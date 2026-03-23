थर्ड क्लास... 'धुरंधर 2' देख बौखलाया पाकिस्तानी परिवार, मेजर इकबाल के लगाए नारे; वीडियो देख खौल उठा भारतीयों का खून

Dhurandhar 2 Viral Video: फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा बनी हुई है. इसी बीच एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खुद को पाकिस्तानी बताने वाला एक परिवार फिल्म का रिव्यू करता नजर आ रहा है. इस वीडियो में परिवार के सदस्य फिल्म को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, जिसने इंटरनेट पर विवाद खड़ा कर दिया है.

परिवार ने फिल्म को ‘थर्ड क्लास’ क्यों बताया?

वायरल क्लिप में परिवार के सदस्य एक-एक कर फिल्म पर अपनी राय रखते हैं. एक व्यक्ति साफ तौर पर कहता है कि यह बहुत ही थर्ड क्लास फिल्म है और उसने अपनी जिंदगी में ऐसी फिल्म नहीं देखी. दूसरे सदस्य ने फिल्म की कहानी को कमजोर बताते हुए कहा कि इसमें कोई मतलब नजर नहीं आता. इस तरह के बयानों ने वीडियो को और ज्यादा चर्चा में ला दिया.

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विलेन के समर्थन में नारे क्यों लगे?

वीडियो का सबसे विवादित हिस्सा तब सामने आता है जब परिवार के सदस्य फिल्म के विलेन ‘मेजर इकबाल’ के समर्थन में “Major Iqbal zindabad” के नारे लगाने लगते हैं. यह सीन लोगों को खासा नाराज कर रहा है. इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म के पहले पार्ट की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें उसमें कुछ किरदार ज्यादा पसंद आए थे. परिवार ने धुरंधर के पहले भाग की तारीफ करते हुए कहा कि भले ही वह भी पाकिस्तान के खिलाफ था, लेकिन कहानी और किरदार बेहतर थे. साथ ही एक सदस्य ने दावा किया कि वह पाकिस्तान के एक डायरेक्टर से बात कर चुका है और इस फिल्म को टक्कर देने के लिए नई फिल्म बनाई जाएगी.

Average Pakistani is nothing less than a terrorist. The entire Aman Ki Asha nonsense is just pukeworthy. https://t.co/AGFs9RecDO — pra (@prathyuuusha) March 22, 2026

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सोशल मीडिया पर क्यों भड़का गुस्सा?

इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई यूजर्स ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और परिवार की सोच की आलोचना की. कुछ लोगों ने इसे भारत विरोधी मानसिकता बताया, तो कुछ ने इसे सिर्फ ध्यान खींचने का तरीका कहा. कुल मिलाकर यह वीडियो तेजी से बहस का विषय बन गया है.