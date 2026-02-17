पाकिस्तानी क्रिकेटर की सरेआम बेइज्जती, दूसरी शादी की तो पुरानी बीवी ने खोली पोल, बोली- घर तोड़ने वाली...

Imad Wasim Nyla Raja Marriage: पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी दूसरी शादी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पिछली शादी टूटने के बाद वह अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरे और अब उन्होंने शांति, स्थिरता और सुकून के लिए नायला राजा से निकाह करने का फैसला किया है. इस पोस्ट के सामने आते ही उनके फैंस और आलोचक दोनों ही सक्रिय हो गए.

सानिया ने वीडियो क्यों शेयर किया?

इमाद की एक्स वाइफ सानिया असफाक ने उनकी नई शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया. इस वीडियो में इमाद और उनकी नई पत्नी केक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं. सानिया ने इसे सबूत बताते हुए कहा कि नायला ने कभी उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचा और वह एक होम रेक्कर हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में अपने बच्चों के लिए इंसाफ की मांग भी की.

नायला राजा पर क्या आरोप लगे?

सन्निया ने अपनी पोस्ट में नाएला राजा को सीधे तौर पर होमब्रेकर और चीटर कहा. उनका दावा था कि नायला ने एक परिवार तोड़ा है और अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है. सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैल गया और लोग दो हिस्सों में बंट गए, कुछ सन्निया के समर्थन में तो कुछ इमाद के. इमाद वसीम ने अगस्त 2019 में सन्निया से शादी की थी और छह साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे भी हैं. तलाक के वक्त सन्निया ने भी एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कभी-कभी होमब्रेकर जीत जाते हैं, लेकिन कर्मा सब याद रखता है. उसी वक्त से यह मामला चर्चा में बना हुआ था.

इमाद ने अपनी सफाई में क्या कहा?

इमाद ने अपने लंबे सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह अपने बच्चों से बेहद प्यार करते हैं और उनकी जिंदगी में उनकी अहमियत कभी कम नहीं होगी. उन्होंने माना कि कुछ फैसलों में उनसे गलती हुई, जिससे एक बेगुनाह इंसान को आलोचना झेलनी पड़ी. उन्होंने कहा कि नायला ने उनकी जिंदगी में शांति और सम्मान लाया है और उन्होंने सोच-समझकर यह कदम उठाया है.