/कंगाल पाकिस्तान में नशे की नई सनक! बिच्छू पीसकर धुएं में उड़ा रहे लोग, जानिए कितना खतरनाक है यह ट्रेंड

पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है. ऐसे हालात में वहां नशे की दुनिया भी अजीब दिशा में बढ़ती दिखाई दे रही है. सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में एक बार फिर बिच्छू से बनने वाले नशे की चर्चा तेज हो गई है. इसे लेकर लोगों में हैरानी भी है और चिंता भी.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह तरीका पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में कई दशक पहले सामने आया था. जहां पहले चरस, गांजा और अफीम का चलन ज्यादा था, वहीं कुछ लोगों ने इससे भी अलग और ज्यादा तेज नशे की तलाश में बिच्छू का इस्तेमाल शुरू कर दिया. हालांकि, एक्सपर्ट्स साफ कहते हैं कि ऐसा कोई भी नशा शरीर और दिमाग, दोनों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है. इसकी वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ने से लेकर जान जाने तक का खतरा बना रहता है.
पाकिस्तान के कई हिस्सों में चरस और अफीम पहले से आसानी से मिल जाती रही है. लेकिन आर्थिक तंगी और नशे की बढ़ती लत ने कुछ लोगों को और भी खतरनाक प्रयोग करने की तरफ धकेल दिया. एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ नशे के आदी लोग बिच्छू को सुखाकर उसका पाउडर तैयार करते हैं और फिर उसे चरस या गांजे के साथ मिलाकर पीते हैं. कहा जाता है कि इस तरह का नशा बेहद तेज असर करता है. इसी वजह से कुछ लोग इसे अलग अनुभव के लिए आजमाते हैं, लेकिन इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं.
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पहले बिच्छू को मारकर कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता है. जब वह पूरी तरह सूख जाता है तो उसे पीसकर बारीक पाउडर बनाया जाता है. इसके बाद इस पाउडर को चरस या गांजे में मिलाकर रोल किया जाता है या चिलम में भरकर इस्तेमाल किया जाता है. कुछ लोग बिना किसी दूसरी चीज के भी इसका धुआं लेने की कोशिश करते हैं. जल्दबाजी में इसे तवे पर भूनकर तैयार करने की बात भी सामने आई है. हालांकि, एक्सपर्ट्स इसे बेहद खतरनाक तरीका बताते हैं और इससे दूर रहने की सलाह देते हैं.
स्थानीय मीडिया में प्रकाशित एक पुराने इंटरव्यू में खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले मोहम्मद तोफैल ने बताया था कि उन्होंने एक बार सिर्फ जानने के लिए बिच्छू वाला नशा किया था. उनके मुताबिक, कुछ ही देर बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि आसपास की हर चीज बदल गई है. आंखों के सामने अजीब दृश्य दिखाई देने लगे. बाद में दोस्तों ने बताया कि वह काफी देर तक चिल्लाते और रोते रहे. होश आने के बाद उनके पूरे शरीर में दर्द था और मानसिक बेचैनी भी बनी रही. तोफैल का कहना था कि उस एक अनुभव के बाद उन्होंने दोबारा कभी इस नशे को हाथ नहीं लगाया.
बताया जाता है कि इस तरह का नशा करने के बाद व्यक्ति कई घंटों तक सामान्य स्थिति में नहीं रह पाता. कुछ रिपोर्ट्स में इसका असर 8 से 10 घंटे तक रहने का दावा किया गया है. इस दौरान व्यक्ति को अपने आसपास की चीजों का सही अंदाजा नहीं रहता. कई बार वह असामान्य व्यवहार करने लगता है. नशा उतरने के बाद भी शरीर टूटना, सिरदर्द, घबराहट और बेचैनी जैसी समस्याएं बनी रह सकती हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे किसी भी पदार्थ का असर हर व्यक्ति में अलग हो सकता है और यह जानलेवा भी साबित हो सकता है.
डॉक्टरों के मुताबिक, किसी भी तरह का नशा दिमाग पर असर डालता है, लेकिन ऐसे अनियंत्रित और खतरनाक तरीकों से किया गया नशा मानसिक स्वास्थ्य को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. लगातार ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करने से व्यक्ति में भ्रम, डर, याददाश्त की समस्या, मानसिक असंतुलन और गंभीर मनोवैज्ञानिक परेशानियां पैदा हो सकती हैं. कुछ मामलों में स्थिति इतनी बिगड़ सकती है कि लंबे इलाज की जरूरत पड़ जाए.
स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोशल मीडिया या स्थानीय किस्सों में सामने आने वाले ऐसे ट्रेंड को किसी भी हालत में आजमाना नहीं चाहिए. यह कोई रोमांच या नया अनुभव नहीं, बल्कि जान से खेलने जैसा कदम है. उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह की नशे की लत से जूझ रहा है तो उसे इलाज और काउंसलिंग की मदद लेनी चाहिए. खतरनाक प्रयोग कभी भी समाधान नहीं हो सकते.