पाकिस्तान के इस गांव की अनोखी शादी में मेहमानों को खिलाने से पहले क्यों तौला गया खाना? वसूला गया किराया

Pakistan Wedding Trend: भारत में शादियों में मेहमान लिफाफा देते हैं और दावत उड़ाकर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से आई यह कहानी कुछ अलग है. यहां अब मेहमानों को खाने का मजा लेने के लिए पहले से पैसा देना पड़ता है. एक वीडियो में दिखाया गया कि गांव की शादी में मेहमानों की लाइन लगी है, जहां हर कोई काउंटर पर जाकर भुगतान करता है फिर उन्हें तय वजन के हिसाब से खाना मिलता है.

शादी में लग गया ‘फूड मार्केट’, क्या है इसका पूरा सिस्टम?

वीडियो में दूल्हा पारंपरिक पोशाक में नजर आता है, लेकिन आसपास का माहौल शादी से ज्यादा बाजार जैसा लगता है. काउंटर पर नकद वसूला जा रहा है और उसके बाद खाने को तराजू पर तोला जा रहा है. रेट तय हैं- 1 किलो पुलाव ₹2000, 2 किलो चिकन करी ₹5000 और सब्जियां ₹1000 में. कई मेहमान अपने घर से डिब्बे लेकर आए हैं, जिसमें वे खाना पैक करा रहे हैं.

क्या ये नया चलन आर्थिक संकट की वजह से शुरू हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान में यह ट्रेंड अब तेजी से फैल रहा है. इसकी वजह वहां की बिगड़ती आर्थिक स्थिति है. लोगों का कहना है कि बढ़ती महंगाई ने शादियों जैसे सामाजिक आयोजनों को भी महंगा और मुश्किल बना दिया है. ये ‘पे बिफोर यू ईट’ सिस्टम अब आम होते जा रहे हैं. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में महंगाई दर 38 प्रतिशत तक पहुंच गई है. चिकन का भाव ₹1500 किलो से ऊपर, गेहूं और चावल भी महंगे हो चुके हैं. ऐसे में आम लोगों के लिए शादियों का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है. कई परिवार अब इस नए सिस्टम को अपनाकर कर्ज से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया मिली?

वीडियो वायरल होते ही पाकिस्तानी यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने लिखा, “हमारी शादी में भी यही करना पड़ा, वरना कर्ज में डूब जाते.” वहीं भारतीय यूजर्स ने कहा कि भारत में मेहमान सिर्फ सौ रुपये का लिफाफा देकर खाना खाकर चले जाते हैं पर पाकिस्तान में तो अब खाने की भी कीमत लग गई है. हालांकि यह ट्रेंड पाकिस्तान तक सीमित है. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे मजाक में ‘शादी वाला सुपरमार्केट’ कह रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि यह ट्रेंड एक देश की आर्थिक स्थिति की गंभीर तस्वीर दिखा रहा है.