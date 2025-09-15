जब पाकिस्तान ने बनाई स्टारबक्स की कॉपी! भारतियों ने उड़ाया जमकर मजाक, बोले- कॉपी भी...
Pakistan Sattar Buksh Coffee: पाकिस्तान में स्टारबक्स की कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं थी. इसी कमी को पूरा करने के लिए दो उद्यमियों, रिजवान अहमद और अदनान यूसुफ ने 2013 में सत्तार बुख्श नाम की कॉफी शॉप खोल दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:02 AM IST
Pakistan Sattar Buksh: पाकिस्तान में स्टारबक्स की कोई भी ब्रांच मौजूद नहीं थी. इसी कमी को पूरा करने के लिए दो उद्यमियों, रिजवान अहमद और अदनान यूसुफ ने 2013 में सत्तार बुख्श नाम की कॉफी शॉप खोल दी. लेकिन लोगों ने इसे सीधे-सीधे स्टारबक्स की कॉपी कहना शुरू कर दिया. स्टारबक्स का लोगो एक सायरन (समुद्री परी) को दिखाता है, जबकि पाकिस्तान के सत्तार बुख्श के लोगो में मूंछों वाला आदमी बना है. लेकिन डिजाइन इतना मिलता-जुलता है कि अंतर पकड़ना मुश्किल है. चौंकाने वाली बात है कि कॉफी के दिग्गज स्टारबक्स के खिलाफ सत्तार बुख्श ने ट्रेडमार्क केस जीत लिया. 

यह केवल अपनी कॉफी के लिए ही नहीं बल्कि अपने मजेदार ब्रांडिंग के लिए भी जाना जाता है- एक गोल हरा लोगो जिसमें मूंछों वाला आदमी है. इस नाम और डिजाइन ने ऑनलाइन बहस छेड़ दी. इससे लोगों में जिज्ञासा और विवाद दोनों पैदा हुए और अंततः स्टारबक्स को भी कानूनी लड़ाई में खींचना पड़ा, भले ही उस समय पाकिस्तान में स्टारबक्स की कोई शाखा मौजूद नहीं थी. भारत में सोशल मीडिया यूजर्स ने चुटकी ली और कहा, “कॉपी भी करनी थी तो ढंग से करते, मूंछों वाले अंकल क्यों बना दिए?”

यह भी पढ़ें: ऑफिस में बॉस ने बदली डेस्क तो कोर्ट पहुंच गया एम्प्लाई, ऐसे जीता 25 लाख रुपये का मुआवजा; जानें पूरा केस

भारतियों का तंज- कॉफी छोड़ो, कॉमेडी सर्व कर रहे हो

भारतीय यूजर्स ने जमकर मीम्स बनाए. किसी ने लिखा, “सत्तार बुख्श तो लगता है कॉफी कम और मजाक ज्यादा पिला रहा है.” वहीं एक अन्य ने कहा, “जब स्टारबक्स पहुंच नहीं पाया, पाकिस्तान ने उसका देसी जुगाड़ निकाल लिया.” सत्तार बुख्श का मेन्यू बड़ा और अजीबो-गरीब है. इसमें कॉफी और पेस्ट्री के साथ बर्गर, सैंडविच और यहां तक कि शीशा भी शामिल है. भारतीयों ने इस पर कमेंट किया, “भाई, कॉफी शॉप है या शादी का बुफे?”

क्या स्टारबक्स ने केस किया?

स्टारबक्स ने लोगो की कॉपी को लेकर कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन केस जीत नहीं पाया. इस पर भारतीयों ने तंज कसा, “अब तो स्टारबक्स वालों को भी हंसी आ रही होगी कि हमारी कॉपी पर केस भी हार गए.”

यह भी पढ़ें: पब्लिक टॉयलेट बनाया इतना सुंदर, यूज करने के बजाय घूमने और फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे लोग

भारत में क्यों ट्रोल हो रहा है?

क्योंकि भारतियों को यह पूरा मामला बेहद मजेदार लग रहा है. वे इसे पाकिस्तान की कॉपी-पेस्ट कल्चर का ताजा उदाहरण मान रहे हैं. ट्विटर पर कई लोग लिख रहे हैं, “क्रिएटिविटी छोड़ो, पाकिस्तान वालों को तो कॉपी करना भी नहीं आता.” सत्तार बुख्श पाकिस्तान में धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन भारतियों के लिए यह सिर्फ एक मजाक और ट्रोलिंग का नया मसाला बन गया है.

