्रतिनिधि, परोपकारी और एक उद्यमी भी हैं. वह यूनाइटेड मार्केटिंग कंपनी की सह-मालिक भी हैं, जो एक विशेष पैकेजिंग डिजाइन संगठन है. यदि रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए, तो शन्ना खान की कुल संपत्ति $20 मिलियन से अधिक है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

PakistanShahid KhanShanna Khan

Trending news

NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
mumbai
'मुंबई होस्टेज ड्रामा' की पूरी दास्तां...रोहित आर्य के एनकाउंटर पर क्यों उठे सवाल?
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'Weather Update'
'तूफान मोंथा' से 5265 करोड़ बर्बाद, 'मेलिसा' से 44 की मौत, 31 अक्टूबर का जानें हाल
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
Devendra Fadnavis
'30 जून 2026 तक...', कर्जमाफी पर CM देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया बड़ा ऐलान
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
DNA
DNA: देश के कट्टरपंथियों को ‘वंदे मातरम’ से परेशानी, 150वीं वर्षगांठ पर विरोध
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
DNA
चीनी खतरे से निपटने के लिए क्या भारत करेगा परमाणु बम के 'बाप' का परीक्षण?
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ