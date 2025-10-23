ये है पाकिस्तान रेलवे की हालत! टूटी सीट, उखड़ा फर्श, दिवारों पर जंग... वीडियो देख लोगों ने काटी मौज

Pakistan Train Condition Viral Video: जरा सोचिए कि आप ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी सीटें टूटी हैं, फर्श उखड़ा हो और दीवारें जंग खा रही हों. जी हां, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि पाकिस्तान की 'आवाम एक्सप्रेस' के अंदर का सीन है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Viral Video: आपने भारतीय रेल में तो कई बार सफर किया होगा. भारतीय रेलवे की व्यवस्था से तो हम भली भांति परिचय हैं. लेकिन क्या आपने कभी पाकिस्तानी रेल को अंदर से देखा है, शायद नहीं. आज हम आपको ऐसी ट्रेन यात्रा कराने जा रहे हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी. जरा सोचिए... अगर आप ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी सीटें टूटी हैं, फर्श उखड़ा हो और दीवारें जंग खा रही हों. जी हां, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है बल्कि पाकिस्तान की 'आवाम एक्सप्रेस' के अंदर का सीन है जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
अंदर से कैसी दिखती है पाकिस्तानी ट्रेन?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे ट्रेन वीडियो में दिखता है कि एक ट्रेन जो कि खटारा हालत में है वो पटरियों पर जैसे तैसे दौड़ रही है. ये वीडियो दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली उसके ट्रैक तक पहुंच चुकी है. वीडियो देखकर लगता है कि ये किसी भूतिया फिल्म का सीन है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के अंदर सीटें टूटी हुई हैं. इसके अलावा एक सीट पर तो गद्दी ही नहीं है, सिर्फ लोहे का ढांचा बचा है, सीट को उखाड़ दिया गया है. ट्रेन के अंदर का फर्श उखड़ा पड़ा है. एक नजर में देखें तो लगता है कि किसी सरकारी खटारा बस का वीडियो है, लेकिन वो भी इतनी खंडहर नहीं होती है. कई बार तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये ट्रेन ही है और ये दौड़ कैसे पा रही है. अब लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसने चारों तरफ पाकिस्तानी रेलवे की मजाक बना दी है. वीडियो देखकर यूजर्स पाकिस्तान के मजे ले रहे हैं. आप भी देखें ये वीडियो.
यूजर्स ने लिए पाकिस्तान के मजे
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @rajesh.chohan.5891 नाम के हैंडल शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 30 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट बॉक्स में मौज काट रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "पाकिस्तान नहीं भिखारिस्तान." दूसरे यूजर ने कहा, "और इनको कश्मीर चाहिए."
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.