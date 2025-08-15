'सैयारा' गाने पर झूमी पाकिस्तानी जनता, 14 अगस्त को याद आया हिंदुस्तान, लोग बोले- 'आज के दिन तो अपने देश का गाना गा लेती'

Saiyaara song in Pakistan: 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. इस दिन कई कार्यक्रम भी पाकिस्तान में आयोजित होते हैं, लेकिन कैसा हो जब इस दिन भारत का गाना पाकिस्तान में बजने लग जाए. दरअसल 14 अगस्त को पाकिस्तान में एक लड़की ने बॉलीवुड की सैंयारा मूवी का ही टाइटल सॉन्ग ही मंच से गाना शुरू कर दिया.
Saiyaara song in Pakistan Viral Video: पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर एक पाकिस्तानी लड़की ने बॉलीवुड फिल्म 'सैयारा' का गाना गाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह घटना 14 अगस्त 2025 की है, जब पूरा पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था. लड़की ने मंच से यह गाना गाया. ऐसे में वीडियो वायरल होते ही भारतीय यूजर्स ने खूब तंज कसे. पाकिस्तान में भारतीय फिल्म का गाना मंच से गाना और वो भी उस दिन, जब पाकिस्तान खुद का स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो, ये तंज कसने लायक तो है. कई यूजर्स तो इस गाने के बाद जिन्ना तक पहुंच गए.
पाकिस्तानी लड़की ने गाया सैंयारा मूवी का गाना
वीडियो की शुरूआत पाकिस्तानी लड़की से होती है, जो किसी मंच पर है. उसके पीछे स्वतंत्रता दिवस को पोस्टर लगा हुआ है. जहां वीडियो में दिख रहा है कि एक युवा लड़की स्टेज पर बड़े जोश और उत्साह के साथ भारतीय फिल्म 'सैयारा' का टाइटल सॉन्ग "सैयारा तू तो बदला नहीं है..." गा रही है. इस दौरान उसका सुर भी अच्छा है और गाना सुन रहे लोग भी लड़की के साथ ही गाना गाने लगती है. वहीं इसके बाद ये वीडियो बड़ी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने खूब तंज कसना शुरू कर दिया.
इंडियन यूजर्स ने इस तरह कसा तंज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर यह वीडियो @jeejaji' नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो काफी तादाद में लोगों ने देखा है और भारतीय यूजर्स ने तो जमकर कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा- कम से कम आज के दिन तो अपने देश का गाना गा लेती. वहीं एक अन्य यूजर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आज जिन्ना जिंदा होते तो वे इस लड़की से यही पूछते कि क्या मैंने इसके लिए ही लड़कर तुम लोगों को अलग देश दिलवाया था. एक अन्य यूजर ने लिखा- हमारे पड़ोसी कभी निराश नहीं करते.