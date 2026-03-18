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Hindi Newsजरा हटकेकाला चश्मा, करोड़ों की कमाई... अंधे बनकर मियां-बीवी सड़क पर मांग रहे थे भीख, फिर यूं पकड़े गए पाकिस्तानी

काला चश्मा, करोड़ों की कमाई... अंधे बनकर मियां-बीवी सड़क पर मांग रहे थे भीख, फिर यूं पकड़े गए पाकिस्तानी

Pakistani Fake Blind Couple: एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. अंधा होने का नाटक कर लोगों से पैसे ऐंठने वाला पति-पत्नी का खेल आखिरकार पुलिस के सामने बेनकाब हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने खोली सच्चाई. 

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:25 AM IST
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काला चश्मा, करोड़ों की कमाई... अंधे बनकर मियां-बीवी सड़क पर मांग रहे थे भीख, फिर यूं पकड़े गए पाकिस्तानी

Pakistani Fake Beggars: लाहौर के व्यस्त इलाके लिबर्टी मार्केट से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. यहां एक पति-पत्नी लंबे समय से खुद को अंधा बताकर राहगीरों से पैसे मांग रहे थे. उनका यह नाटक इतना असली लगता था कि लोग बिना शक किए उनकी मदद कर देते थे. लेकिन जब इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो हर कोई हैरान रह गया.

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कैसे करते थे ये दोनों लोगों को बेवकूफ?

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यह जोड़ा रोजाना काला चश्मा पहनकर और हाथ में छड़ी लेकर मार्केट में घूमता था. उनकी हर हरकत इस तरह की होती थी जैसे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता. वे धीरे-धीरे चलते, रास्ता टटोलते और लोगों से मदद की गुहार लगाते. इसी भावनात्मक तरीके से वे लोगों की सहानुभूति हासिल कर पैसे इकट्ठा करते थे. शुरुआत में किसी को उन पर शक नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ दुकानदारों ने उनके व्यवहार में गड़बड़ी नोटिस की. उन्हें लगा कि यह जोड़ा जितना दिखाता है, उतना लाचार नहीं है. इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जांच की, तो पता चला कि दोनों की आंखें बिल्कुल ठीक हैं और वे सिर्फ नाटक कर रहे थे.

 

 

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क्या यह किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है?

पुलिस को शक है कि यह मामला सिर्फ एक जोड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है. अधिकारियों के अनुसार, भीख मांगना अब कई जगहों पर एक संगठित धंधा बन चुका है. ऐसे लोग अलग-अलग तरीके अपनाकर लोगों को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं और उनसे पैसे ऐंठते हैं. इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई लोगों ने कहा कि ऐसे धोखेबाजों की वजह से असली जरूरतमंदों को मदद नहीं मिल पाती. लोग अब ज्यादा सतर्क रहने की बात कर रहे हैं, ताकि इस तरह के फर्जी मामलों से बचा जा सके.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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