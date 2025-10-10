Advertisement
जरा हटके

टोल नाके पर बैठे पाकिस्तानी ने करवाई दुनिया में खुद की फजीहत, इंडियन्स यूजर्स ने जमकर धोया

Pakistan Viral Video: पाकिस्तान के एक टोल नाके से वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक नई पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से दुनिया में पाकिस्तान और खुद का मजाक उड़ाता दिख रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद आपका आपकी हंस पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो सकता है.

 

Oct 10, 2025
टोल नाके पर बैठे पाकिस्तानी ने करवाई दुनिया में खुद की फजीहत, इंडियन्स यूजर्स ने जमकर धोया

Pakistan Funny Video: पाकिस्तान और पाकिस्तानी अक्सर खुद ही अपना मजाक उड़ा लेते हैं. इंटरनेट पर वायरल हो रही एक वीडियो में इसका सबसे ताजा नजारा देखने को मिला है. जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो भारतीय यूजर्स ने इसका जमकर लुत्फ उठाया और पाकिस्तान के डेवलपमेंट की धज्जियां उखाड़ कर रख दी. इस वीडियो को देखने के बाद आपका आपकी हंसी पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: इन 5 सीक्रेट सोसाइटी के सामने फीका पड़ता है 'इलूमिनाती', नाम और इतिहास जानकर कांप जाएंगी टांगे

पाकिस्तान को मिली नई 'टेक्नोलोजी'?

दरअसल, पाकिस्तान के एक टोल नाके से वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक नई 'पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी' से दुनिया में पाकिस्तान और खुद का मजाक उड़ाता दिख रहा है. वायरल वीडियो में टोल नाके पर सफेद कलर की पठानी पहने पाकिस्तानी युवक टोल पर लगे बैरियर को पैरों से उठा रहा है, जिसके बाद गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं. इस वीडियो को देखने के बाद जहां खुद पाकिस्तान की आवाम ने तो मजे लिए ही लिए तो इस बीच भारतीय यूजर्स ने एंट्री मारते हुए इसे पाकिस्तान के विकास और चीन से अडेपट टेक्नोलोजी से जोड़ कर खूब मजाक बनाया है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NAUGHTYWORLD (@naughtyworld)

 

टोल नाके पर वर्कऑउट करता पाकिस्तानी?

वायरल हो रही इस वीडियो पर पाकिस्तानी दर्शकों से ज्यादा भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट नजर आ रहे हैं, जिसमें वो एक से बढ़कर एक मजेदार कमेंट कर पाकिस्तान पर चुटकी ले रहे हैं. इन्हीं में कुछ ने पाकिस्तान को भारत से विकास के मामले में 50 साल पीछे बताया तो किसी ने कहा कि पठान आज जिम नहीं गया तो टोल पर वर्कऑउट कर रहा है जिसके बाद कमेंट सेक्शन में बढ़ते भारतीय यूजर्स की तादाद से परेशान पाकिस्तानी यूजर्स भारत पर टिप्पणी करते भी नजर आए.

यह भी पढ़ें: गोलियां चलीं, लेकिन खून की एक बूंद नहीं गिरी! आखिर किस चमत्कार ने इस बिजनेसमैन को मौत से बचा लिया?

मजेदार बात ये रही की पाकिस्तानी खुद के देश की वायरल हो रही वीडियो को नजरअंदाज नहीं कर सके और भारत पर कमेंट के चक्कर में इंटरनेट पर खुद ही अपने मुल्क की सरेआम फजीहत कर डाली. कुछ भारतीय यूजर्स ने तो कमेंट में पाकिस्तानी की इस हरकत को एआई से जोड़कर मजाक उड़ाया. एक भारतीय ने बोला कि इन लोगों को कश्मीर चाहिए.

