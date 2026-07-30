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दिन में खेलते-दौड़ते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही बन जाते हैं 'पत्थर'! जानिए पाकिस्तान के इन रहस्यमयी 'सोलर किड्स' का सच

सोचिए अगर कोई बच्चा पूरे दिन हंसता-खेलता रहे, दौड़े, पढ़े और बाकी बच्चों की तरह सामान्य जिंदगी जिए, लेकिन शाम होते ही अचानक उसका पूरा शरीर जवाब दे दे. न वह बोल पाए, न चल सके और न ही आंखें खोल पाए. पाकिस्तान के दो भाइयों की कहानी कुछ ऐसी ही है. दुनिया उन्हें 'सोलर किड्स' के नाम से जान

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 30, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:58 AM IST
दिन में खेलते-दौड़ते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही बन जाते हैं 'पत्थर'! जानिए पाकिस्तान के इन रहस्यमयी 'सोलर किड्स' का सच
Image Credit: Image credit: instagram/@lostvoiceindian

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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