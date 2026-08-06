'इसे रख लो, अब हमारे पास वंदे भारत है!' पाकिस्तानी शख्स ने बनाया भारतीय ट्रेन का Video, तो इंडियन यूजर्स ने लगा दी क्लास

अक्सर सोशल मीडिया पर भारत और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनों और सुविधाओं की तुलना देखने को मिलती रहती है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें पाकिस्तान में भारतीय रेलवे की एक ट्रेन की बोगी दिखाई दे रही है.
वीडियो बनाने वाला शख्स पाकिस्तान का रहने वाला है, जो भारतीय ट्रेन देखकर काफी उत्साहित नजर आता है. वह कैमरा लेकर ट्रेन के अंदर जाता है और वहां की सुविधाओं को दिखाना शुरू कर देता है. हालांकि, जब यह वीडियो भारत पहुंचा तो लोगों ने ट्रेन से ज्यादा उस शख्स के रिएक्शन को लेकर मजेदार प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं.
पाकिस्तान में भारतीय रेलवे की बोगी देखकर कई लोगों के मन में सवाल आया कि आखिर वहां भारतीय ट्रेन पहुंची कैसे? दरअसल, भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2019 से पहले तक ट्रेन सेवा चलती थी. दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस इसी का हिस्सा थी. साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से भारत ने पाकिस्तान के साथ चलने वाली इस ट्रेन सेवा को रोक दिया था. ऐसे में अगर पाकिस्तान में भारतीय रेलवे की कोई पुरानी बोगी मौजूद है, तो यह कोई असंभव बात नहीं है. माना जा रहा है कि यह बोगी संभवतः उसी समझौता एक्सप्रेस से जुड़ी हो सकती है.
वायरल वीडियो में पाकिस्तानी व्लॉगर कामी भारतीय ट्रेन की बोगी के अंदर जाता दिखाई देता है. वीडियो में वह काफी उत्साहित नजर आता है और बार-बार बताता है कि वह पाकिस्तान में खड़ी भारतीय ट्रेन के अंदर है. वह ट्रेन के अंदर लगी चीजों को कैमरे में रिकॉर्ड करता है. सबसे पहले उसकी नजर इमरजेंसी चेन के सिस्टम पर पड़ती है. हालांकि, वह उसे ठीक से समझ नहीं पाता और आगे बढ़ जाता है. इसके बाद वह ट्रेन में बैठने और सोने की जगह दिखाता है. फिर वह वॉशरूम की तरफ जाता है और वहां भी वीडियो रिकॉर्ड करता है. ट्रेन के अंदर घूमते हुए वह अपनी खुशी जाहिर करता है और कहता है कि पाकिस्तान में भारतीय ट्रेन देखना उसके लिए काफी अलग अनुभव है.
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से भारत पहुंचा, यूजर्स ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी. कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यह भारतीय रेलवे की पुरानी ट्रेन है, भारत अब वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनों तक पहुंच चुका है. एक यूजर ने लिखा कि भाई, इसे रख लो, कुछ दिन काम चल जाएगा. वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि भारत ने यह ट्रेन पहले ही आगे बढ़कर छोड़ दी है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब भारत में नई टेक्नोलॉजी वाली ट्रेनें चल रही हैं. हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी देश की पुरानी संपत्ति को लेकर मजाक करने के बजाय इतिहास को समझना चाहिए.
भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस का इतिहास काफी पुराना है. साल 1972 में हुए शिमला समझौते के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश हुई थी. इसके बाद 22 जुलाई 1976 को समझौता एक्सप्रेस शुरू हुई थी. यह ट्रेन पाकिस्तान के लाहौर से भारत के अटारी स्टेशन तक चलती थी. लंबे समय तक यह ट्रेन दोनों देशों के लोगों के लिए यात्रा का अहम माध्यम रही. हालांकि, तनावपूर्ण हालातों के कारण कई बार इस ट्रेन सेवा को बंद किया गया. साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद भी कुछ समय के लिए ट्रेन सेवा प्रभावित हुई थी. वहीं, 2007 में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या के बाद भी सुरक्षा कारणों से इसे रोका गया था. इसके बाद साल 2019 में पुलवामा हमले और बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर समझौता एक्सप्रेस सेवा फिर बंद कर दी गई.
आज भले ही भारत में रेलवे तेजी से मॉडर्न हो रहा है और वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ रही हैं, लेकिन पुरानी ट्रेनों का अपना अलग महत्व है. पाकिस्तान में दिखी यह ट्रेन सिर्फ एक बोगी नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच कभी मौजूद रहे सफर और रिश्तों की एक पुरानी याद भी है. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने जहां लोगों को हंसने का मौका दिया, वहीं इसने भारत-पाकिस्तान के बीच पुराने रेल कनेक्शन की कहानी को भी एक बार फिर सामने ला दिया.