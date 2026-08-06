'इसे रख लो, अब हमारे पास वंदे भारत है!' पाकिस्तानी शख्स ने बनाया भारतीय ट्रेन का Video, तो इंडियन यूजर्स ने लगा दी क्लास

भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का इतिहास काफी पुराना है. साल 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश हुई थी. इसके बाद 22 जुलाई 1976 को समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई थी. यह ट्रेन पाकिस्तान के लाहौर से भारत के अटारी स्टेशन तक चलती थी. लंबे समय तक यह ट्रेन दोनों देशों के लोगों के लिए यात्रा का अहम माध्यम रही. हालांकि, तनावपूर्ण हालातों के कारण कई बार इस ट्रेन सेवा को बंद किया गया. साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद भी कुछ समय के लिए ट्रेन सेवा प्रभावित हुई थी. वहीं, 2007 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद भी सुरक्षा कारणों से इसे रोका गया था. इसके बाद साल 2019 में पुलवामा हमले और बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर समझौता एक्सप्रेस सेवा फिर बंद कर दी गई.