पाकिस्तानी क्रिकेटर की सरेआम बेइज्जती, दूसरी शादी की तो पुरानी बीवी ने खोली पोल, बोली- घर तोड़ने वाली...

Pakistani cricketer Imad Wasim: पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम ने नायला राजा से दूसरी शादी का ऐलान किया, जिसके बाद उनकी एक्स वाइफ सन्निया अशफाक ने वीडियो शेयर कर उन्हें और नई पत्नी को गंभीर आरोपों के साथ घेरा और अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांगा.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 17, 2026, 09:28 AM IST
Imad Wasim Nyla Raja Marriage: पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी दूसरी शादी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछली शादी टूटने के बाद वह अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरे और अब उन्होंने शांति, स्थिरता और सुकून के लिए नायला राजा से निकाह करने का फैसला किया है. इस पोस्ट के सामने आते ही उनके फैंस और आलोचक दोनों ही सक्रिय हो गए.

सानिया ने वीडियो क्यों शेयर किया?

इमाद की एक्स वाइफ सानिया असफाक ने उनकी नई शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस वीडियो में इमाद और उनकी नई पत्नी केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं. सानिया ने इसे सबूत बताते हुए कहा कि नायला ने कभी उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा और वह एक होम रेक्कर हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में अपने बच्चों के लिए इंसाफ की मांग भी की.

यह भी पढ़ें: बुमराह को छक्के मारकर 32 घंटे की फिल्म... पाकिस्तानी ने साहिबजादा से कही ऐसी बात, अब खूब मजे ले रहे इंडियन्स

नायला राजा पर क्या आरोप लगे?

सन्निया ने अपनी पोस्ट में नाएला राजा को सीधे तौर पर होमब्रेकर और चीटर कहा. उनका दावा था कि नायला ने एक परिवार तोड़ा है और अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है. सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैल गया और लोग दो हिस्सों में बंट गए, कुछ सन्निया के समर्थन में तो कुछ इमाद के. इमाद वसीम ने अगस्त 2019 में सन्निया से शादी की थी और छह साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे भी हैं. तलाक के वक्त सन्निया ने भी एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कभी-कभी होमब्रेकर जीत जाते हैं, लेकिन कर्मा सब याद रखता है. उसी वक्त से यह मामला चर्चा में बना हुआ था.

 

 

यह भी पढ़ें: Ind vs Pak: हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो गए बाबर आजम? इंडियन्स ने TV पर देखा तो बोले- पक्का, ये भारतीय जासूस है जो...

इमाद ने अपनी सफाई में क्या कहा?

इमाद ने अपने लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी में उनकी अहमियत कभी कम नहीं होगी. उन्होंने माना कि कुछ फैसलों में उनसे गलती हुई, जिससे एक बेगुनाह इंसान को आलोचना झेलनी पड़ी. उन्होंने कहा कि नायला ने उनकी जिंदगी में शांति और सम्मान लाया है और उन्होंने सोच-समझकर यह कदम उठाया है.

