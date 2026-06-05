पाकिस्तान का ऐसा गांव, जहां हिंदुओं का चलता है सिक्का! 90% से ज्यादा लिटरेसी रेट और लग्जरी गाड़ियां बनी चर्चा का विषय

Pakistan Hindu Village: सोशल मीडिया पर इस समय पाकिस्तान के एक ऐसे अनोखे गांव की कहानी वायरल हो रही है, जहां केवल हिंदू समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं. यह गांव सिंध प्रांत के थारपारकर जिले में स्थित है, जिसे धोरी नाम से जाना जाता है. इस गांव की चमक-दमक किसी बड़े आधुनिक शहर के पॉश इलाके को भी मात देती है. यहां हिंदुओं का सिक्का चलता है.
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Pakistan Hindu Village: पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू समुदाय को लेकर भारत में अक्सर अलग-अलग तरह की चर्चाएं होती रहती हैं. कई बार वहां के अल्पसंख्यकों को लेकर परेशानियों की खबरें सामने आती हैं, तो कभी ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जो एक अलग तस्वीर पेश करते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के एक गांव का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे कुछ लोग पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू गांव बता रहे हैं. वीडियो में दिखाई गई चौड़ी सड़कें, बड़े-बड़े मकान और खूबसूरत मंदिर लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो देखने के बाद कई लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसा इलाका मौजूद है, जहां हिंदू समुदाय की बड़ी आबादी रहती है और उनकी सांस्कृतिक पहचान साफ तौर पर दिखाई देती है. हालांकि, वीडियो के वायरल होने के साथ ही इसके कई पहलुओं पर सवाल भी उठने लगे हैं. खासकर मंदिर पर उर्दू में लिखे नाम ने इंटरनेट यूजर्स के बीच नई बहस छेड़ दी है.
वायरल वीडियो में एक व्लॉगर पूरे इलाके का दौरा कराते हुए वहां की झलक दिखाता है. कैमरे में साफ-सुथरी गलियां, पक्की सड़कें और आधुनिक शैली में बने घर नजर आते हैं. पहली नजर में यह इलाका किसी विकसित कॉलोनी जैसा दिखाई देता है. वीडियो में आगे एक भव्य मंदिर भी दिखाई देता है, जिसकी बनावट और रखरखाव लोगों को प्रभावित कर रहा है. मंदिर परिसर साफ-सुथरा नजर आता है और आसपास का माहौल भी व्यवस्थित दिखाई देता है. यही दृश्य देखकर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस इलाके की तारीफ की. व्लॉगर का दावा है कि इस इलाके में बड़ी संख्या में हिंदू परिवार रहते हैं और यह क्षेत्र स्थानीय स्तर पर अपनी समृद्धि और सामाजिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है.
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वीडियो में जब कैमरा मंदिर के प्रवेश द्वार पर जाता है, तो वहां लगी नेम प्लेट पर उर्दू भाषा में लिखा हुआ नाम दिखाई देता है. इसी बात ने सोशल मीडिया पर बहस शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने सवाल किया कि हिंदू मंदिर पर उर्दू में नाम क्यों लिखा गया है? हालांकि, कई लोगों ने इसका जवाब भी दिया. उनका कहना था कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है और वहां सरकारी बोर्ड, बाजार, संस्थान और धार्मिक स्थलों पर भी उर्दू का इस्तेमाल आम बात है. स्थानीय लोगों के अनुसार, मंदिर पर उर्दू में नाम लिखा होना वहां के सामाजिक और प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है और इसे किसी विशेष नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है.
बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के थारपारकर जिले का है. Tharparkar District पाकिस्तान का यह इलाका हिंदू आबादी के लिए जाना जाता है. थारपारकर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हिंदू परिवार पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं. यहां हिंदू समुदाय अपने धार्मिक त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पूजा-पाठ की परंपराओं को आज भी निभाता है. यही वजह है कि समय-समय पर इस क्षेत्र से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि इस इलाके में कुछ गांव ऐसे हैं, जहां हिंदू आबादी बहुमत में है और स्थानीय सामाजिक जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है.
यह वीडियो पाकिस्तान के एक व्लॉगर द्वारा शेयर किया गया है, जो अक्सर वहां रहने वाले हिंदू समुदाय की जीवनशैली, संस्कृति और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े वीडियो बनाते हैं. वीडियो में दिखाई गई कॉलोनी में घरों की बनावट, सड़क व्यवस्था और धार्मिक स्थल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. यही कारण है कि यह वीडियो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि भारत में भी बड़ी संख्या में देखा जा रहा है. कई दर्शकों का कहना है कि ऐसे वीडियो पड़ोसी देश के उन पहलुओं को सामने लाते हैं, जिनके बारे में आमतौर पर ज्यादा जानकारी नहीं मिलती.
वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के ऐसे व्यवस्थित और विकसित इलाके देखकर अच्छा लगा. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि किसी एक वीडियो के आधार पर पूरे समुदाय की स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता. कई यूजर्स ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों की वास्तविक तस्वीर जानने के लिए व्यापक और तथ्यात्मक जानकारी जरूरी है. दूसरी ओर, कुछ लोगों ने गांव की साफ-सफाई, मकानों की बनावट और मंदिर की सुंदरता की खुलकर सराहना की.
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