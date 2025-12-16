पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर फिर हुई प्रेग्नेंट! छठे बच्चे की खबर पर हीरो बने ‘लप्पू सचिन’, पड़ोसन ने क्या कहा?

Advertisement
Pregnant Seema Haider Sixth Child: पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में है. छठी बार मां बनने की घोषणा के बाद पड़ोसी मिथिलेश भाटी का बयान वायरल हो गया. जानिए पूरा मामला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:26 PM IST
Seema Haider Pregnancy: सीमा हैदर एक बार फिर सोशल मीडिया और खबरों में छा गई हैं. अवैध रूप से पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा ने ऐलान किया है कि वह छठी बार मां बनने जा रही हैं. इस खबर की जानकारी उन्होंने खुद अपने यूट्यूब चैनल के जरिए दी, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया. हाल ही में सामने आए वीडियो में सीमा हैदर पारंपरिक हिंदू रीति-रिवाजों के साथ गोद भराई करती नजर आ रही हैं. वीडियो में सीमा कलश लेकर दुल्हन जैसे कपड़ों में दिखाई देती हैं, जबकि आसपास महिलाएं नाच-गाना करती नजर आती हैं. इस वीडियो ने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. फिलहाल, जी न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है.

मिथिलेश भाटी ने इस पर क्या कहा?

सीमा की प्रेग्नेंसी पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया मिथिलेश भाटी की तरफ से आई, जो पहले ‘लप्पू सा सचिन’ वाले बयान से चर्चा में आई थीं. एनबीटी के अनुसार, पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने सीमा पर तंज कसते हुए कहा कि सीमा खुद कह चुकी हैं कि पाकिस्तान में महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है और अब वही काम वह भारत में भी कर रही हैं. पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने यह भी कहा कि सीमा का पहला बच्चा, जो सचिन से हुआ है, अभी एक साल का भी नहीं हुआ और वह फिर से सातवें या आठवें महीने की गर्भवती हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सीमा भारत सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए आई हैं.

 

 

‘लप्पू सचिन’ वाला बयान क्यों वायरल हुआ?

पड़ोसन मिथिलेश भाटी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि सीमा पाकिस्तान से चार बच्चे लेकर आई थीं और अब सचिन के प्यार में रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर पहले चार बच्चे नफरत में हुए, तो क्या अब प्यार में बारह होंगें. यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. सीमा हैदर के पाकिस्तान में पहले पति गुलाम हैदर से चार बच्चे हैं. उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं, जिनके नाम भारत आने के बाद बदले गए बताए जाते हैं. भारत में सचिन मीणा से उनका एक बच्चा मार्च 2024 में पैदा हुआ था और अब वह दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही हैं.

पाकिस्तान से नोएडा तक की कहानी क्या है?

सीमा हैदर की जिंदगी शुरू से ही विवादों में रही है. PUBG खेलते हुए सचिन से दोस्ती, फिर प्यार और उसके बाद नेपाल के रास्ते भारत आना, यह सब एक अनोखी कहानी बन गई. 2023 में वह अपने चार बच्चों के साथ भारत आईं, नेपाल में सचिन से शादी की और अब नोएडा में रह रही हैं. जासूसी के आरोपों से लेकर सोशल मीडिया ट्रोलिंग तक, सीमा और सचिन का रिश्ता लगातार चर्चा में बना हुआ है. अब छठे बच्चे की खबर और पड़ोसियों के बयान ने एक बार फिर इस कहानी को सुर्खियों में ला दिया है.

