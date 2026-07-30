दिन में खेलते-दौड़ते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही बन जाते हैं 'पत्थर'! जानिए पाकिस्तान के इन रहस्यमयी 'सोलर किड्स' का सच

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के रहने वाले दो भाइयों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था. दिन के समय दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते थे. वे स्कूल जाते, खेलते, दौड़ते और सामान्य बच्चों की तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे.
लेकिन जैसे ही शाम होने लगती और सूरज ढल जाता, उनकी हालत तेजी से बदलने लगती. कुछ ही समय में उनका पूरा शरीर सुस्त पड़ जाता. वे न तो चल पाते थे, न बोल पाते थे और न ही अपने हाथ-पैर हिला पाते थे. ऐसा लगता था जैसे शरीर की सारी ताकत अचानक खत्म हो गई हो.
जब परिवार उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा तो डॉक्टर भी इस अनोखी बीमारी को देखकर हैरान रह गए. शुरुआत में कई तरह की मेडिकल जांच की गईं, लेकिन बीमारी की साफ वजह सामने नहीं आ सकी. इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के डॉक्टरों ने इस केस को बेहद गंभीरता से लिया. मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि उन्होंने अपने करियर में ऐसा मामला पहले कभी नहीं देखा था. डॉक्टरों के मुताबिक, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों बच्चे दिन में पूरी तरह सामान्य रहते थे, जबकि रात होते ही उनकी पूरी बॉडी मानो काम करना बंद कर देती थी.
दोनों भाइयों के पिता का मानना था कि उनके बच्चों को सूरज की रोशनी से ऊर्जा मिलती है. उनका विश्वास था कि जैसे ही सूरज डूब जाता है, बच्चों के शरीर की ताकत भी खत्म हो जाती है. हालांकि, डॉक्टर इस बात से सहमत नहीं थे. उन्होंने बताया कि बच्चों को कई बार दिन के समय पूरी तरह बंद और अंधेरे कमरे में भी रखा गया, तब भी वे सामान्य तरीके से चलते-फिरते रहे. इससे यह साफ हो गया कि बीमारी का सीधा संबंध सूरज की रोशनी से नहीं है. यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने इस मामले को और गहराई से समझने की कोशिश शुरू की.
मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह किसी दुर्लभ जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का मामला हो सकता है. इसका मतलब ऐसी बीमारी, जो शरीर के नर्वस सिस्टम और मांसपेशियों पर असर डालती हो. एक्सपर्ट्स ने दोनों बच्चों के ब्लड सैंपल लेकर विदेश की लैब में भी भेजे. इसके अलावा उनके गांव की मिट्टी और हवा के सैंपल भी जांच के लिए इकट्ठा किए गए, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं पर्यावरण से जुड़ा कोई कारण तो जिम्मेदार नहीं है. इसके बावजूद बीमारी की असली वजह पूरी तरह सामने नहीं आ सकी.
दोनों भाइयों का परिवार बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में रहता है. उनके पिता और मां रिश्ते में चचेरे भाई-बहन हैं. परिवार के छह बच्चों में से दो की कम उम्र में ही मौत हो चुकी थी. दिलचस्प बात यह रही कि बाकी भाई-बहनों में इस तरह के कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए. इससे डॉक्टरों की उलझन और बढ़ गई कि आखिर बीमारी सिर्फ इन दो बच्चों को ही क्यों प्रभावित कर रही है.
इस मामले ने दुनिया भर के मेडिकल रिसर्चर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा. कई एक्सपर्ट्स ने इसे दुर्लभ मेडिकल मिस्ट्री बताया. डॉक्टरों का कहना था कि ऐसे मामलों की स्टडी भविष्य में कई नई जेनेटिक बीमारियों को समझने में मदद कर सकती है. हालांकि, समय के साथ मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की की है, लेकिन इस केस को लेकर अब भी कई सवालों के जवाब पूरी तरह नहीं मिल पाए हैं.
सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जब यह मामला सामने आया तो लोग इन दोनों भाइयों को 'सोलर किड्स' कहने लगे. हालांकि, वैज्ञानिकों ने बार-बार स्पष्ट किया कि बीमारी का सूरज की रोशनी से कोई पुख्ता संबंध साबित नहीं हुआ है. इसके बावजूद यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि आज भी दुनिया भर में यह मामला इसी नाम से जाना जाता है.
पाकिस्तान के इन दोनों भाइयों की कहानी यह दिखाती है कि मेडिकल साइंस ने भले ही कई बड़ी बीमारियों का इलाज खोज लिया हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसी दुर्लभ स्थितियां मौजूद हैं, जिनके जवाब वैज्ञानिक तलाश रहे हैं. दिन में सामान्य जिंदगी और शाम होते ही शरीर का पूरी तरह निष्क्रिय हो जाना आज भी दुनिया के सबसे अनोखे मेडिकल मामलों में गिना जाता है. यही वजह है कि 'सोलर किड्स' की यह कहानी आज भी लोगों की जिज्ञासा और वैज्ञानिकों की रिसर्च का हिस्सा बनी हुई है.
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