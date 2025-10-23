Advertisement
trendingNow12972540
Hindi Newsजरा हटके

ये है पाकिस्तान रेलवे की हालत! टूटी सीट, उखड़ा फर्श, दिवारों पर जंग... वीडियो देख लोगों ने काटी मौज

Pakistan Train Condition Viral Video: जरा सोचिए कि आप ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी सीटें टूटी हैं, फर्श उखड़ा हो और दीवारें जंग खा रही हों. जी हां, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि पाकिस्तान की 'आवाम एक्सप्रेस' के अंदर का सीन है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 23, 2025, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये है पाकिस्तान रेलवे की हालत! टूटी सीट, उखड़ा फर्श, दिवारों पर जंग... वीडियो देख लोगों ने काटी मौज

Viral Video: आपने भारतीय रेल में तो कई बार सफर किया होगा. भारतीय रेलवे की व्यवस्था से तो हम भली भांति परिचय हैं. लेकिन क्या आपने कभी पाकिस्तानी रेल को अंदर से देखा है, शायद नहीं. आज हम आपको ऐसी ट्रेन यात्रा कराने जा रहे हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी. जरा सोचिए... अगर आप ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी सीटें टूटी हैं, फर्श उखड़ा हो और दीवारें जंग खा रही हों. जी हां, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि पाकिस्तान की 'आवाम एक्सप्रेस' के अंदर का सीन है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

अंदर से कैसी दिखती है पाकिस्तानी ट्रेन?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे ट्रेन वीडियो में दिखता है कि एक ट्रेन जो कि खटारा हालत में है वो पटरियों पर जैसे तैसे दौड़ रही है. ये वीडियो दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली उसके ट्रैक तक पहुंच चुकी है. वीडियो देखकर लगता है कि ये किसी भूतिया फिल्म का सीन है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर सीटें टूटी हुई हैं. इसके अलावा एक सीट पर तो गद्दी ही नहीं है, सिर्फ लोहे का ढांचा बचा है, सीट को उखाड़ दिया गया है. ट्रेन के अंदर का फर्श उखड़ा पड़ा है. एक नजर में देखें तो लगता है कि किसी सरकारी खटारा बस का वीडियो है, लेकिन वो भी इतनी खंडहर नहीं होती है. कई बार तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये ट्रेन ही है और ये दौड़ कैसे पा रही है. अब लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसने चारों तरफ पाकिस्तानी रेलवे की मजाक बना दी है. वीडियो देखकर यूजर्स पाकिस्तान के मजे ले रहे हैं. आप भी देखें ये वीडियो.
यह भी पढ़ें: टीचर ने पूछा- पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चों के जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chauhan Rajesh Rajput (@rajesh.chohan.5891)

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स ने लिए पाकिस्तान के मजे
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rajesh.chohan.5891 नाम के हैंडल शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 30 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में मौज काट रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान नहीं भिखारिस्तान." दूसरे यूजर ने कहा, "और इनको कश्मीर चाहिए."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

awam expressPakistan Railwaysviral

Trending news

पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
PM Package employees
दिवाली के बाद इन कर्मचारियों की हो गई बल्‍ले-बल्ले! सरकार ने जारी कर दिया आदेश
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
Rohingya
गैर-कानूनी रोहिंग्या बस्तियों पर प्रशासन की सख्ती, जम्मू में कटा बिजली-पानी कनेक्शन
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी