गोभी बेचने वाला पाकिस्तानी किसान सीना पीट-पीटकर क्यों रो रहा? Video देख कोस रहे लोग

Pakistani Farmer Viral Video: अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के साथ व्यापार निलंबित करने की घोषणा के बाद देशभर में किसानों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. इसी माहौल में एक पाकिस्तानी किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वह सब्जियों की बढ़ती कीमतों को लेकर भावुक होकर टूटता नजर आता है. यह वीडियो जमीन पर पड़ रहे असर को सीधे सामने लाता है.

वायरल क्लिप में किसान सब्जी के ठेले पर रखी फूलगोभी के सहारे पीछे झुकता दिखता है. वह सीने पर हाथ मारते हुए जोर-जोर से रोता है और सब्जियों के दामों को लेकर अपनी बेबसी जाहिर करता है. हताशा में इशारे करते हुए कुछ फूलगोभी ठेले से नीचे गिर जाती हैं, जो उसकी मानसिक स्थिति की गंभीरता को दिखाती हैं.

किस पल ने वीडियो को सबसे ज्यादा झकझोर दिया?

वीडियो के अंत में किसान पूरी तरह टूट जाता है. वह एक फूलगोभी उठाकर उसकी कीमत फिर से चिल्लाता है और गुस्से व दर्द में उसे जमीन पर पटक देता है. यह दृश्य कई लोगों के लिए झकझोर देने वाला रहा, क्योंकि इसमें सिर्फ महंगाई नहीं, बल्कि एक परिवार की आजीविका का डर झलकता है. जैसे ही वीडियो एक्स और इंस्टाग्राम पर फैला, लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कुछ यूजर्स ने इसे मजाकिया अंदाज में लिया, जबकि कई लोगों ने कहा कि राजनीतिक फैसलों का असली बोझ हमेशा किसान ही उठाते हैं. एक यूजर ने लिखा कि सत्ता में बैठे लोग नहीं, बल्कि किसान ही हर बार कीमत चुकाते हैं.

BIG NEWS Afghan government has announcement to halt trade with Pakistan. HUGE loss for Pakistan !! Pakistani farmers and traders angry with Govt and Army.

pic.twitter.com/FGVlHOxisW — News Algebra (@NewsAlgebraIND) December 26, 2025

राजनीतिक फैसलों पर यूजर्स ने क्या सवाल उठाए?

कई कमेंट्स में कहा गया कि अफगानिस्तान का व्यापार रोकना पाकिस्तान के लिए बड़ा आर्थिक झटका है. कुछ लोगों ने तंज कसते हुए लिखा कि यह पाकिस्तान की नीतियों का नतीजा है, जिसका खामियाजा किसानों और व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है. वहीं कुछ ने इसे क्षेत्रीय रिश्तों में तनाव की कीमत बताया. पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्यापार निलंबन के बाद अफगानिस्तान से फल और सब्जियों का आयात मुश्किल हो गया है. इसकी वजह से कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे न सिर्फ विक्रेता बल्कि आम उपभोक्ता भी दबाव में हैं. हालांकि जी न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.