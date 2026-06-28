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न कार का खर्चा, न बस का रोना! पाकिस्तानी ने बाइक के पीछे बांध दी पूरी 'चारपाई'; Video देख माथा पकड़ लेंगे आप

Pakistan Viral Video: सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने बाइक के पीछे पूरी की पूरी चारपाई बांध दी और उस पर अपने परिवार के लोगों को बैठाकर सड़क पर निकल पड़ा. सड़क पर चलती यह अनोखी सवारी देखकर लोग हैरान रह गए.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 28, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:00 AM IST
न कार का खर्चा, न बस का रोना! पाकिस्तानी ने बाइक के पीछे बांध दी पूरी 'चारपाई'; Video देख माथा पकड़ लेंगे आप
Image Credit: Image credit: instagram/@shahid.akram.566Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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