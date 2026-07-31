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कंगाल पाकिस्तान में नशे की नई सनक! बिच्छू पीसकर धुएं में उड़ा रहे लोग, जानिए कितना खतरनाक है यह ट्रेंड

पाकिस्तान के कुछ इलाकों में नशे का ऐसा तरीका चर्चा में है, जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं. एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यहां कुछ लोग सूखे बिच्छू को पीसकर उसका धुआं ले रहे हैं. इस खतरनाक ट्रेंड के पीछे गरीबी, नशे की लत और सस्ते विकल्प तलाशने की मजबूरी को बड़ी वजह माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स इसे जानलेवा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक बता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 31, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:10 AM IST
कंगाल पाकिस्तान में नशे की नई सनक! बिच्छू पीसकर धुएं में उड़ा रहे लोग, जानिए कितना खतरनाक है यह ट्रेंड
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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