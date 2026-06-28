न कार का खर्चा, न बस का रोना! पाकिस्तानी ने बाइक के पीछे बांध दी पूरी 'चारपाई'; Video देख माथा पकड़ लेंगे आप

Pakistan Viral Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और हैरानी भी होती है. पाकिस्तान से वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. क्योंकि वीडियो में एक शख्स ने अपनी बाइक को ऐसा रूप दे दिया कि देखने वाले भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए.
दरअसल, इस पाकिस्तानी शख्स ने बाइक के पीछे एक बड़ी सी चारपाई बांध दी और उसे एक तरह की सवारी बना दिया है. हैरानी की बात यह है कि उस चारपाई पर उसके परिवार के कई लोग आराम से बैठे नजर आ रहे हैं. सड़क पर दौड़ती यह 'खटिया एक्सप्रेस' देखकर आसपास के लोग भी हैरान रह गए. पीछे चल रहे एक कार सवार ने इस पूरे नजारे को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया. अब लोग इस अनोखे जुगाड़ को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति बाइक चला रहा है और उसके पीछे पूरी चारपाई बांधी हुई है. उस चारपाई पर उसके परिवार के लोग बैठे हुए हैं. उनका अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वे किसी गाड़ी में नहीं, बल्कि घर के आंगन में आराम कर रहे हों. सड़क पर चलती बाइक के पीछे बंधी चारपाई ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. आमतौर पर लोग बाइक पर एक या दो लोगों को बैठा देखते हैं, लेकिन यहां तो बाइक के साथ ही पूरा बैठने का इंतजाम कर दिया गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने मजाक में इसे 'खटिया एक्सप्रेस' और 'बाइक वाला फैमिली सोफा' तक कहना शुरू कर दिया है.
पाकिस्तान और आसपास के देशों में देसी जुगाड़ के कई वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. कभी बाइक पर बड़ा सामान ले जाते लोग नजर आते हैं तो कभी कम साधनों में कोई नया तरीका निकालते हुए लोग दिख जाते हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि जुगाड़ की सोच कमाल की होती है. एक यूजर ने लिखा कि जहां लोग बड़ी गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, वहीं कुछ लोग अपनी जरूरत के हिसाब से नया तरीका निकाल लेते हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसे देसी सोच और सीमित संसाधनों में काम चलाने की मिसाल बताया.
हालांकि, जहां कई लोग इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं और जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है. कई लोगों का कहना है कि सड़क पर इस तरह बाइक के पीछे चारपाई बांधकर परिवार को बैठाना बेहद खतरनाक हो सकता है. बाइक का बैलेंस बिगड़ने पर बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें सिर्फ बाइक सवार ही नहीं, बल्कि पीछे बैठे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है. एक यूजर ने लिखा कि जुगाड़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन सड़क पर सुरक्षा सबसे जरूरी है. ऐसी चीजें देखने में मजेदार लग सकती हैं, लेकिन असल में काफी खतरनाक होती हैं. एक भारतीय यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान में कुछ भी संभव है.
इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे 'गरीबी में निकला शानदार आइडिया' बताया तो कुछ ने कहा कि ऐसे प्रयोग सड़क पर नहीं होने चाहिए. कई लोगों ने मजाक करते हुए लिखा कि यह बाइक नहीं, बल्कि गांव की चलती-फिरती बैठक लग रही है. वीडियो पर आने वाली प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि सोशल मीडिया पर लोग मनोरंजन के साथ-साथ सुरक्षा के मुद्दों पर भी ध्यान दे रहे हैं.
यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि इंसान अपनी जरूरतों के हिसाब से नए-नए तरीके खोज लेता है. सीमित साधनों में कोई नया रास्ता निकालना लोगों की सोच और क्रिएटिविटी को दिखाता है. लेकिन सड़क पर चलते समय नियमों और सुरक्षा को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. किसी भी तरह का जुगाड़ तभी सही है, जब उससे किसी की जिंदगी खतरे में न पड़े. फिलहाल, पाकिस्तान की यह 'खटिया एक्सप्रेस' सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. कुछ लोग इसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ इसे एक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं कि सड़क पर सुविधा से ज्यादा जरूरी सुरक्षा होती है.
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