Hindi Newsजरा हटके

बॉलीवुड स्टाइल में दुल्हन को सरप्राइज़ देने पहुंचा पाकिस्तानी दूल्हा, वीडियो देख लोग बोले- फिल्मी सीन है!

Pakistani Wedding Viral Video: पाकिस्तानी दूल्हे ने अपनी होने वाली दुल्हन को बॉलीवुड स्टाइल में सरप्राइज़ दिया. वह दोस्तों के साथ साजन जी घर आए गाने पर डांस करते हुए दुल्हन के घर पहुंचा. दुल्हन बालकनी से यह नजारा देखकर खुशी से झूम उठी. यह फिल्मी अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 08:11 PM IST
बॉलीवुड स्टाइल में दुल्हन को सरप्राइज़ देने पहुंचा पाकिस्तानी दूल्हा, वीडियो देख लोग बोले- फिल्मी सीन है!

Pakistani Groom Viral Video: शादी के सीजन में सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनमें उनके डांस से लेकर शादी की रस्मों के मजेदार वीडियो शामिल होते हैं. ऐसे वीडियो लोगों को देखने में काफी पसंद आते हैं. इसी कड़ी में इंटरनेट पर एक नया वीडियो वायरल हो रहा है जो एक पाकिस्तानी शादी का है. इस वीडियो में दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को सरप्राइज़ देने के लिए बॉलीवुड स्टाइल में शादी से पहले उसके घर पहुंचता है.

पाकिस्तानी दूल्हे का बॉलीवुड स्टाइल सरप्राइज़

वेडिंग फोटोग्राफर मोहम्मद गफ्फार फारूक द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप को अब तक 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में दिखाया गया है कि दुल्हन अतिका अली ख्वाजा अपनी बालकनी पर खड़ी हैं और उनका चेहरा खुशी से दमक रहा है, जब उनके होने वाले पति ख्वाजा अली अमीर अपने दोस्तों के साथ कुछ कुछ होता है फिल्म के क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग साजन जी घर आए पर डांस करते हुए उनके घर पहुंचते हैं.

घोड़े या कार से नहीं, खास अंदाज में दुल्हन के घर पहुंचकर पहुंचा दुल्हा

यह अनोखी वेडिंग एंट्री सोशल मीडिया पर छा गई है. आमिर के एनर्जेटिक डांस और अतिका की खुशी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि आमिर अपने दोस्तों के साथ सड़क के बीच में साजन जी घर आए गाने पर जोश से डांस कर रहे हैं, जबकि अतिका बालकनी से यह नजारा देखकर मुस्कुरा रही हैं. जब वह नीचे आती हैं, तो दोनों का मिलना एक जादुई पल में बदल जाता है.

 

वीडियो देखकर यूजर कर रहे हैं कमेंट 

इस रोमांटिक सरप्राइज़ ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान खींचा. एक यूजर ने कमेंट किया, "ऐसा रोमांस हर किसी को नसीब हो." वहीं, एक अन्य ने लिखा, "बॉलीवुड ने सच में असली जिंदगी की लव स्टोरीज को इंस्पायर किया है." किसी ने मजाक में कहा, "SRK भी इसे देखकर गर्व महसूस करेंगे." तो कुछ ने इसे परियों की कहानी जैसा बताया.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

viraltrendingPakistani groom

