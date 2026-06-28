न कार का खर्चा, न बस का रोना! पाकिस्तानी ने बाइक के पीछे बांध दी पूरी 'चारपाई'; Video देख माथा पकड़ लेंगे आप

हालांकि, जहां कई लोग इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं और जुगाड़ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है. कई लोगों का कहना है कि सड़क पर इस तरह बाइक के पीछे चारपाई बांधकर परिवार को बैठाना बेहद खतरनाक हो सकता है. बाइक का बैलेंस बिगड़ने पर बड़ा हादसा हो सकता है और इसमें सिर्फ बाइक सवार ही नहीं, बल्कि पीछे बैठे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है. एक यूजर ने लिखा कि जुगाड़ अपनी जगह ठीक है, लेकिन सड़क पर सुरक्षा सबसे जरूरी है. ऐसी चीजें देखने में मजेदार लग सकती हैं, लेकिन असल में काफी खतरनाक होती हैं. एक भारतीय यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान में कुछ भी संभव है.