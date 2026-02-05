वायरल 5 मिनट के MMS के बाद सुर्खियों में आई Alina Amir, अब नए इंस्टाग्राम रील से फिर मचा रही हैं हलचल

Advertisement
Pakistani 5-Minute Viral MMS Video: कथित 5 मिनट के वायरल MMS को लेकर विवादों में आईं सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर Alina Amir ने इसे डीपफेक बताया. नई रील और पोस्ट के जरिए उन्होंने ट्रोल्स को जवाब दिया और कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए डिजिटल जिम्मेदारी की अपील की. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 05, 2026, 04:12 PM IST
सोशल मीडिया की दुनिया में नाम बनाना जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल वहां टिके रहना भी होता है. एक वायरल पोस्ट, एक फेक लिंक या एक झूठा दावा किसी की छवि को पल भर में बदल सकता है. 22 साल की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर Alina Amir के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. हाल ही में उनके नाम से जुड़ा एक कथित “5 मिनट का MMS वीडियो” इंटरनेट पर तेजी से फैल गया. इस वायरल दावे ने उन्हें अचानक विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया. हालांकि, इस पूरे मामले के बीच Alina ने चुप रहने के बजाय सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर यह संकेत दिया कि वह दबाव के आगे झुकने वाली नहीं हैं और अपने कंटेंट के जरिए जवाब देना जानती हैं.

सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर एक कथित वीडियो को Alina Amir से जोड़कर शेयर किया गया. कई पोस्ट्स में भ्रामक कैप्शन और फर्जी लिंक लगाए गए, जिससे लोगों की जिज्ञासा और गलतफहमी और बढ़ गई. Alina ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह वीडियो AI तकनीक से बनाया गया डीपफेक है, जिसका मकसद उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की डिजिटल छेड़छाड़ न सिर्फ गलत है, बल्कि कानूनन अपराध भी है. Alina ने लोगों से अपील की कि वे बिना जांचे-परखे ऐसी किसी भी सामग्री को शेयर न करें.

 

A post shared by Alina Amir (@alinaamiirr)

नई रील और पोस्ट से दिया मजबूत संदेश 

विवाद के बीच Alina Amir ने इंस्टाग्राम पर एक नई रील शेयर की, जिसमें वह मशहूर गाने पर लिप-सिंक करती नजर आईं. इस रील के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा “क्या ही बोलूं अब.” यह पोस्ट आते ही वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी. इसके अलावा Alina ने कुछ तस्वीरें भी साझा कीं, जिनके साथ लिखा था “Still standing. Still unstoppable.” फैंस इसे ट्रोल्स और गलत जानकारी फैलाने वालों के लिए सीधा संदेश मान रहे हैं. इन पोस्ट्स से साफ है कि Alina इस विवाद के बावजूद अपने आत्मविश्वास और काम को प्राथमिकता दे रही हैं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alina Amir (@alinaamiirr)

कौन हैं Alina Amir?

Alina Amir एक जानी-मानी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं जो लिप-सिंक वीडियो, फैशन और ब्यूटी कंटेंट के लिए मशहूर हैं. एक डायलॉग वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खास पहचान मिली और आज उनके इंस्टाग्राम पर 2.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. वह कई ब्रांड्स के साथ काम करती हैं और अच्छी कमाई करती हैं. Alina का मामला सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा विवाद नहीं है, बल्कि यह डीपफेक और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी गंभीर समस्या की ओर भी इशारा करता है. उन्होंने कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए लोगों से डिजिटल जिम्मेदारी निभाने की अपील की है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Pakistani 5-Minute Viral MMS Video

